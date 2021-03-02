Водохранилище Рогунской ГЭС: тихая вода берега подмывает…, - К.Сирожидинов

00:42 03.03.2021

Новое статья (заметка) на тему: Водохранилище Рогунской ГЭС: тихая вода берега подмывает…



По сообщениям СМИ, в конце января, текущего 2021 года, на участке строительства Рогунской ГЭС произошел естественное природное незначительное явление - обвал/оползень, (обусловленный законами природы) части трещиноватой горной породы.



Объем обвала до сих пор неизвестен общественности. По мнению технического руководства строящегося гидроузла, обвал спровоцирован землетрясением - воздействием часто происходящих незаметных, умеренных по степени сотрясения на поверхности земли сейсмических толчков. Как известно, умеренные по балльности землетрясения к трещинам на крутых склонах не приводят.



Разумеется, это не чрезвычайная ситуация, не стихийное бедствие и не тревожное событие и абсолютно никакого отрицательного воздействия не оказывает на полную осуществимость проекта строительства Рогунской ГЭС. Обломки горных пород при обвале не могли нанести большого ущерба.



Не секрет, что грандиозный по масштабу гидроузел сооружается и водохранилище при нем создается не только в зоне активного сейсмического воздействия, но и в зоне воздействия опасных геологических процессов (оползней, обвалов, камнепадов, осыпей, овраго образования и так далее). Особенности горного рельефа способствуют проявлению указанных неустранимых гравитационных процессов, довольно в значительном масштабе. Следовательно, произошедший объемный обвал горной породы со склона левого берега водохранилища, вблизи временного водоприемника двух гидроагрегатов нельзя объяснить одной только случайностью или последствием "двух последних землетрясений". Обвал спровоцирован не только землетрясением.



Первоначальное наполнение водохранилища водой могла привести к нарушению устойчивости склонов и почв. Параметры созданного водохранилища Рогунской ГЭС по состоянию на осень 2020 года приблизительно таковы: объем накопленной воды- чуть более 250 млн. куб. м, площадь акватории - примерно 5 кв. км, длина водохранилища -16 км., средняя ширина -300 м, средняя глубина -50 м, наибольшая глубина вблизи плотины - 95 м. Эти экспертные данные приводятся для общественности впервые.



В связи с наличием водохранилища, теперь, скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести, отрыв и падение небольших и больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор акватории водохранилища возможно будет (в результате ослабления связности и цельности горных пород) происходит часто. На это, в 2014 году Консультантами Всемирного банка были сделаны акценты в заключениях "Технико-экономической оценки" и "Оценки экологического и социального воздействия Рогунской ГЭС". Первой рекомендуемой мерой являлся внедрение программы мониторинга склонов путем визуального осмотра, что и проводится в настоящее время. Рекомендованы были также другие обычные меры по снижению рисков переформирования склонов, там, где это возможно, сооружение дренажа, коллекторов воды, и подпорных сооружений. По итогам геотехнической оценки было рекомендовано провести детальное исследование и проектирование стабилизационных мер для потенциально неустойчивых масс вдоль левого берега по верхнему бьефу гидроузла, где и произошел обвал.



Прогрессирующие трещины на крутых склонах, оползни, обвалы в ложу водохранилища горных пород, обрывы могут и дальше возникать в каком-либо участке склона или откоса акватории вследствие нарушения равновесия пород, вызванного увеличением крутизны склона в результате подмыва накопленной в водохранилище водой, ослаблением прочности пород при выветривании или переувлажнении осадками и подземными водами, и возможно строительной деятельностью, проводимой без надлежащего учета геологических условий местности (разрушение склонов дорожными выемками и др.).



Общественности следует спокойно отнестись к явлениям такого рода.



Тревожит и вызывает опасение другое. На участке, были отмечены Консультантами Всемирного банка интенсивные особенности карстового растворения пород. Подчеркнуто было ими, что растворение и образование карстовых воронок будет сопровождаться поверхностными оползнями. Предполагаю, что через карстовые канали и воронки, через зоны крупных трещин и пустоты возможно проникновение воды из водохранилища в толщу земной коры. В таком случае, вода может проникать в подземные полости, далее проделав в трещинах часть своего пути, и выходит на поверхность земли в другом удаленном пониженном месте в виде мощного источника, главным образом по краям карстового массива. При таких условиях, в будущем, водохранилище возможно не удастся заполнить водой до нужной отметки. Настойчиво хотел бы обращать всеобщее внимание на вероятное явление, грозящее в перспективе неприятными последствиями.



Этот малоизученный пока вопрос требует к себе крайне серьезного, приоритетного внимания - необходимости дальнейшего, глубокого, детального инженерного изыскания (исследования) и анализа, и своевременного проектирования и реализации инженерно-технических мер если будет необходимо.



Камолидин Сирожидинов, инженер,

чл.-корр. Инженерной академии Таджикистана.

г. Душанбе

02 марта 2021 года

Email: SKSh-54@mail.ru

Тел: +992 917 04-54-50