Сидящий в Шереметьево туркменский "Сноуден" - блогер Чолиев обратился за помощью к Путину

21:49 07.03.2021

Опубликовано сегодня Туркменским Хельсинским Фондом по правам человека.



Со 2 марта бывший студент, которому на родине угрожает преследование из-за публикаций в интернете, находится в аэропорту Шереметьево, и пытается в соотв. с законом РФ "О беженцах" добиться регистрации и рассмотрения своего заявления об убежище.



Пограничники отказывают в этом и ежедневно угрожают депортацией.







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