Скончался таджикский экономист, доктор наук, профессор Фаттох Азизов

01:51 13.03.2021

Азизов Фаттох Халимович

Azizov Fattokh Halimovich

( 01.05.1949 -11.03.2021)



Вчера после тяжелой и продолжительной болезни скончался выдающийся ученый, доктор экономических наук, профессор, отличник народного образования Республики Таджикистана Азизов Фаттох Халимович



Азизов Ф. Х. родился 1 мая 1949 г. в семье служащего. После окончания 8 классов обучался в ПТУ № 31 и одновременно учился в ВСШРМ № 3.

1966 г. - окончил обучение в ПТУ.

1966 – по август 1967 г. - работал столяром в Ленинабадской мебельной фабрике.

1967 -1971 гг. - обучался в Ленинабадском госпединституте им. С.М.Кирова (ныне ГОУ "Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова".

09.1971 – 09.1975гг. - работал стажером-исследователем института экономики АН Тадж.ССР, прикомандированный к ЦЭМИ АН СССР Москвы. 09. 1973- 01. 1977 гг. - аспирант института экономики АН Тадж.ССР, прикомандированный к ЦЭМИ АН СССР г.Москвы.

04.1978 г - защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических. Обучаясь в очной аспирантуре, одновременно закончил двухгодичные курсы университета марксизма-ленинизма при РК КПСС г.Москвы.

01.1977-10. 1978 гг. - работал младшим научным сотрудником института экономики АН Тадж.ССР г Душанбе.

09.1978 – 10. 1980 гг. - старший преподаватель кафедры политэкономии Ленинабадского госпединститута им. С.М.Кирова.

10.1980 – 01. 1986 гг. - работал в должности директора Ленинабадского филиала Республиканского отраслевого вычислительного центра МСХ Тадж.ССР. В связи с упразднением Ленинабадского филиала РОВЦ был назначен в порядке перевода с января 1987 г. директором Ленинабадского производственного вычислительного центра коллективного пользования агропромышленного комплекса Республиканского производственно-научного объединения "Таджикагропромавтоматизация, позже переименованный в Научно-производственное предприятие "Шамъ", которым непосредственно руководил.

В 1996 г. защитил докторскую диссертацию и ему была присуждена ученая степень доктора экономических наук.

В 2000 г. - получил высокое звание профессора.

Азизов Ф. - активный участник республиканских и международных конференций в Праге (1987, 1989, 2003, 2005, 2008), Риге (1988), Москве (1990, 2004, 2006, 2008), руководитель профессорского клуба экономистов Согдийской области, профессор кафедры экономической теории Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции. Отличник образования Республики Таджикистан

В 2005 г. был признан лучшим специалистом в номинации "Ученый года" Согдийской области Республики Таджикистан.

2010 г. - Почетный профессор экономической Академии Министерства сельского хозяйства Чехии (1994), Почетный профессор Университета иностранных языков Нинся автономного района провинции Гансу КНР (1998). Является автором более 120 научных статей, 60 книг и монографий, опубликованных в России, Чехии, Словакии, Германии, Китае и в Таджикистане. Он входит в состав семьи 200 тысячных авторов ученых мира, которые издали свои книги на международном уровне. Его книги переведены и издаются на 8 языках мира (английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, нидерландский, польский и португальский)



Утрата Азизова Ф.Х. – талантливого ученого, светлого и доброго человека - большая потеря для семьи и научного мира.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Светлая память о Азизове Фаттох Халимовиче навсегда останется в наших сердцах, в сердцах его многочисленных учеников, почитателей его таланта и научных исследований.



От имени коллег по работе Мухамедов С.Д. ХамидовА. Шарипов Ф.