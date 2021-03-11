 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия решила не выдавать туркмен-блогера Чолиева на родину
06:23 12.03.2021

Дорогие друзья и коллеги - получатели туркменской рассылки.

Спешу сообщить, что за последние часы поступили сообщения по двум важным для туркменского сообщества делам: дело Розгелди Чолиева, пытавшегося обратиться за убежищем в аэропорту Шереметьево, и суд по пикету в Элисте, проведенному Маликберди Аллымырадовым.

1) По делу Чолиева.

Около 19 часов мне позвонила адвокат "Мемориала" Роза Магомедова и сообщила, что Чолиев звонил ей из Шереметьево, сказал, что представители миграционной службы МВД России взяли у него заявление об убежище (требование, за которое сам Чолиев и правозащитные организации из разных стран боролись начиная со 2 марта).

Спустя 15 минут Таджигуль Бегмедова из Туркменского Хельсинского Фонда по правам человека (Болгария) прислала сообщение, что сотрудники миграционной службы сообщили, что Чолиеву предоставлено временное убежище в России сроком на три месяца, в течение которых власти будут изучать его дело. Эти сведения подтвердила и Роза Магомедова.

Первые признаки изменения отношения к Чолиеву появились уже 9 марта - на следующий день, после отправки руководству Погранслужбы России совместного письма правозащитных организаций (с копиями в МИД, МВД и др.). Впрочем, перед праздниками были обращения "Мемориала" к Уполномоченному по правам человека, Главное управление миграции МВД, Генеральную прокуратуру, пограничникам, ЕСПЧ, а ТХФПЧ написал в МИД России. Сам Чолиев записал 7 марта видеообращение к Путину, которое появилось в интернете.

По словам Чолиева, вплоть до обеда среды продолжало звучать "готовься, сегодня отправим в Турцию".
Однако 9 марта офицер-пограничник неожиданно подошел к нему и сказал, что номер блогера просит туркменское консульство.
Чолиев от разговора с туркменским дипломатом отказался.

В общении официальных лиц с родственниками Чолиева в Туркменистане в тот же день тоже произошли изменения. Угрозы больше не звучали, скорее наоборот, власти перешли к мягким уговорам, вряд ли искренним, просили, чтобы бывший студент вернулся в Туркменистан.

Днем 10 марта сотрудник ФСБ стал уточнять у Чолиева, почему он опасается лететь в Турцию. До этого никакого интереса к истории просителя убежища российские пограничники и полицейские не проявляли.

Днем 11 марта сотрудник "Аэрофлота" сообщил Чолиеву, что туркменский консул передал ему два пакета с напитком и бутербродами. После 9 дней бездействия такой жест консульства выглядел странно.

Ну а дальше вы знаете. О предыстории - смотри более ранние релизы "Мемориала".

Кажется, случай Чолиева - первый со времен начала пандемии, когда Россия согласилась принять заявление у беженца в аэропорту в соотв. с процедурами, существующими в российском законодательстве. Тем более - у беженца из Туркменистана. Так что это - очень важная наша общая победа!

2) Вторая хорошая новость касается итогов суда в Элисте (Калмыкия) по делу о пикете, по которому студенту из Туркменистана Маликберди Алламырадова и его другу из соседней страны могли грозить не только штраф, но и выдворение из России.

Существовало почти всеобщее пессимистическое настроение, что в наши нелегкие времена позитивное решение в российском суде по пикету вряд ли возможно, тем более законодательство допускает неоднозначные трактовки относительно возможностей проведения одиночных пикетов иностранными гражданами.
Однако студентам неожиданно повезло.

Около 20 часов мне позвонил адвокат Чары Кулиев, который сейчас находится в Элисте, и сообщил, что в действиях обоих студентов городской суд не нашел какого-либо правонарушения. Отличная новость!

Ждем дополнительных деталей и развития событий.

Всего наилучшего,

Виталий Пономарев,
директор Центрально-Азиатской программы
Правозащитного Центра "Мемориал"

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615519380
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