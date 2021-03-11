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Четверг, 11.03.2021
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Почему отклонили мой проект "Религиозные деятели и национальная интеллигенция в истории Казахстана"? - Н.Нуртазина (обращение)
16:08 11.03.2021

Президенту Национального центра научно-технической экспертизы РК А. Ибраеву - от доктора исторических наук Н.Д. Нуртазиной

Я, Нуртазина Назира Даутбековна, доктор исторических наук, профессор КазНУ им. Аль-Фараби, выражаю свое несогласие с решением Национального Научного Совета по моему научному проекту и намерена, в том числе через СМИ, оспаривать справедливость и правомочность отклонения со стороны государства моего уникального научного проекта и отказа в его финансировании. Речь идет об обнародованных на этой неделе результатах Конкурса на грантовое финансирование по научным проектам 2021-2023 гг МОН РК.

Моя заявка АР 09258975, тема проекта (гуманитарные науки, история) - "Религиозные деятели и национальная интеллигенция в истории Казахстана: преемственность элит, модели просветительства (от Йассави до А. Бокейханова)". Проект имеет высокую степень научной новизны, фундаментальности, оригинальности и актуальности, фактически он призван изучить "белое пятно" истории, связанное с интеллектуальной историей страны, раскрыть новые имена и факты; исследование всесторонне обосновано, сформирована компетентная научная команда, заявленные ожидаемые результаты абсолютно ценны для государства и общества.

Технически Заявка (на трех языках) тоже выполнена была безукоризненно, она прошла все промежуточные звенья экспертизы, но в итоге было почему то отклонено "наверху", на недавнем заседании ННС. Хочу отметить, что я впервые за много лет участвую в подобном Конкурсе в качестве руководителя и заявителя, так как в предыдущие годы была сильно разочарована в несправедливости подобных конкурсов, но в этот раз наша команда, можно сказать, поверила было в демократию в Казахстане...

Прошу дать официальные разъяснения и указать возможность апелляции. Кстати, это уже второе за короткий период отклонение моих заявок (годичный проект 2020 г. тоже не принят). Мне необходимо знать подоплеку, технологии экспертизы, критериев и мотивы отказа, причины снижения баллов. В чем недостатки моего проекта, чем его превосходят другие, "одобренные" темы по истории, философии и т.д.?! Я имею право сомневаться в компетентности привлеченных вами казахстанских экспертов в области гуманитарных наук, истории, которые либо не знают толк в таком явлении как "междисциплинарность", либо относятся с предубеждением к слову "религия", "история казахских хазретов и ишанов", либо руководствуются любыми иными критериями и мотивами, кроме честного отношения к науке и ученому! В противном случае я намерена добиваться правды вплоть до аналитических статей в зарубежные СМИ и сайты, и открытого письма Президенту РК обо всех "подводных течениях" науки РК.

Нуртазина Назира Даутбековна, профессор КазНУ им. Аль- Фараби

11 марта 2021 г.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615468080
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