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Человеческие жертвоприношения и странные погребальные обряды ЦентрАзии, - Н.Нуртазина
00:48 03.03.2021

Человеческие жертвоприношения и странные погребальные обряды. Что мы знаем о дохристианских и доисламских обществах древности?

В советской историографии неизменно замалчивались противоречивые стороны того образа жизни, который в церковно-христианской традиции именуется "язычеством". Идеализация доисламского и дохристианского прошлого была необходима для принижения спасительной миссии учения Христа для греко-римского мира, Священного Корана и исламской этики - для многих народов Востока.

Самая уязвимая черта всех архаических религий - это освящение человеческих жертвоприношений. Хорошо известно, что до прихода в Южную Америку христианства в Мексике и Перу в жертву богам ежегодно приносилось до 2500 человек, но в один год было принесено более 100 тысяч. В "цивилизованном" Риме в жертву Юпитеру и другим богам также убивались люди. Ибн Фадлан описал обряд принесения в жертву молодой девушки у восточных славян. В этом отношении вовсе не были исключением скифо-сакские племена, хунны, древние тюрки. Сообщается, что когда умирал скифский царь, в качестве жертвы умерщвляли 50 лучших слуг-юношей из числа свободных скифов и 50 самых красивых коней, делали из них чучела и т.д.

У язычников вдова покойника и его слуги часто умертвлялись вслед за погибшем мужем. У племен "андроновской" культуры Евразии (бронзовый век) существовала ритуальная практика заклания людей, чаще маленьких детей, которых хоронили под полом дома или в особой пристройке. Данная практика восходила к поверьям древних арийцев о необходимости жертвы при строительстве жилого дома. Известно о практике жертвоприношения Небу-Тенгри военнопленных и молодых женщин у гуннов. Монголы XIII века вместе с телом умершего ханa заживо хоронили кого-нибудь из его любимых рабов.

По этому поводу академик В.Бартольд заметил: "Из византийских источников мы знаем, что у могил турецких ханов (тюркских каганов - Н.Н.) иногда убивались взятые в плен вожди врагов. В основе этого обычая лежит, несомненно, верование, которое мы встречаем у шаманистов: что убитые будут на том свете служить тем, которыми или ради которых они были убиты. В этом веровании резче всего выразилась разница между примитивным язычеством и культурными религиями. Религия на той ступени развития, которой соответствует шаманизм, еще не связана с этической идеей; вера в будущую жизнь не предполагает веры в загробный суд, человек не только не боится загробной кары за уничтожение чужой жизни, но полагает, что чем больше людей ими убито, тем лучше его участь в будущей жизни" (См.собр. соч. в 9- т. В.В. Бартольда).

Действительно, этическое начало, идея посмертного воздаяния, концепция ада и рая были слабо разработанными и смутными в содержании древних политеистических религиях, в том числе в тюркском тенгризме. Кстати, на данное обстоятельство обращают внимание современные авторы, изучающие историю исламизации Африки. По их мнению, именно через Ислам древние африканские культуры (среди которых были и достигшие уровня протоцивилизации или ранней цивилизации) смогли обрести полноценную религиозно-политическую идеологию и "недостающие элементы цивилизации" (Кобищанов Ю.А. "История распространения ислама в Африке").

У многих древних народов тело умершего сородича часто отдавали на съедение собакам, хищным зверям и птицам. Достаточно варварским был до Ислама погребальный обряд у зороастрийцев Центральной Азии: в Мавараннахре, например, мясо отделяли от трупа, а кости хранили в специальных сосудах - оссуариях. У Мухаммада ан-Наршахи описан эпизод: умер знатный согдиец, и …"вошли слуги и тотчас отделили кости от мяса". Современный канадский ученый Р.Фольц пишет о такой разновидности зороастрийского погребального обряда, как выставление человеческих трупов на съедение грифам с последующим захоронением останков (костей). Хотя такой же обычай был распространен и у древних племен Монголии и Тибета.

Мягко говоря, неэтичным выглядит освященный язычеством обычай жителей древнего Хорезма отправлять престарелых родителей умирать в горы. "Смерть - один из коренных параметров коллективного сознания, компонент картины мира, существующей в сознании членов данного общества... Отношение к смерти служит эталоном, индикатором характера цивилизации" (Гуревич А.Я. Смерть как проблема исторической антропологии // Одиссей: Человек в истории, М., 1989)…

Н.Нуртазина,
историк
(Казахстан)

Источник - ЦентрАзия
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