К вопросу о происхождении локайцев (1952), - Б.Кармышева

12:12 05.03.2021

Б. Х. Кармышева

К вопросу о происхождении локайцев



Среди этнических групп, вошедших в состав узбекского народа, многие, в частности так называемые в прошлом "полукочевые" узбеки, относятся к наименее изученной части населения Средней Азии. Это касается прежде всего локайцев, компактно расселенных в южном Таджикистане. В историко-этнографической литературе специальных работ о локайцах не имеется. Некоторые сведения о них содержатся лишь в общих работах, например, в материалах Комиссии по районированию Средней Азии и учебнике по географии Таджикистана.



Несмотря на неизученность локайцев, вопрос о их происхождении неоднократно затрагивался в историко-этнографической, географической и даже зоотехнической литературе, однако в большинстве случаев не специально, а попутно, в частности в связи с вопросом о происхождении известных пород домашних животных - локайской лошади и гиссарской овцы.



В период 1945-1950 гг., по поручению Института истории, языка и литературы Таджикского филиала Академии наук СССР, я совершила несколько поездок для изучения локайцев. Анализ и сравнительное изучение собранных на месте материалов по родоплеменному составу, расселению, социальным отношениям, основным занятиям, материальной культуре, обрядам, обычаям, фольклору и пр. дали мне основание для выступления с настоящей статьей по вопросу о происхождении локайцев…



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Кармышева Б.Х. К вопросу о происхождении локайцев // Советская этнография. 1952, № 4

https://www.academia.edu/41737955/