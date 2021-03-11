Умер народный артист Узбекистана и России певец Стахан Рахимов

14:05 13.03.2021

Умер народный артист России, эстрадный певец Стахан Рахимов. Об этом сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн на своей странице во "ВКонтакте".



Рахимов скончался 12 марта в Москве, ему было 83 года. Причина смерти не уточняется.



"Сегодня не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дуэт уже в другом измерении", - написал Корн.



30 января на 84-м году жизни умерла жена Рахимова Алла Йошпе, супруги выступали дуэтом.



Рахимов родился 17 декабря 1937 года в Узбекской ССР, его мать - Шахадат Рахимова была известной узбекской актрисой и певицей. В детстве Рахимов часто посещал театр, где она работала. Когда Шахадат направили в Москву, он поехал с ней, окончил там среднюю школу и поступил в Московский энергетический институт. В 1960 году Рахимов вышел в финал конкурса вузовской самодеятельности, тогда же он познакомился с Йошпе, выступавшей от МГУ. С 1963 года они стали выступать на сцене профессионально дуэтом. Особую популярность получили их песни "Алеша", "Соловьи", "До свидания, мальчики".



