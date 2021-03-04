"Мемориал" обратился в ЕСПЧ по делу туркменского блогера Чолиева, выдворяемого из Москвы на родину

18:42 05.03.2021

"Мемориал" обратился в ЕСПЧ по делу туркменского блогера Розгельды Чолиева, которому угрожает депортация в Туркменистан

Родственники бывшего студента на его родине подвергаются давлению спецслужб



Сегодня, 5 марта, адвокат Сети "Миграция и право" Правозащитного центра "Мемориал" Роза Магомедова направила обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о применении Правила 39 регламента ЕСПЧ в связи с угрозой принудительной высылки из России Розгельды Чолиева, преследуемого за критику туркменских властей.



С вечера 2 марта Чолиев, прилетевший в Россию из Стамбула, находится в международной зоне аэропорта Шереметьево. Пограничники не пропустили его в Россию по действующей визе, ссылаясь на ограничения в связи с коронавирусом. В то же время уже около трех суток они категорически отказываются принять его заявление об убежище для передачи уполномоченному органу, как это предусмотрено российским законом "О беженцах". Вместо этого звучат угрозы депортации и передачи туркменским властям.



В связи с нежеланием пограничников соблюдать требование законодательства, Чолиев обращался в полицию (миграционный орган в России в настоящее время входит в структуру МВД), пытался передать обращение в миграционную службу, звонил на номер экстренной службы "112". Вчера с ним дважды беседовали полицейские, однако обращение пока так и не зарегистрировано.



Чолиев сообщил, что вчера днем на него оказывали жесткое давление, пытаясь вынудить вылететь в Турцию. Но блогер продолжал настаивать на своем праве обратиться за убежищем. Ранее пограничники сообщили ему, что уже информировали туркменское консульство, туркменские дипломаты встретят бывшего студента прямо в аэропорту Стамбула, чтобы "помочь решить его проблемы". Таким образом, есть основания полагать, что фактически речь идет о попытке высылки оппозиционера на родину транзитом через третью страну. После категорического отказа Чолиева добровольно покинуть РФ, ему пригрозили: "Можем отправить и прямо в Туркменистан, дважды в месяц от нас летают транспортные рейсы".



Тем временем базирующаяся в Болгарии правозащитная организация Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека сообщила о давлении на родственников Чолиева в Туркменистане. Вечером 3 марта к ним пришли сотрудники Министерства национальной безопасности и увели для допроса отца и мать Чолиева. При этом они сказали: "Вашего сына скоро вернем в Туркменистан. Россия отправит его в Турцию, а у нас есть возможности забрать оттуда. Пусть нигде не выступает, особенно в Youtube, не критикует нашего президента. Иначе вы никогда больше его не увидите". После беседы в МНБ родственники Чолиева попросили его жену в России "правильно их понять" и не звонить им больше.



По мнению ПЦ "Мемориал", отказ России допустить Чолиева к процедуре подачи заявления об убежище является серьезным нарушением международных обязательств и национального законодательства. Обращения в связи с этим направлены Уполномоченному по правам человека в России и в Главное управление миграции МВД.



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