Чем закончилась "цыганизация" Великой Степи? Ответ: голодомором и политическими репрессиями, - Н.Даутбеккызы

14:40 09.03.2021 Чем закончилась "цыганизация" Великой Степи? Ответ: голодомором и политическими репрессиями



"Ұялмаған әнші болады"

("К пению предрасположены бесстыдные люди")-

из изречений казахских мудрецов-хакимов



Нужно понимать разницу между подлинной ментальностью и культурой казахов (а Золотой Век нашей традиции - это XIV-XVIII вв.) и извращенной ментальностью и нравами народа в столетия колониализма. Древний мужественный воин-кочевник был человеком серьезным и немногословным, но в нужной ситуации он мог и умел быть красноречивым, ценил мудрое слово. Вообще, темы разговоров древних казахов (исключительно мужского сообщества) были примерно следующими. На первом месте стояла сакральная тема - о Боге и религии, тонкостях духовных переживаний и мистических откровений, шариата (закона), также обычаев и кодекса чести предков, далее - героический эпос, шежіре (родословные), устная историология; важным было распространение информации касательно военного дела, стратегии и тактики войн, защиты этнической территории, сражений, оружия, коня; не менее важным были необходимые беседы на тему скотоводства, кочевых маршрутов и пастбищ, тренировки лошадей, охоты, повадок диких животных, приручения беркутов и пр., также метеорологических и космологических знаний, секретов ремесел, кузнечного дела, строительства колодцев и мазаров, деревообработки и изготовления юрт, народного целительства, особенностей флоры и фауны и т.д. Таким образом, в общении и "сухбатах" (диалогах, беседах) древних казахов не было места пустословию, злословию, сквернословию, вообще даже мелким "бабским разговорам". Последнее называлось "қатын өсек" и связывалось именно с женской половиной общества, да и то - с невоспитанными и глупыми ее представительницами.



А вот с XIX века в связи со стихийным распадом культурной традиции, "дембельской" жизнью казаха стало серьезно меняться отношение к Слову. На деле началось одно из больших прегрешений казахского народа - грех языка. Все пророки и святые во всех мировых религиях считали словесный грех одним из самых тяжелых преступлений. Не случайно Пророк дал наставление мусульманам, что если кто будет контролировать то, что между двумя его щеками (т.е. язык) и то, между двумя ногами (половой член), тот попадет в рай.



Речевой грех - это праздное многословие и пустословие, смех и шутки, музыка, песни и кривлянья, пересуды и сплетни, не говоря о клевете, злословии, обмане, хвастовстве, ругани, проклятии и сквернословии. От этого казахского словесно-музыкального "поноса" терпел боль и страдания наш великий поэт и мыслитель Абай (Ибрахим), который пытался противопоставить ему культ Благого Слова (невольно приходит на память зороастрийская этическая триада "благая мысль, благая речь, благие деяния"). Но, к сожаленью, казахский гений не смог полностью одолеть этот коллективный хаос, т.к. не имел рычагов власти и достаточных финансовых ресурсов, чтобы обуздать строптивых и распоясавшихся казахов.



Из массы духовно деградирующих казахов XIX века стали как грибы после дождя плодиться певцы и певички, посредственные горе-поэты и музыканты - наряду с безблагодатными и скупыми "новыми баями", "алыпсатарами" (дельцы и мошенники, перекупщики скота, вышедшие на авансцену в эпоху товарно-денежных отношений). Одним из главных проявлений порчи нравов, праздности и многоглаголенья стали "тои" (пиры) и фестивали. Оболваненные властью и своими горе-лидерами, прельстившись новшествами, как, например, ежегодные ярмарки (торжища), казахи попадают под "очарование" обывательской торгово-мещанской и музыкально-развлекательной жизни при русском царе, которую, посмеиваясь, искусно поддерживали идеологи метрополии.



"Цыганизация" - так можно условно назвать психопатологический феномен в истории казахов, под которым мы подразумеваем возникновение и стихийный рост в XIX веке многочисленной армии "артистов", обслуживающих степные "тусовки". Именно они были повинны в превращении казахов в денно и нощно поющих, состязающихся и слушающих дебаты и песни музыкальных маньяков (меломанов), праздно шатающихся и ищущих развлеченья.



Появился так называемый институт (традиция) "салов" и "серэ" - наводнивших Степь музыкантов и певцов. В основном это явление охватило просторы Сары Арки. "Сери"/"серэ" означало талантливого в музыке и поэзии, весьма утонченного, эрудированного, культурного и стильно одетого щеголя, с ухоженными усами и бородой. "Салы" были певцами и акынами с громкой репутацией, подверженные "звездной болезни". Тоже холеные, вынаряженные, даже в вычурной, выделяющейся от остальных казахов дорогой одежде (их отличали широченные брюки, яркие халаты и шапка с перьями филина), любящие вкусно поесть задарма, в сопровождении большой челяди - музыкантов и скоморохов, танцоров, циркачей и пр., чуть ли не месяцами гостившие в аулах богатых и знатных казахов.



Наедаясь мяса и напиваясь кумыса, эти самодовольные казахи демонстрировали народу свое "ораторское искусство", песни, развлекая, "зажигали" тои, получая от баев "гонорары", вообще всю свою жизнь разъезжали по широкой Казахской Степи с бесконечными "гастролями". Некоторые волостные правители, аульные старшины звали салов и серэ на ежегодные ярмарки и съезды, куда приезжало русское начальство. На ярмарках и съездах глав волостей певцы и музыканты, циркачи должны были развлекать русских гостей (хотя такие личности, как Кунанбай-хаджи, отец Абая, вообще не пускали этих бездельников на территорию своего округа).



Что интересно, все эти горе-артисты Великой Степи были в основном обедневшими казахами, не имеющими большой собственности, за исключением небольшого стада овец, да пары лошадей и верблюдов. Они жили как бы одним днем, чтобы наслаждаться сегодняшним, не думая о будущем, отмахиваясь от реальных угрожающих тенденций социальной и политической жизни. Главное для этих беспечных казахских мужчин было иметь хотя бы одного хорошего коня, пару нарядных чапанов "на выход" ("бір киер") и свою любимую домбру. И тогда бесплатное угощение, веселье и игры тебе обеспечены!



Это и был их образ жизни, идеал и стереотипы мышления. Конечно, артисты и певцы XIX века пытались обосновать свои "гастроли" и свои "братства" якобы возрождением древних традиций странствий суфиев, проповедников-музыкантов средневековья (ахуны и бахши), приключений джигитов прошлого, рыцарей и т.д. Но на самом деле это было неуместным сравнением, полным анахронизмом, а также карикатурой на суфийские мистерии и союзы.



Конечно, в этом вопросе важно нам не согрешить против истины и не выбросить вместе с водой ребенка. Следует признать объективность: "умиротворение" края царизмом, массовое принудительное разоружение и безработица вызвали кардинальную перестройку национальной души казаха, когда на фоне языкового раскрепощения начался невиданный доселе подъем и расцвет его музыкальной культуры, песенного творчества, рождения жанра "айтыс". И это весьма любопытно, что колониализм имел обратной стороной расцвет казахской духовной культуры. Ибо часть огромной природной энергии номадов, не найдя выхода в привычной войне, самостоятельном государственном строительстве, интенсивной экономике, стихийно вылилась в эстетику, искусство, а именно в поэзию и музыку, импровизаторство, к которым веками тяготела душа степняка-номада.



Вместе с тем нельзя не признать закономерность десакрализации, секуляризации, постепенного отрыва искусства кочевников от религии в XIX-нач.XX вв. Несмотря на количественный бум и эстетство, уже не стало носителей высокого искусства поэтов-жырау, обладавшей таинственной суггестивной силой, утрачивалась связь искусства с суфизмом. А, значит, падала эффективность и действенность слова поэта, музыки кочевников…



Но, самое главное, мудрецы учили, что во всем нужна соизмеримость, соблюдение границ дозволенного. "Цыганизация" - это как раз дисгармония, разрастание данного музыкально-словесного и развлекательного уклона в жизни казахского социума до масштаба разрушительного явления, угрожающего настоящему положению и дальней перспективе народа, психическому здоровью каждой личности. Когда музыка, развлечения и "тои" (фестивали, свадьбы) начинают наносить вред нравственной и трудовой дисциплине, углублять хаос, притуплять интеллект, разум, отвлекать народ от серьезных исторических деяний, устремленности к духовному и экономическому развитию, модернизации сознания и быта.



Когда музыки и песни в обществе слишком много, то, разумеется, всегда теряется качество, распространяется много дешевой, низкопробной и даже пошлой вульгарной продукции. И действительно, большинство казахских "салов", акынов-музыкантов XIX века были посредственными сочинителями, они способствовали десакрализации национального искусства казахов. Эти "заслуженные" и "народные" артисты не развивали, а скорее развращали народ, приучали его к развлечениям и праздному времяпрепровождению, расточительству, страсти к музыке, играм и песням, притупляли сознание нации и молодежи в столь важный исторический период его существования.



И не случайно, все эти богопротивные дела привели к тому, что в конце концов безблагодатные баи и развращенные артисты и певцы массово погибли во время Голодомора 20-30-хх гг., да и вся страна погрузилась в хаос сталинской диктатуры. А надо бы извлекать уроки из истории, тем более в ХХ веке великие мыслители открыли закон циклической повторяемости исторических событий...



Н.Даутбеккызы Источник - ЦентрАзия

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