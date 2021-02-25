И снова об исламе, "манкуртизме" и визуальном имидже казахов, - Н.Нуртазина

18:31 26.02.2021 И снова об исламе, "манкуртизме" и визуальном имидже казахов



"Kleider machen Leute"

("одежда делает людей" - немецкая пословица)



"По одежке встречают…"

(русская пословица)



Считаю, что одна из самых ужасных вещей за 30 лет политической Независимости Казахстана - это распространение по нашей многострадальной планете, и без того изнывающей от изменений климата, человеческой лжи и грязи ноосферы, ЖИРНОГО, "БЕШБАРМАЧНОГО" ФЕЙКА от имени Республики Казахстан и казахского народа, который называется: "мы - номады, мы - тенгрианцы-шаманисты!". И подстраивание всей этно- и культурной продукции, истории и идеологии под этот национальный БРЕД (который, однако, понимается в государстве как БРЕНД).



История, "мусульманская" богиня Клио, дает нам еще шанс исправить эту ошибку коллективной этнопсихопатологии, чтобы навсегда не остаться под клеймом "страны Бората". Не зря японский профессор, знаток казахской истории, читающий в оригинале, даже на арабице, казахские источники, с японской скрупулезностью вычитавший все наследие прошлых веков г-н У. Томохико, не мог в свое время понять, почему согласно историческим источникам, де факто казахи накануне 1917 г. представляются ему самым обычным, банальным мусульманским сообществом, однако в современном Казахстане, в официальных учебниках, фильмах и пр. принято данный факт скрывать и принижать, усиленно пропагандируя версию о шаманизме.



Надо признать, что в действительности такая ситуация не прибавляет нам международного доверия и уважении, скорее наоборот. То есть странная, подозрительная ситуация с зыбкой цивилизационной самоидентификацией целой растущей и развивающейся страны в сердце Евразии. Это попахивает политическим жульничеством: из политтехнологических соображений стремление выдавать желаемое (именно из сиюминутных выгод для правящей верхушки) за действительное, установка современных казахов-дегенератов, хитро прищурив и без того узкие глаза, скрыть от Запада и всего мира что-то очень важное и фундаментальное, завещанное нам святыми "аруахами" (духами предков), по-жульнически переиначить культурное наследие, а то и реально культурно перекодировать ныне живущий народ. Недаром периодически в Казахстане раздавались голоса, разумеется сверху, в пользу отказа от окончания "стан" в названии государства, что на самом деле равнозначно перечеркиванию истории или призыву отказаться от фамилий и имен отцов и дедов.



Поистине, мы находимся на изломе своей цивилизационной истории, когда впервые с того момента, когда наши предки вышли в середине XV века на историческую арену под именем "Казах" (а это были бывшие "кочевые узбеки", пассионарные мусульмане с черными бородами, одетые в золотые тюбетейки и восточные чапаны, на поясах которых сурово блестели турецкие ханджары/кинжалы), впервые ухо Казаха слышит неслыханное и дивясь, глаза видят невиданное: духовную крамолу на свое прошлое, на собственную идентичность и традицию, эту величайшую фабрикацию о "плохом исламе" и "хорошем шаманизме".



Длящийся вот уже три десятилетия общенациональный аутотренинг по избавлению от "неудобного" ислама и желание верхушки казахов позиционировать страну как страну "плохих мусульман" и "свободных" шаманистов" (скажите уж сразу: "шаманисты-демократы"), наверняка уже заинтересовало зарубежных экспертов и разведслужбы - чтобы срочно начать изучать это явление на предмет чьей-то идеологической диверсии либо проявлений этнопсихопатологии. Хотя не исключено, что весь этот вздор, винегрет в области идеологии элементарно связан с плохой просвещенностью, хроническим "постковидным манкуртизмом" казахов.



Прибывающие в страну за годы Независимости казахи из Китая, Монголии, Турции диву даются, недоуменно спрашивая нас: откуда все это взялось?! Эти громогласные заявления про номадо-шаманизм? Ведь когда наши горемычные предки, обливаясь кровавыми слезами или отстреливаясь, уходили отсюда в 20-30-е годы, они были обычными мусульманами, "мусылман баласы"? И причем тут номадизм?! Исламоведы знают, что мусульмане могут быть и рыбаками, и скотоводами, и моряками, и земледельцами, и летчиками, и космонавтами, а также могут быть и французами, и русскими, и казахами, и малайцами...



Вся наша событийная история, исторические и литературные источники, архитектурные памятники, генеалогии аристократических и простых родов, антропонимика (имена и фамилии), биографии наших великих людей, музейные экспонаты - буквально все безоговорочно свидетельствует о том, что казахи - это всего-навсего банальные тюркоязычные мусульмане Центральной Азии.



Любому здравомыслящему человеку и наблюдателю очевидна и бесспорна мусульманская самоидентификация и реальная культурная принадлежность казахов, без всяких оговорок, кроме одной: по причине атеизма и глубокой советизации с 20-гг. ХХ века по 1991 г. это сообщество (каум) может рассматриваться как категория мусульман-"грешников" (кунаhар), во многом позабывшие Бога и свое прошлое мусульманство. Но это уже нравственная и теологическая проблема. Да и в самой этой деликатной теологической проблеме есть дискуссия о том, с какой дозы и категории греха "плохой мусульманин" может превращаться (постепенно или внезапно) в "кафира". А для исторической науки, культурологи, социологии и этнографии должно быть значимо лишь то, что в культурно-цивилизационном паспорте казаха перед лицом глобального сообщества его принадлежность выражается в однозначном определении: "мусульманин-суннит". А значит, и презентовать, и лечить казаха, и развивать его надо по этому "диагнозу".



Бредовая идея о казахском шаманизме навязана нации оторванными от реальности искусствоведами, интеллигентиками-очкариками, копошащимися не в тех книжонках в темных уголках своих душных кабинетов. Потом они, в свою очередь, бегут в кабинет к какому-нибудь важному чиновнику от культуры (пользуясь трайбалистскими отношениями, "коза ностра" и т.д.), чтобы теперь сваливать с больной головы на здоровую, обрабатывая этого наивного хозяйственника-чинушу своими "перлами". Отсюда - раздувание идеи Великой Степи, "Вечный Ель" и пр., мания шаманизма, археологии и "золотая лихорадка". На самом деле кочевники вообще мало совместимы с археологией (как странствующие народы-невидимки, они ничего не оставляют после себя, т.к. кожа, войлок, дерево разлагаются в земле очень быстро).



В сущности казахи-кочевники были сильны не в материальной культуре, а в психологии, этике, кодексе чести, в устно-вербальном искусстве, красноречии. Именно эту великую идею, по сути Национальную Идею не хотят признавать наше чиновничество и интеллигенция! Глупцам невдомек, что все эти "золотые скелеты" и возрожденные шаманы не сделают страну истинной Страной Счастья Асана Кайгы ("Великий Печальник", суфий Хасан Сабитулы).



И что в действительности Золотого Человека надо искать не в мертвых курганах и под землей, а в душах и сердцах ныне живущих людей… Потому что, как объясняли великие провидцы казахов, истинный "золотой человек" - это модель благородного человека, "кәміл адам". А значит, приоритетом культурного наследия должно быть открытие животворящих родников нашей Духовной Традиции, философии Йассауи, Степного Знания-Даналык, духовных сокровищниц вечно актуального казахского фольклора и поэзии, спасительные формулы и рецепты счастья от национального гения Мирзы Ибрахима (Абая).



Другой яркий пример махрового манкуртизма, отчасти тоже связанный с культом шаманизма. В последние годы ряд неравнодушных авторов поднимали в СМИ проблему презентации подлинной национальной одежды казахов, аргументировано доказывая, что рекламируемый нашими артистами на сцене казахский национальный костюм (в том числе, к великому сожаленью, и на таких респектабельных мероприятиях, как айтыс, наурыз) является ….пародией на одежду наших предков. В то же время в новых исторических фильмах, слава Богу, уже стараются воспроизводить исторически правдоподобный визуальный образ народа ("Биржан сал", "Кочевник" и др.). Но и то есть большие сомнения и страхи: неизвестно, что мы увидим в претенциозно заявленном фильме "Касым хан"...



Казалось бы: со стороны экспертов-энтузиастов чиновникам даны подробные, бесплатные рекомендации и подсказаны конкретные шаги к изменению ситуации: что надо на государственном уровне вмешаться в вопрос национальной одежды, рекламировать настоящие образцы из музеев, исторических фотографий и описаний исторических источников, приструнить "оралманов" ("кандас"), специализирующихся на пошиве и продаже казахских чапанов и головных уборов; для общенациональных мероприятий и международных фестивалей, презентаций, выступлений по ТВ разработать регламентации, дресс-код (не унификация, но хотя бы некоторое упорядочение и недопущение грубых искажений канонов традиционной одежды).



…Что надо воспитывать с детства уважение к национальному костюму, ко всем его элементам, особенно к детской тюбетейке мальчиков и девочек ("үкілі такия", украшенная легкими "перьями Шехерезады", а не волчьи и лисьи малахаи), сочинять стихи и песни о любимой казахской, вышитой золотыми нитками тюбетейке, наладить выпуск детских кукол в нормальных нацкостюмах и т.п. Уважение к национальному костюму должно быть в государстве приравнено к уважению к другим символам государства, как флаг, гимн.



Даже казахстанский историк Ирина Ерофеева (Царствие небесное ей), несмотря на свое русское происхождение, движимая чувством патриотизма, помнится, высказалась по поводу безвкусных крупных узоров и тому подобной несуразицы на костюмах казахских артистов. Ирина Викторовна внесла весомый вклад в изучение истории и культурного наследия казахской аристократии, ханов и султанов, и уж кому-кому, но ей хорошо были известны исторически достоверные, изысканные, настоящие костюмы древних казахов, напоминающие не угловатых чукчей, эскимосов или индейцев, а скорее персонажей турецкого сериала "Сулейман Великолепный" (при этом в традиционном костюме казахского мужчины на поясе всегда должна красоваться сабля или кинжал, как в современном костюме кавказских народов).



Китайская мудрость гласит, что "ничто так не важно, как мелочи". В действительности национальный костюм как важнейший этноидентифицирующий маркер и визуальный образ культуры - это вовсе не мелочь в современном мире, где за последние десятилетия стало даже резко доминировать визуальное восприятие человеком окружающей реальности. То есть национальный костюм и головные уборы казахов - это нешуточный вопрос международного имиджа казахской культуры и государства в целом. Надо идти к тому, чтобы рассылать циркуляры в художественно-концертные организации, публично стыдить распространяющих отсебятину и безвкусицу артистов и певцов, наказывать штрафами за демонстрацию исторически некорректного казахского костюма (например, широких платьев с воланами или огромных перьев на голове), вводить иные виды наказаний за нанесение урона имиджу национальной культуры и памяти предков.



Н.Нуртазина,

историк Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614353460

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Председатель партии "Nur Otan" принял Бауыржана Байбек

- Сенаторы приняли Закон, усиливающий защиту национальных интересов Казахстана на международном уровне

- Государственный секретарь провел первое заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева

- Кадровые перестановки

- Собственность на землю без концепции развития сельского хозяйства бессмысленна - Ашимбаев

- Ольга Перепечина: Сохраняется высокая зависимость местных бюджетов от республиканского

- В Мажилисе презентован проект нового Закона "О растительном мире"

- Несколько замечаний по поводу информационной политики акиматов (и не только)

- О введении предельных цен на социально значимые продтовары

