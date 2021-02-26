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Разбойничий шарм казахов Гирея и Джанибека. К просмотру фильма "Казахское ханство. Алмазный меч", - Н.Даутбеккызы
16:49 28.02.2021

Разбойничий шарм казахов Гирея и Абу-Саида (по кличке Джанибек),

или

Что не смог передать режиссер фильма "Казахское ханство. Алмазный меч"

"Пираты были довольно гуманны для своего времени: нередко заботились о пленниках, а добычу делили по строгим правилам - все это предписывал Кодекс поведения, действующий на корабле. Да и на суше пираты тяготели к самоорганизации…//Настоящие пираты: какими они были // https://www.mirf.ru/science/zabluzhdeniya-o-piratah

Давайте вспомним, что слова "қазақ" (qazaq) и русское "казак" на самом деле одного корня и происхождения. Русские казаки получили свое собирательное имя от тюркского "казак", "казаклык" (букв. "казачество", "казакование") - как называли в Дешт-и Кипчаке вольницу, периодически возникавшие военно-кочевые сообщества, образ жизни беглецов и скитальцев, отколовшейся части этноса или сборные племена, которые не признают по разным причинам, преимущественно по политическим, центральную власть хана, стремятся жить по своим законам (обычно союзы возникают на основе идеологии вождизма, харизмы неких Робингудов), занимаются военными набегами, могут по договоренности с теми или иными правителями брать на себя защиту государственных границ, также иногда стремятся создать свое самостоятельное политическое объединение (как в случае с узбек-казаками Гирея и Джанибека в XV в.).

"Казак" издревле обозначало отважного мужчину-воина из тюрко-мусульманских этносов Центральной Азии, ищущего свободу, примкнувшего к степным вольницам, пустившегося в романтику военно-кочевой "разбойничьей" жизни, т.е. этакое степное "донкихотство", "робингудство", "пиратство". Такие вольно-казачьи военные объединения так же стихийно распадались, как и зарождались, оказывая определенное влияние на ход местной истории, политогенез, традиции и т.д.

Однако в случае с казачеством Гирея (Керей) и Джанибека история распорядилась иначе. Конечно, их казачество тоже не стало вечным, в конце концов было создано самостоятельное традиционалистское государство по типу кочевых султанатов (аналогично султанату "кочевых узбеков", "ногайской орды" и пр.), и жизнь в дальнейшем наладилась. Так что во времена Касим-хана это были уже не совсем разбойники, а более цивилизованное, признанное иностранными государствами-соседями, в том числе Бухарой, Ираном, Московией государство. Но уникальность нашей истории в том, что слово "казак/казах" впервые навсегда осталось и закрепилось за потомками - уже в качестве устойчивого этнополитонима, а не просто социально-бытового понятия.

В данном случае мы хотим сказать, что для создания успешных исторических фильмов сценаристам, режиссерам и актерам необходимо не просто читать академические труды именитых историков-аксакалов, слушать специалистов или зубрить тексты летописей, но именно уяснить для себя и понять такие тонкие, нигде не прописанные, но архиважные вещи, как дух эпохи, изюминка ментальности этнической общности, отдельных групп людей, древних мужчин и женщин, их культуру повседневности, одежду, этикет и т.д.

Малоопытные казахские режиссеры часто грешат склонностью к экстраполяции - переносу современных моделей (или же присущих более поздним эпохам) на ранние эпохи, или наоборот. А ведь казахская история как раз характеризуется разломами, дискретностью, иногда резкими отличиями в плане коллективного менталитета, моделей поведения - из-за начала столетий борьбы с иноземными захватчиками, нараставшей бедности и тд.

Конечно, все это очень тонкие вопросы, которые окончательно разрешаются уже на "сверхрациональном" уровне восприятия прошлого… Потому что всегда можно и переборщить, и перейти грань. Ибо шарм разбойника - это одно, а дикость, грубость, кровожадность, противоправное сознание - это совсем другое. Есть маргинальный образ "благородного разбойника" (или пирата)", джентльмена-разбойника, Робин Гуда.

Так, Гирей и Абу-Саид (по прозвищу Джанибек) были главарями степной кочевой казачьей "банды" или "орды" (кстати, в английском языке "band" означает "группа"). И все же это сообщество возникло из осколков мусульманизированного цивилизованного сообщества Государства Абулхайра, знакомого с правом, законами, этикетом (адабами), а главными Робингудами казахов оказались султаны-чингизиды, которые уже несколько веков как стали высшей кастой Степи, проходившей хорошую систему воспитания и образования. Кстати, некоторые советские авторы никак не могли понять, как и почему кочевой узбек Мухаммад Шайбани и его окружение, прибыв из степей современного Казахстана в Мавераннахр в 1500 году, отняв трон у тимуридов, по уровню культуры и образованности почему-то оказались нисколько не уступающими тимуридам… На самом же деле все эти недоразумения возникают всегда из-за недооценки ислама в степях Дешт-и Кипчака.

Итак, разбойничий, казачий шарм "степных пиратов" или "степных волков" из окружения Гирея и Абу-Саида мог бы проявляться внешне в демонстрации таких черт коллективной ментальности, как самоуверенность, своенравие, задиристость, авторитарность и склонность к анархизму, озорству и т.д., также в характерном типаже древних героев и разбойников - с огненным взглядом, со шрамами на лицах, с какими-то яркими атрибутами "казачьей" жизни, аксессуаров, как косичка, чуб ("кекіл", "айдар"), золотая серьга в одном ухе. Кстати, у казахов вплоть до XIX века юноши, особенно султаны-чингизиды, носили небольшие золотые серьги в ухе, а девочки носили золотые кольца в носу. Конечно, опять-таки ислам вносил свои коррективы, и кое-что ограничивал, диктуя свои нормы и каноны, призывая отказаться от излишеств и роскоши.



А что мы видим в фильме "Казахское ханство"? Исключительно вот эту рассудительность, степенность вождей, благообразные лица и рафинированные речи "патриотов". И в целом, первые казахи показаны по сути "бишарашками" ("бишара", с каз. "бедняжка", несчастный), которые пострадали от злого "кочевого узбека" Абулхайра, и все время убегают, как добрые овцы от волка. А надо бы понять: тогда казахи еще не были БАРАНАМИ, а были скорее БАРОНАМИ.

Режиссер не сумел уловить и передать зрителю глубинную суть происходящего, дух и характер личностей и народа в целом. Казахи Гирея и Джанибека показаны как "мягкие, добрые и пушистые": они якобы всегда правдолюбивые, ведут только оборонительные справедливые войны, не нападают на караваны и не захватывают добычу. Хотя сам по себе отказ Гирея и Джанибека от подчинения приказу государя о мобилизации и участия в походе на ойратов, с чего во многом начался конфликт в Абулхайром, с юридической точки зрения уже не является, мягко говоря, поведением в рамках правового поля. Вообще, надо понимать живую канву истории, менталитет древних людей, а не воспринимать их сквозь призму своих ценностей и современных стереотипов. Поэтому думаешь: исторические фильмы - это пока крепкий орешек для казахских режиссеров.

Автор: Н.Даутбеккызы

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614520140
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