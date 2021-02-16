|В Оренбурге отметят юбилей великого поэта Востока Алишера Навои
13:26 24.02.2021
26 февраля 2021 г. в российском городе Оренбурге отметят 580-летие со дня рождения великого поэта и мыслителя, основоположника узбекского литературного языка Алишера Навои (1441–1501).
В юбилейном мероприятии примут участие:
- заместитель директора Государственного музея Востока, специалист по рукописям Навои в российских собраниях Илья Зайцев (г. Москва, Россия),
- декан факультета узбекского языка Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Саодат Мухамедова (г. Ташкент, Узбекистан),
- декан исторического факультета Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами Лола Бабаходжаева (г. Ташкент, Узбекистан),
- директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета Веналий Амелин (г. Оренбург, Россия),
- председатель Оренбургской областной узбекской организации Абдулла Камалов (г. Оренбург, Россия),
- литературоведы, филологи, историки, библиотекари, студенты из Узбекистана, обучающиеся в российских вузах.
Денисов Д. Н.
старший научный сотрудник
НИИ истории и этнографии Южного Урала
Оренбургского государственного университета,
кандидат исторических наук