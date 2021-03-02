В Москве задержан туркменский студент-диссидент Чолиев. Грозит экстрадиция

23:50 03.03.2021

В аэропорту Шереметьево задержан студент из Туркменистана, критиковавший правительство своей страны

Он просит об убежище в России



Вечером 2 марта в московском аэропорту Шереметьево был задержан 27-летний студент из Туркменистана Розгельды Чолиев, известный своими критическими интернет-публикациями о политике туркменских властей.



Чолиев приехал для обучения в Россию в 2018 году. В сентябре 2020 года он был отчислен из университета в Карачаево-Черкессии. Ранее он подвергся давлению администрации российского вуза из-за своих публикаций, а его родственники в Туркменистане столкнулись с угрозами со стороны сотрудников спецслужб.



В последние часы поступает поток противоречивых сообщений, связанных с задержанием Чолиева.



По уточненным данным, вчера он прилетел в Москву из Стамбула рейсом "Аэрофлота" около семи часов вечера, имея в паспорте действительную российскую визу. На паспортном контроле к нему подошли сотрудники погранслужбы и попытались отправить назад в Турцию. Однако после того, как он заявил, что просит убежище, и упомянул публикации о его деле правозащитных организаций, его не стали депортировать.



Согласно последнему сообщению, сегодня утром его дважды приглашали на беседу. Сообщили, что из-за пандемии ему, как гражданину Туркменистана, закрыт въезд в Россию. Рейсов в Туркменистан нет. Поэтому ему следует вернуться в Турцию, из которой он прилетел. Российские должностные лица сообщили, что уже связались с туркменским консульством в Стамбуле, и те встретят оппозиционера прямо в аэропорту, чтобы "решить, что делать с тобой".



После того, как Чолиев категорически отверг такой вариант, ему сообщили, что в таком случае пригласят в аэропорт сотрудников туркменского консульства в России и "вместе с ними будем решать твой вопрос".



По имеющимся данным, власти Туркменистана официально не объявляли Чолиева в международный розыск. Власти России тоже не имеют к нему претензий. Однако он до сих пор не имеет доступа к миграционной службе, чтобы обратиться за убежищем. В ноябре Чолиев уже пытался прилететь в Россию, где у него остались жена и ребенок, однако российская авиакомпания тогда отказалась допустить его на рейс.



Руководитель Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина сообщила сегодня днем, что делом Чолиева будет заниматься адвокат этой организации.



Вряд ли можно сомневаться, что в случае принудительного возвращения в Туркменистан у студента-оппозиционера будут серьезные проблемы из-за его критических высказываний. Родственники уже передали ему совет: "Ни коем случае не возвращайся домой".



Также поступила информация, что вчера вечером к его жене Мяхриджемал Худайназаровой, продолжающей обучение в Карачаево-Черкесского государственного университета им. У. Д. Алиева, пришел комендант общежития, стал уточнять законность ее пребывания в России и упомянул о возможном приходе к ней полиции.



Таджигуль Бегмедова, Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека

Виталий Пономарев, Правозащитный центр "Мемориал"