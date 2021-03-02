О статусе учителя и ученого в Казахстане. И что такое вульгарная коммерциализация науки, - Н.Нартазина

12:12 04.03.2021 О статусе учителя и ученого в Казахстане. И что такое вульгарная коммерциализация науки



Даже выросшая в советском казахском ауле моя покойная (мархум) мама любила повторять крылатую фразу, которую услышала когда-то от своих школьных учителей-мугалимов (бывших фронтовиков, да еще учеников алаш-ордынцев): "Мәдениетсіз елде милиция қадірлі болады, мәдениетті елде мұғалім қадірлі болады" ("В бескультурной стране уважают милицию, в культурной стране уважают учителя"). Однако в нашей горемычной системе образования и науки, которую сотрясают бесконечные реформы и новации, оказался под угрозой один из фундаментальных принципов и критериев цивилизации - уважение и забота в отношении личности учителя-воспитателя и "людей пера" (по каз. "қалам ұстағандар", "калам иелері").



И сложность тут в том, что наличие или отсутствие уважения к личности главной фигуры системы образования и науки - ТВОРЦА, АВТОРА, МЫСЛИТЕЛЯ, СОЗИДАТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛЯ - в том или ином вузе или школе невозможно проверить разным комиссиям и чиновникам - через дежурные отчеты начальников, знакомство со служебной документацией. Говорят, легендарный багдадский халиф Харон ар-Рашид, вместе со своим преданным везирем периодически тайно обходил столицу по ночам, переодевшись в простого человека, так как не доверял словам и отчетам своих чиновников, и как богобоязненный правитель хотел знать истинное положение народа.



С приходом нового ректора, г-на Ж.К.Туймебаева, мы, рядовые преподаватели и простые ученые-трудоголики КазНУ им. аль-Фараби, ждем перемен в сторону восстановления элементарного уважения к личности ученого и учителя. Почему коллеги недавно вспоминали с ностальгией бывшего легендарного ректора КазГУ У.Джолдасбекова, отмечая его 90-летие? Было бы неверно думать, что при нем все было идеально. Времена были советские, со своими минусами, а сегодня уже капитализм. Никто, конечно, не против современной модернизации, вхождения в международные структуры, разумной интеграции науки, образования и бизнеса.



Но просто люди помнят и ценят атмосферу и дух "золотого века" У. Джолдасбекова - когда сохранялось именно достоинство педагога, высокое звание "профессор КазГУ", помнят ауру спокойного высокого творчества, в которую были погружены люди науки, а не современной нервозности, суеты, аврала, боязни окриков начальства (чиновников) на ученого и учителя, постоянного страха и унижения из-за угроз, что с тобой не подпишут на следующий год трудовой контракт.



За последние несколько десятилетий под лозунгом "догнать и перегнать всех" по международным рейтингам, "коммерциализация науки", цифровизация образования статус преподавателя в университете резко упал. А между тем преподаватель в университете совмещает сразу две архисложные функции: 1) перегруженного аудиторными занятиями, особенно бумагами, отчетами и цифровыми технологиями учителя-лектора, не жалеющего свои голосовые связки и невидимую тонкую психическую (эмоциональную) энергию, шлифующего свое педагогическое мастерство и 2) ученого, обязанного выдавать конкурентоспособную научную продукцию, генерировать новые идеи, делать открытия, продвигать ту или иную отрасль науки.



А ведь еще в доиндустриальные эпохи предки образно сравнивали научный труд с рытьем колодца тонкой иглой ("инемен құдық қазғандай"). К труду ученого нужны свои подходы. Например, для восстановления психической энергии человеку нужно гораздо больше времени, чем при потере физической энергии. Из-за того, что умственный, интеллектуальный труд в "полицейском" государстве не ценят, мы видим, что в наших вузах остается все меньше и меньше даже просто грамотных специалистов, которые могут элементарно ясно излагать свои мысли и оформлять статьи в соответствии с академическими требованиями. Вместо этого в сферу науки и образования проникло много халтурщиков, плагиатчиков, бездарных людишек.



К тому же на преподавателя университета взвалили воспитательные функции, которых нет ни в одном современном зарубежном университете. Издавна также распространена вредная практика, когда чиновники и чиновницы ректората свою работу "спускают" вниз, на уровень факультетов и требуют тот или иной вид бумажной работы выполнить (притом в срочном порядке) бедным "чернорабочим" - т.е. преподавателям, а потом сами лишь подписывают готовый документ.



Пышно расцвел бюрократизм, "цифровая диктатура", зато упала и не поднималась зарплата. И как всегда, повторяем, страдает при этом главное лицо и движущая сила образования и науки - учитель и ученый. Заодно страдают и ученики, обучающиеся, так как им не достает внимания и должной творческой энергии и консультаций от учителя (не говоря о любви). Так неужели нельзя наконец наладить нормальный здоровый менеджмент, какой существует даже в среднеразвитой Турции?! Кстати, в турецкой системе образования статус учителя чрезвычайно высок, это видно во всем, даже в этикете, в принятом обращении учеников к учителю "ходжам"/господин, а не наши "агай/апай - "дяди" и "тети" (хоть бы обращались "устаз", "профессор", "доктор").



Одна из больных проблем в сфере науки РК- это дискриминация гуманитарных наук, их тотальное унижение, подход к их финансированию по остаточному принципу. Особенно презрительно относятся у нас в государстве к таким "бедным родственникам" уже внутри самого классификатора направлений гуманитарных наук, как "история Казахстана", "казахская филология", "казахская философия". Хорошо, можно понять и даже принять обший тренд времени, что эти направления не могут как следует "коммерциализироваться". Но, говорят, опять в той же Турции все, что связано с идеологией государства и культурным наследием, существуют и развиваются за счет дотаций государства, которое в свою очередь, ввело 5% налог на национальные компании именно для фонда поддержки отечественной истории и культуры.



Хотя вообще изначально было непонятно - как может интегрироваться в бизнес и по-кулацки, так сказать, с психологией мелкого лавочника начать обогащаться классическая, "аристократическая" историческая наука, которая не производит материальную продукцию, а изучает времена давно минувшие и людей, давно ставших "аруахами" ? Разве что на вещеведение-археологию и музеи делать упор, что и происходит у нас повсеместно... Или менять в угоду зарубежным грантодателям фактологическое и идеологическое содержание "Истории Казахстана"?



То есть фактически специалистов по Отечественной истории принуждают к следующему: чтобы быть "успешными" и "продвинутыми" ученые-историки вынуждены приглушать важные для нации, актуальные, действительно имеющие характер "белых пятен" исторические темы и проблемы, а вместо них усиленно продвигать темы "дружбы народов", "интеграции", экономического прошлого, какие-то нейтральные и малозначимые темы для своих научных проектов. То есть одним из доступных путей коммерциализации стал отказ от "неудобных" для бизнеса проблем национальной истории.



И немало специалистов уже приспособились к этому, наловчились изучать казахское прошлое и писать на тему национальной истории под коммерциализированным углом зрения, для быстрой публикации в зарубежных западных журналах - для России, для США, для Турции, в целях получения международных и отечественных грантов. Теперь вы понимаете, господа, как опасно коммерциализировать святая святых - науку национальной истории?!



Нельзя допускать, чтобы эксперты в области национальной истории были "бишарашками" (бедняжками), нищенствовали и выпрашивали деньги за рубежом, отрекаясь от принципов исторической правды, патриотизма, национальных приоритетов! Это не химия, биология, физика, для которых коммерциализация и интеграция в мировое пространство - это нормально, ибо все эти науки - интернациональны, к тому же могут выпускать материально "овеществленную" научную продукцию. А значит, нужно в "Закон о науке" РК внести поправки, подзаконные нормативы в отношении ряда гуманитарных научных отраслей, особенно тех, которые разрабатывают фундаментальные и прикладные проблемы национальной истории, казахского языка, казахской культуры, т.к. их никак нельзя рассматривать "под одну гребенку" с техническими и естественными науками.



Назира Нуртазина,

доктор исторических наук,

профессор КазНУ им. аль-Фараби Источник - ЦентрАзия

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