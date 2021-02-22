Казахи должны уважать Русскую Православную Церковь за то, что она … не уважает Советскую власть, - Н.Даутбеккызы

13:35 24.02.2021

Казахи должны уважать Русскую Православную Церковь за то, что она … не уважает Советскую власть



Много говорят о "модернизации общественного сознания" в Казахстане, имея в виду оздоровление коллективной ментальности, в том числе формирование научно корректного исторического сознания. Но надо понять, что пока массовое сознание казахов характеризуется чудовищной (да, не побоимся этого слова) степенью советизированности и приверженности "совковым" идеалам.



Пример тому - неофициальное празднование казахами в кругу семьи 23 февраля, как "Дня советской армии" (тогда как официально День Защитника Отечества перенесен у нас на 8 мая). С этаким болезненным плебейско-мазохистским подобострастием к "могучей державе" (не зря британские колонизаторы говорили когда-то с цинизмом, что Англия "трахает" Индию: видимо бывшие колонии иногда могут долго испытывать тягу и любовное, мазохистское влечение к своим бывшим "любовникам"-садистам), с глупыми смешками, хихиканием вперемежку с самодовольным кряхтеньем и тараторением с рюмкой в руках каких-то набивших оскомину речей, в которых нет ни грамма ума и логики: тут и признание любви к "Независимости" и казахским бешбармакам, и тут же - "нежная" любовь к КПСС или комсомолу, с которым из-за "вечной молодости" не хотят что ли расстаться...



И все это - от элементарного незнания истории страны, плохой информированности, пропитанности сознания советской пропагандой, кинофильмами, комсомольскими песнями и пр. В итоге миллионы людей и в самой России, и постсоветском "русском мире" все еще не протрезвели от коммунистических мифов, слепо и наивно следуют созданным некогда идеологами стереотипам, разучившись отличать белое от черного, хорошее от плохого.



На самом деле это - болезнь и трагедия самой России, где правящим элитам выгодно консервировать отсталый уровень массового сознания с верой в Ильича и Сталина, с прославлением Советской армии и советской атомной бомбы. Честный человек, независимо от своей национальности и вероисповедания, искренне пожелал бы России РЕХРИСТИАНИЗАЦИИ коллективного сознания, подлинного покаяния. И в дальнейшем чтобы акцент в патриотическом воспитании населения делался на имперской истории, с пропагандой возвышенных христианских, православных ценностей, истинных добродетелей и идеалов русского народа. Гордиться надо именно дворянской культурой, богатейшим духовным и литературным наследием, созданным аристократией, лучшими сынами этого народа.



Не Ленин и Сталин, а именно Лев Толстой, Достоевский, Бердяев и многие другие классики могут быть той "иконой", на которую могут быть направлены взоры народных масс, даже нерусских народов, т.е. всей Евразии. Мы прекрасно знаем, что Советский период и революция 1917 г. ввергли в пучину бедствий и безбожия сам русский народ, так что тысячекратно умножились страдания народных масс, была истреблена аристократия, вся земля была залита кровью…Не говоря о том, что пережили казахи, народы национальных окраин империи.



Казалось бы, говорим банальные истины, и все это многие "проходили в школе", на уроках истории, читали в энциклопедиях и т.д. И тем не менее, неким "силам Саурона" почему-то не выгодно, чтобы в сознании народов, особенно бывших национальных окраин или "союзных республик" были правильно расставлены акценты и приоритеты. В частности, речь идет о том, чтобы имперский (царский) период и советский период истории объективно и честно сопоставлялись, и была бы дана ясная и справедливая оценка каждого из них именно в сравнительно-сопоставительном ключе. Хотя, помнится, сам Президент РФ В. Путин как-то давал оценку Ленину - что из-за него Россия оказалась отброшенной назад, и сильно пострадала.



Дело в том, что у огромного большинства современных казахов при слове "Русская Православная Церковь", "Христианство", "царская Россия" на лице рисуется тупая и недовольная мина, типа "ойбай! что это? уят!" ( а христианство, церкви - это "кәпірлер", т.е. неверные) , тогда как при слове "Советский союз" и "Советская армия" они же тут же млеют от счастья и радостно воркуют (?!).



Так чем же провинилась бедная РПЦ, императоры-самодержцы, губернаторы и русские ученые имперского периода перед казахским народом? Да ничем!!! В принципе, по большому счету, и особенно если сравнивать с советским режимом, с такими его "прелестями", как Голодомор, Репрессии, Атомные полигоны, Атеизм и т.д. и т.п. Тогда кто же на самом деле "кәпірлер" (перев. безбожники, неверующие): кто верит в Единого Бога и боится ответственности перед Высшим Началом, образует общину Иса Пайгамбара (Иисуса), не убивал и не собирается убивать создания Божьи, учит любви и прощению, стыду и покаянию - или же революционеры и советские солдаты, кто с руками по локоть в крови косил из пулеметов всех твоих предков в Степи, морил беззащитных кочевников голодом, совершал чудовищные пытки в застенках?!



(окончание следует)



Н.Даутбеккызы