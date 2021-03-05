Сидящий в Шереметьево туркменский "Сноуден" - блогер Чолиев обратился за помощью к Путину

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21:49 07.03.2021
Опубликовано сегодня Туркменским Хельсинским Фондом по правам человека.
Со 2 марта бывший студент, которому на родине угрожает преследование из-за публикаций в интернете, находится в аэропорту Шереметьево, и пытается в соотв. с законом РФ "О беженцах" добиться регистрации и рассмотрения своего заявления об убежище.
Пограничники отказывают в этом и ежедневно угрожают депортацией.
TurkmenHelsinkiFond
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