В Оренбурге отметят юбилей великого поэта Востока Алишера Навои

13:26 24.02.2021

26 февраля 2021 г. в российском городе Оренбурге отметят 580-летие со дня рождения великого поэта и мыслителя, основоположника узбекского литературного языка Алишера Навои (1441–1501).



В юбилейном мероприятии примут участие:

- заместитель директора Государственного музея Востока, специалист по рукописям Навои в российских собраниях Илья Зайцев (г. Москва, Россия),

- декан факультета узбекского языка Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Саодат Мухамедова (г. Ташкент, Узбекистан),

- декан исторического факультета Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами Лола Бабаходжаева (г. Ташкент, Узбекистан),

- директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета Веналий Амелин (г. Оренбург, Россия),

- председатель Оренбургской областной узбекской организации Абдулла Камалов (г. Оренбург, Россия),

- литературоведы, филологи, историки, библиотекари, студенты из Узбекистана, обучающиеся в российских вузах.



Денисов Д. Н.

старший научный сотрудник

НИИ истории и этнографии Южного Урала

Оренбургского государственного университета,

кандидат исторических наук