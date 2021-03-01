 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 13.03.2021
02:20  Где находится центр Азии - в России или Китае?
01:58  Геополитика российско-китайского сближения: взгляд из Пекина
01:51  Скончался таджикский экономист, доктор наук, профессор Фаттох Азизов
00:50  Экономический спад: Путин надел розовые очки
00:26  Вымираем. История России через призму демографии, - В.Катасонов
00:03  Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение набор памятных монет "Флора Абхазии"
Пятница, 12.03.2021
20:13  Ректором Кыргызского национального аграрного университета им. К.И.Скрябина назначен Рысбек Нургазиев

19:49  В Оше задержан очередной начальник гормилиции - подполковник Токобаев
18:48  США предлагают Центральной Азии отречься от советского наследия? - В.Прохватилов
11:43  Спустя 10 лет. Японцы признали, что скрывали данные о радиации развалин Фукусимы
11:35  Первый Ашаршылык (Голодомор) ЦентрАзии, 1921-22 годы: вопрос о количестве жертв – самый сложный
08:12  "Ельцин-центр" – это вообще гигантский комплекс, настоящий конгломерат яда и гнили.., - ЦарьГрад
08:05  "Эшелон на Самарканд". Рос-писательница Гузель Яхина обвинена в наглом плагиате
08:02  "Для большинства арабских государств война с Израилем, мотивированная палестинским вопросом, окончена", - Ален Фрашон
07:59  Десять лет войны в Сирии: в цепких лапах клана Асадов, - Der Tagesspiegel
07:01  Как Минобраз предотвращает отток каз-молодежи, - А.Сарбасова
06:56  Обсуждение Сирии пошло по второму треугольнику. Лавров фестивалит по Араби-станам, - "Къ"
06:49  Укус черной снохи. Британская монархия рискует пойти к черту, - М.Соколов
06:46  Вакцина AstraZeneca лечит коронавирус тромбозом
06:41  Нахлобучившего "спортсменок" допингом и спермой тренера амер-сборной по гимнастике Геддерта нашли "самоубившимся"
06:24  Из жизни POP-дебилов. Верка Сердючка вернулся
06:23  Россия решила не выдавать туркмен-блогера Чолиева на родину
06:22  Из жизни секс-дебилов. Порноактриса Тори Блэк разместила в соцсети объявление о поиске мужа и удивилась ажиотажу
06:21  Из жизни VIP-дебилов. Познер: Слово "вагина" можно использовать в заголовках СМИ
06:20  Из жизни дебилов. Каз-блогер Толочко женился на резиновой курице
05:56  Узбекистан меняет свои киловатты на воду Киргизии, - В.Панфилова
01:58  Узбекистан открывает Южную Азию, - А.Перминова
01:54  Чингисхан: тайны великого завоевателя
01:51  Зеленский и Саакашвили: переселение душ, - Р.Ищенко
00:15  Полураспад Украины. Саморазрушение соседнего государства несет России только пользу, - А.Храмчихин
00:12  Сколько башен власти в Нур-Султане? - Петр Своик
00:07  Страшненькая наивность. Как украинского обывателя превратили в зверя, - М.Заневский
00:02  Как раскручивают маховик "геноцида уйгуров" в Китае, - Д.Нефедов
00:01  Тридцатилетняя война. Выбранные места из карабахских блокнотов, - Б.Поликарпов
00:00  Зачем СВР России делает ставку на правящего олигарха Грузии? - А.Эскин
Четверг, 11.03.2021
22:17  Италия мечется между карантином и экономическим крахом, - С.Гуркин
22:09  Жапар-хан прибыл на секретные переговоры к Шавкат-эмиру
20:07  Нефть дает России очередной шанс, - В.Ткачев 
18:58  Как Западные "демократии" финансировали Гитлера (новые документы)
16:08  Почему отклонили мой проект "Религиозные деятели и национальная интеллигенция в истории Казахстана"? - Н.Нуртазина (обращение)
16:07  В НАСА назвали точную дату гибели всего живого на Земле
16:03  Жизнь как подвиг. Гульсум Асфендиярова - чингизидка и первая казашка-врач
16:00  Статуя Дональда Трампа в образе Будды стала хитом продаж в Китае
15:57  Сорос велел: "Тихая революция Кудрина", - ЦарьГрад
15:07  Сколько можно балаганить? КырДепутаты опять проголосовали за отсутствующих коллег
15:05  Французская школьница призналась в клевете на убитого за оскорбление ислама учителя
14:06  Кого больше позорит "певица Манижа" - русских, таджиков, женщин?.. - П.Акопов
13:37  Что мешает мигрантам из Средней Азии вернуться в Россию? - Е.Погребняк
13:35  "Распад: признаки надвигающейся на США катастрофы", - новая книга А.Мартьянова
12:50  Fox News: труп, играющий роль президента, делает США посмешищем...
12:15  Узбеков 13 марта выгоняют на добровольный всенародный хашар
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Скончался таджикский экономист, доктор наук, профессор Фаттох АзизовСкончался таджикский экономист, доктор наук, профессор Фаттох Азизов
01:51 13.03.2021

Азизов Фаттох Халимович
Azizov Fattokh Halimovich
( 01.05.1949 -11.03.2021)

Вчера после тяжелой и продолжительной болезни скончался выдающийся ученый, доктор экономических наук, профессор, отличник народного образования Республики Таджикистана Азизов Фаттох Халимович

Азизов Ф. Х. родился 1 мая 1949 г. в семье служащего. После окончания 8 классов обучался в ПТУ № 31 и одновременно учился в ВСШРМ № 3.
1966 г. - окончил обучение в ПТУ.
1966 – по август 1967 г. - работал столяром в Ленинабадской мебельной фабрике.
1967 -1971 гг. - обучался в Ленинабадском госпединституте им. С.М.Кирова (ныне ГОУ "Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова".
09.1971 – 09.1975гг. - работал стажером-исследователем института экономики АН Тадж.ССР, прикомандированный к ЦЭМИ АН СССР Москвы. 09. 1973- 01. 1977 гг. - аспирант института экономики АН Тадж.ССР, прикомандированный к ЦЭМИ АН СССР г.Москвы.
04.1978 г - защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических. Обучаясь в очной аспирантуре, одновременно закончил двухгодичные курсы университета марксизма-ленинизма при РК КПСС г.Москвы.
01.1977-10. 1978 гг. - работал младшим научным сотрудником института экономики АН Тадж.ССР г Душанбе.
09.1978 – 10. 1980 гг. - старший преподаватель кафедры политэкономии Ленинабадского госпединститута им. С.М.Кирова.
10.1980 – 01. 1986 гг. - работал в должности директора Ленинабадского филиала Республиканского отраслевого вычислительного центра МСХ Тадж.ССР. В связи с упразднением Ленинабадского филиала РОВЦ был назначен в порядке перевода с января 1987 г. директором Ленинабадского производственного вычислительного центра коллективного пользования агропромышленного комплекса Республиканского производственно-научного объединения "Таджикагропромавтоматизация, позже переименованный в Научно-производственное предприятие "Шамъ", которым непосредственно руководил.
В 1996 г. защитил докторскую диссертацию и ему была присуждена ученая степень доктора экономических наук.
В 2000 г. - получил высокое звание профессора.
Азизов Ф. - активный участник республиканских и международных конференций в Праге (1987, 1989, 2003, 2005, 2008), Риге (1988), Москве (1990, 2004, 2006, 2008), руководитель профессорского клуба экономистов Согдийской области, профессор кафедры экономической теории Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции. Отличник образования Республики Таджикистан
В 2005 г. был признан лучшим специалистом в номинации "Ученый года" Согдийской области Республики Таджикистан.
2010 г. - Почетный профессор экономической Академии Министерства сельского хозяйства Чехии (1994), Почетный профессор Университета иностранных языков Нинся автономного района провинции Гансу КНР (1998). Является автором более 120 научных статей, 60 книг и монографий, опубликованных в России, Чехии, Словакии, Германии, Китае и в Таджикистане. Он входит в состав семьи 200 тысячных авторов ученых мира, которые издали свои книги на международном уровне. Его книги переведены и издаются на 8 языках мира (английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, нидерландский, польский и португальский)

Утрата Азизова Ф.Х. – талантливого ученого, светлого и доброго человека - большая потеря для семьи и научного мира.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Светлая память о Азизове Фаттох Халимовиче навсегда останется в наших сердцах, в сердцах его многочисленных учеников, почитателей его таланта и научных исследований.

От имени коллег по работе Мухамедов С.Д. ХамидовА. Шарипов Ф.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615589460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял поправки в Законы по модернизации судебной системы
- В январе-феврале т.г. устойчивую динамику роста продемонстрировал реальный сектор экономики РК
- Н.Нигматулин принял посла Великобритании
- Правительство рассмотрело системные вопросы развития сферы образования
- А. Мамин поручил обеспечить жесткий контроль за стабильностью цен на социально значимые продукты питания
- Азат Перуашев принял участие в работе Форума по защите бизнеса в Генеральной прокуратуре
- Крымбек Кушербаев посетил проектный офис Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Из аптек Алматы исчезли востребованные лекарства
- Об усилении привлечения иностранных инвестиций
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  