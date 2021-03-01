"Пусть она замолчит". Власти Туркменистана объявили "охоту" на разоблачительницу туркменских тюремных порядков

18:34 01.03.2021

1 марта 2021 года

"Пусть она замолчит"

Власти Туркменистана объявили "охоту" на женщину, рассказавшую "Мемориалу" о насилии и коррупции в туркменских тюрьмах. ФСБ и МВД России помогают им в поисках



С прошлой недели правоохранительные органы Туркменистана активно разыскивают бывшую жительницу Ашхабада, подробно рассказавшую Правозащитному центру "Мемориал" о коррупции, злоупотреблениях и пытках в туркменских тюрьмах. Две части ее интервью были опубликованы на нашем сайте в декабре 2020 и феврале 2021 года, третья готовится к публикации.



В феврале сокращенное изложение этих материалов появилось на русском и туркменском языках на сайте Радио "Азатлык" (туркменская служба Радио "Свобода"). Текст был воспроизведен также некоторыми зарубежными сайтами, а недавно появился в YouTube в аудиоформате.



После этих публикаций туркменские власти предприняли шаги, направленные на недопущение новых разоблачений. Особую активность проявляет МВД Туркменистана, высокопоставленные сотрудники которого причастны к описанным рассказчицей злоупотреблениям в местах лишения свободы.



24 февраля по крайней мере трех родственников женщины, давшей интервью "Мемориалу", вызвали по телефону в Департамент полиции Ашхабада на ул. Житникова, где расспрашивали о ней и ее муже. Офицер полиции при этом требовал: "Успокойте ее, пусть она замолчит. Если еще где-нибудь назовет имена и фамилии сотрудников МВД, сгниет в тюрьме". По его словам, в Туркменистане уже подготовили материалы для ее обвинения в причастности к наркотрафику и другим преступлениям, так что "пусть не надеется, правозащитники ей не помогут". "Передайте, что, когда ее скоро арестуют и привезут сюда, за каждое слово и каждую фамилию в интервью будет отвечать в Овадан-депе (тюрьма под Ашхабадом. - прим. ПЦ „Мемориал")", - заявил он.



Вероятно, запросы, основанные на сфальсифицированных материалах о причастности рассказчицы к каким-то серьезным уголовным преступлениям, были направлены и в Россию. На прошлой неделе полиция и ФСБ начали опрашивать ее знакомых в Москве, выяснять, где и когда ее видели, имеют ли контактные данные и т. д. Судя по интенсивности действий различных ведомств, просьба о правовой помощи туркменским властям была согласована на высоком уровне.



По мнению ПЦ "Мемориал", происходящее наглядно демонстрирует, как международные соглашения, направленные на борьбу с преступностью, используются для борьбы с инакомыслием. В соответствии с международными обязательствами Туркменистана, властям этой страны следует не фабриковать ложные обвинения в ответ на критику, а провести серьезную проверку многочисленных сообщений о злоупотреблениях и пытках в следственных органах и тюремной системе и принять эффективные меры по улучшению ситуации в пенитенциарных учреждениях.



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