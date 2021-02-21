Великий университет терроризма. Или чем грозит таджикской молодежи обучение в нем?

11:29 23.02.2021 ВЕЛИКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕРРОРИЗМА

Или чем грозит таджикской молодежи обучение в нем?



8 декабря 2020 года Государственный департамент США объявил, что он предпринял санкции в отношении "Джомеъат-ул-Мустафо ал-ъоламия", одного из крупнейших университетов Исламской Республики Иран, как центра сотрудничества с террористическими силами. Эта санкция была введена Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США постановлением 10590000383. В заявлении говорится, что университет имеет непосредственные связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, в частности с его иностранным отделением – "Кудс", который занимается вербовкой экстремистских миссионеров и агентов для спецслужб Ирана по всему миру и два года назад был признан международной террористической организацией.



В связи с тем, что за последние годы десятки молодых таджиков, в том числе дети бывших членов запрещенной Партии исламского возрождения, получили образование и продолжают учиться в этом "университете", его деятельность не может оставаться без внимания таджиков и Таджикистана.



Поэтому очень важно, чтобы граждане Таджикистана также обладали некоторой информацией об этом крупном центре экстремизма и пропаганды, держались от него подальше и не подпускали сюда своих детей.



Итак, Университет Джомеъат-ул-Мустафо ал-ъоламия (перевод с арабского: Международный университет Мустафы) никогда не был университетом и никогда не будет! С целью обмана иностранных граждан и их страны, здесь присваивают с виду светские степени бакалавра, магистра и доктора своим выпускникам, которые на самом деле очень фанатичны. Преподаватели, которые в большинстве своем являются экстремистами, имеют степени доктора наук, звания "профессор" и т. д.



Страны принимают таких выпускников за специалистов с дипломом университета и берут на работу в своей ведомственной системе, не преследуя их. Эта маска позволяет внедрять выпускников этого "университета" по всему миру для выполнения своей специальной миссии.



Главная задача "Джомеъат-ул-Мустафо ал-ъоламия", центр которого находится в городе Кум Ирана, заключается в подготовке идеологов и фанатичных миссионеров, через которых осуществляется пропаганда экстремизма. То есть, "университет" является одним из основных инструментов реализации политики "экспорта исламской революции" и вмешательства Ирана в ситуацию за рубежом.



Согласно информации на сайте самого "университета", более 52 000 (!) студентов из 122 (!!) стран в настоящее время подвергаются "промыванию мозгов". Бывший руководитель университета Алиризо Аърофи утверждает, что на сегодняшний день более 50 000 (!!!) миссионеров прошли обучение и направлены в страны по всему миру. В свою очередь, их влиянию и проповедям подверглись около 50 000 000 (!!!!) человек. Конечно, эти 50 000 подготовленных здесь миссионеров действуют под видом университетских специалистов, согласно поддельным дипломам бакалавра, магистра и доктора.



Кроме того, в настоящее время "университет" открыл филиалы в 60 странах мира, включая государства Европы и Африки, где занимается подготовкой новых миссионеров. Например, в одном только его представительстве в Афганистане сейчас обучаются около 4 000 студентов, в том числе 2 000 - в кабульском филиале. В его представительстве в африканской стране Гана, в которой проживают мусульмане-сунниты, обучается более 1 000 человек. Даже в Париже открылось отделение этого "университета", площадь которого составляет 2,5 га.



Более серьезным вопросом, ставшим причиной применения санкций к "университету", как террористической организации", со стороны США, является специальное шпионское и разведывательное назначение этого учреждения. В первую очередь, для Ирана Корпусом стражей исламской революции и Министерством информации среди студентов различных стран в этом "университете" вербуются агенты. Следующим шагом для этих шпионов является создание сети иранской агентуры в своих странах за счет местных миссионеров. Подобные сети не только пропагандируют антиконфессиональную идеологию, но и действуют в пользу спецслужб Ирана, собирая информацию в самых разных областях. В последние годы в ряде стран были закрыты представительства этого учреждения, и его агенты арестованы.



В частности, в прошлом году в Боснии и Герцеговине был закрыт такой центр в представительстве "университета", информация о его деятельности опубликована в средствах массовой информации.



Одно из самых ужасающих деяний "университета" заключается в том, что именно в сотрудничестве с силами "Кудс" для ведения религиозной войны в Сирии за счет мигрантов из Афганистана, в Иране создается боевая группа "Лашкари Фотимиен" ("Армия Фотимиен"), которая в настоящее время является противоречием между Ираном и Афганистаном.



В январе 2021 г. министр иностранных дел Ирана Мохаммадджавод Зариф в интервью телевидению "Тулуъ-ньюс" назвал количество афганских боевиков, воюющих в Сирии на стороне Ирана, в 5 000 человек. Однако корреспондент телевидения Наджафзода объявил, что реально их число составляет 25 000 человек.



С точки зрения управления, это учреждение действует непосредственно под предводительством самого Руководителя исламской революции Ирана Оятулло Хаманеи. Его председатель также назначается Руководителем. Министерство высшего образования Ирана и другие государственные органы не имеют права вмешиваться в деятельность и образовательные стандарты "университета". Но министерство вынуждено официально признать и утвердить подложные документы этого "университета". Его учебные программы не проходят государственную аккредитацию Ирана. Это учреждение является составной частью округа Кум и считается ведомством, пропагандирующим экстремистскую, радикальную идеологию. Министерство иностранных дел Ирана и иранские посольства в зарубежных странах также не имеют права осуществлять контроль над внешней деятельностью "университета".



Очевидно, что такая особо широкая пропагандистская (миссионерская) деятельность и разветвленная шпионская сеть нуждаются в крупном финансировании. Поэтому бюджет "университета" "Джомеъат-ул-Мустафо ал-ъоламия" также огромен. На самом деле, это - государство внутри государства.



По словам иранских и зарубежных специалистов, годовой бюджет данного учреждения составляет от 450 до 500 000 000, то есть, примерно полмиллиарда долларов США. Такая сумма обеспечивается из четырех источников:

1. официального государственного бюджета Ирана;

2. бюджета "Байти рахбари" (специальный фонд верховного Лидера ИРИ);

3. за счет хумс (20% - шиитский налог), который население платит ахундам (духовным служителям);

4. за счет принудительной благотворительности, взыскиваемой с фирм, производственных предприятий и крупных предпринимателей.



Следовательно, известна только сумма из государственного бюджета Ирана, выделяемая для этого "университета". Средства из трех других источников сохраняются в том же объеме и держатся в тайне, или, как говорят ахунды, "неисчислимы".



Например, в государственном бюджете Исламской Республики Иран на 1398 (2019) год на этот "университет" выделено 308 миллиардов туманов, и, кроме того, в случае роста цен на нефть отчисления должны быть доведены до 400 миллиардов туманов. Эта сумма составляет около 75 000 000 долларов, а в случае роста - более 100 000 000 долларов США.



Такие огромные целевые средства находятся в ведении ахундов руководства университета (состава улемов) и расходуются по следующим направлениям:

- обеспечение ведомственной и образовательной деятельности;

- обеспечение питанием, проживанием и транспортным передвижением более чем 50 000 зарубежных студентов;

- обеспечение деятельности филиалов в 60 странах мира;

- финансирование деятельности выпускников в своих странах (в этом отношении, в соответствии с официальным распоряжением аятоллы Хаменеи, другие религиозные организации в Иране, включая Организацию пропаганды ислама и Всемирный негосударственный фонд "Ахл-ал-бейт", каждая со своим солидным бюджетом, должны сотрудничать с этим "университетом";

- финансирование агентурной сети за счет выпускников и охраны связи с ними (в этом секторе сотрудничает Корпус стражей, бюджет которого составляет десятки миллиардов долларов США).



Краткая представленная информация полностью доказывает, что так называемый университет "Джомеъат-ул-Мустафо ал-ъоламия" является крупнейшим центром подготовки миссионеров и шпионской сетью. Можно сделать вывод, что, действительно, этот центр представляет большую угрозу региональной безопасности, особенно таджикам и Таджикистану.



Согласно достоверным, проверенным, официальным сведениям государственных органов Таджикистана, за последние годы (с 90-х годов по сегодняшний день) около 900 граждан Таджикистана обучались в крупнейшем региональном террористическом университете. Основная часть таких студентов состоит из детей бывших нахзатовцев, часть которых до сих пор учится и проживает там (подробности о них будут опубликованы отдельно). По призыву Республики Таджикистан, сотни молодых людей возвратились из террористических университетов ИРИ. Однако точная информация указывает, что в настоящее время около 380 таджиков обучаются в "Джомеъат-ул-Мустафо ал-ъоламия" и других специальных центрах этой страны. Иранские органы власти постоянно создают препятствия для встреч представителей Посольства Республики Таджикистан с этими таджикскими гражданами.



Многие ответственные лица идеологического сектора экстремистских организаций исламского нахзата и Таджикского национального альянса, которые сегодня работают в европейских странах, являются выпускниками этого крупного террористического университета и кадрами специализированных учебных заведений ИРИ. В частности, член правления и главный идеолог Национального альянса Таджикистана (НАТ) Бурхонов Саидюнус Аббосович (Саидюнуси Истаравшани) на протяжении более десяти лет учился с членами своей семьей (братьями) в этом террористическом учреждении в городе Кум, и до сих пор им поддерживается.



Он, как член правления НАТ, основатель фейковой организации "Ассоциация свободомыслящих Таджикистана" и один из учредителей НАТ, Корпусом стражей был отправлен в Ливан на несколько лет для идеологической подготовки и проведения саботажа в составе ливанской террористической организации "Хезболлах".



С.Истаравшани - руководитель таджикских веб-сайтов "Рисолат" и "Кимиеи саодат", созданных Корпусом стражей Исламской Революции, занимающихся пропагандистской и антиправительственной деятельностью против Таджикистана.



Следует отметить, что в январе 2021 г. эти базы, как пропагандистские подразделения Корпуса стражей Исламской Революции, были объявлены террористическими и заблокированы правительством США.



Эта международная санкция в отношении члена Правления экстремистской организации "Национальный альянс Таджикистана" распространяется и на саму организацию.



Важно, что даже после закрытия и блокировки "Рисолат" и "Кимиеи Саодат" как террористических сайтов, Партии возрождения и С. Истаравшани, член правления НАТ, продолжают распространять антитаджикскую пропаганду на своих страницах в Фейсбуке.



Заместитель председателя Партии исламского возрождения Кузов Шохнаим, член правления ТЭО ПИВ, сын бывшего лидера партии С.А. Нури - Саидов Мухаммаджон Абдуллоевич, начальник отдела по связям с общественностью ТЭО ПИВ, племянник и личный помощник председателя ТЭО ПИВ Мухиддина Кабири – Мухаммаджон Кабиров, официальный представитель правления ТЭО ПИВ Каюмов Бободжон Тагоевич (Бободжон Каюмзод), член правления ТЭО ПИВ Ваххобов Азимжон Азизович, член ТЭО ПИВ Саидов Исламджон Асомуддин, брат Саидюнуса Истаравшани, Бурханов Аббос и другие нахзатовцы, которые теперь представляют себя в европейских странах как "демократы" и "правозащитники", прошли обучение и подготовку в специальных школах в Иране и в Корпусе стражей ислама.



Большинство активистов ТЭО ПИВ, находящиеся сейчас в Европе, также прошли идеологическую и специальную подготовку в специализированных центрах Ирана.



По достоверной информации, Кузов Ш. отвечает за военные отношения и террористические операции ТЭО ПИВ с Корпусом стражей Ирана, а Мухаммаджон Кабиров - за политические отношения и агентурно-разведывательную деятельность ТЭО ПИВ с Министерством безопасности и Корпусом стражей Ирана.



Помимо борьбы с таджикским государством, одна из задач ТЭО ПИВ - участие в европейских конференциях и клубах в качестве "защитника прав человека" и сбор информации о противниках Исламской Республики Иран.



Эти обстоятельства показывают, что международное решение о признании организации "Джомеъат-ул-Мустафо ал-ъоламия" террористической в полной мере относится и к лидерам, активистам НАТ и ТЭО ПИВ, которые являются выпускниками этой организации.



Это означает, что сотни миссионеров и агентов спецслужб проходят подготовку под прикрытием названного "университета", направленную против Республики Таджикистан. Несомненно, эта враждебная армия представляет серьезную угрозу для нашей страны.



В заключение хотим обратиться к гражданам страны, дорогим родителям. Каждый из нас должен сохранять политическую бдительность и осознавать деятельность таких шпионских сетей, чтобы мы и наши дети не попали в ловушку этих миссионеров. Уважаемые родители, никогда не позволяйте своим детям учиться в таких "вузах" за рубежом, по сути, в террористических центрах. Мы должны открыто признать, что в будущем им не будет места в Таджикистане. Мы просим родителей, чьи дети или родственники все еще учатся в этом крупном "университете" терроризма или проходят диверсионную подготовку, позвонить своим детям, предупредить и оградить их, чтобы они не стали врагами своей нации.



После официального признания "Джомеъат-ул-Мустафо ал-ъоламия" экстремистской и террористической организацией Соединенными Штатами, талибы и его выпускники также считаются выпускниками террористических и экстремистских курсов, не только в Таджикистане, но и во всем мире подлежат судебному и уголовному преследованию.



Поэтому мы не должны обманываться и поддаваться на эту великую ловушку невежества, защищать себя и наших детей от неприятностей и предательства!



Каримов Иноятулло Рахимович,

преподаватель кафедры "Коран и хадисы"

Исламского института Таджикистана

имени имама Абу Ханифа Нуман ибн Сабит Источник - ЦентрАзия

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