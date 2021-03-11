Товарищ Пояндашоев! Вы - генерал КГБ, или оловянный солдатик исламской партии? - С.Мирзорахматов

15:11 13.03.2021 ТОВАРИЩ ПОЯНДАШОЕВ! ВЫ - ГЕНЕРАЛ КГБ, ИЛИ

ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК ИСЛАМСКОЙ ПАРТИИ?



ПРЕДИСЛОВИЕ



Девятого марта 2021 года Дододжон Атовуллоев сообщил на своей странице на ФБ две радостные новости:



1. Его мемуары под названием "Секс на джайнамазе" будут опубликованы в Германии на нескольких языках. Чтобы внести ясность, почему книга имеет такое странное название, напомню сенсационную публикацию Дододжона с таким же названием на ФБ. Аудиозапись телефонного разговора Мухиддина Кабири с тайной женой, или любовницей тогда взорвала интернет. Кабири по телефону обзывает женщину самыми похабными словами. Кстати горе-любовник сам подтвердил подлинность аудиозаписи и заявил: "Мы тоже не ангелы!"



2. Дододжон создает авторское телевидение. Он не уточняет тематику своего телевидения. Но я нисколько не сомневаюсь, что это будет самый интересный телеканал, который соберет миллионы телезрителей во всех уголках нашей планеты. Потому что телевидение создает легендарный таджикский журналист и политик Дододжон Атовуллоев.



Эти новости вызвали широкий резонанс на ФБ и панику в окружении Кабири. Наверняка, в книге будут помещены рассказы о любовных похождениях главаря "исламской оппозиции", о его многолетних связях с Иранскими спецслужбами.



Среди множества комментариев я обратил внимание на отзыв ОРАЗШО ПОЯНДАШОЕВА, ГЕНЕРАЛА КГБ В ОТСТАВКЕ, ныне проживающего в Краснодаре:



"Маълум, ки шумо хам комилан ба фабрикаи чавоб пайвастед… Наход, ки дигар проблемахои Ватану мардум (?!) хал шуданду факкат (?!) проблемахои тавтихабозиву (?!) секс боки мондааст??? Эй вой бар ману эй вой бар мо, эй вой ба холи мардум… бо чунин рушанфикрони ватан."



ПОДСТРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД: "Понятно, что вы тоже полностью присоединились к фабрике ответов. (Имеются в виду ответы идеологов правительства Таджикистана на публикации наемных пропагандистов Исламской партии - С.М.) Неужели все проблемы Родины и народа (?!) решены и остались только проблемы секса и интриг? Вот какой я есть, вот какие мы есть. Бедный народ, вот такие на нашей Родине интеллигенты."



I



ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ! Неужели этот смехотворный комментарий в бульварном жанре, да еще на ломанном таджикском языке написали вы - выпускник факультета филологии Таджикского госуниверситета? Такие нападки в адрес Атовуллоева, ставшие трафаретными, пестрят на ФБ, сайтах и телеканалах таджикских исламистов. "Агент КНБ", "Продался правительству", "Получил от правительства мешок денег", "Бабник", "Насильник", "Алкоголик" и та самая "фабрика ответов", о которой вы упомянули - это реакция прислужников Кабири на разоблачительные публикации Дододжона.



Когда прочитал ваш такой же трафаретный пасквиль (до чего же однообразны и примитивны пропагандисты Кабири!) у меня к вам возникло много вопросов, на которые я нашел ответы, заглянув на вашу страницу на ФБ. В первые же минуты я испытал шок! Да вы один из самых активных распространителей видео-сюжетов, примитивных и провокационных публикаций наемных идеологов Кабири в интернете! Ваша страница на ФБ фактически стала трибуной марионеточной "исламской оппозиции", главари которой в Европе, сменив декорацию, прикрываются демократической терминологией - "демократия", "права человека", "гражданское общество", "свобода слова" и пр.



Как только выходит в эфир очередной собачий лай автора сценария, режиссера, оператора в одном лице на Ютубканале (не хочу упомянуть имя этого подонка!) в тот же день этот лай звучит на вашей странице! Каков же уровень у вас, если вы, генерал в отставке и писатель, как вы себя представляете, выдаете за интеллектуальный анализ убогость мышления, невежество и фанатизм! У вас с этим моральным уродом налажено плодотворное сотрудничество в борьбе с "кровавым режимом". Хотя, до выхода на пенсию вы преданно служили этому самому "кровавому режиму"! В то время, как Атовуллоев, которого вы цинично охаиваете, почти тридцать лет остается в оппозиции к Таджикским властям.



Вы для Кабири - находка! Он привлек в свой лагерь не кого-нибудь, а генерала КГБ в отставке! И со множеством орденов, медалей и значков на груди! Если такой человек в России создает положительный образ Кабири, который превратил политику в бизнес, то число его сторонников среди таджикских трудовых мигрантов может возрасти!



Между тем вам, чекисту с многолетним стажем в КГБ Таджикистана достоверно известна история Исламской партии. Если с годами вы забыли подробности этой истории, освежу вашу память.



1. Еще в начале 90х годов на Душанбинских площадях Исламская партия, растаптывая исламские ценности, показала себя, как террористическую организацию! Весной 1992 года на площади Шахидон "Исламские моджахеды" чуть ли не каждый день совершали террористический акт - избивая, доставляли на площадь несогласных.



Группу несогласных депутатов Верховного Совета взяли в заложники после вечернего заседания и продержали их в палатках до самого утра. Одному депутату сломали руку, другого депутата, который осмелился оказать сопротивление, избили и доставили на площадь в багажнике автомобиля "Волга". А третьего - мужчину… изнасиловали!



2. Самый кровавый террорист и серийный убийца, духовный учитель Мухиддина Кабири, один из лидеров Исламской партии Мулло Абдугаффор Худойдодов по кличке Танк со своими боевиками в Душанбе взял в заложники русскую школу №9. И во дворе школы перед телекамерами (тогда он был еще советником председателя Гостелерадио) заявил буквально следующее: "Если Россия будет вмешиваться в ситуацию, то мы возьмем в заложники всех русских!"



После этого заявления в городе началась паника. Все русскоязычные граждане от страха за бесценок продавали свои квартиры и в спешке покидали пределы Таджикистана.



3. Те же боевики Мулло Абдугаффора-Танка захватили в кабинете вице-премьера Джамшеда Каримова заместителя председателя Кулябского облисполкома Сайфиддина Сангова и зверски расправились с ним.



4. Те же боевики Мулло Абдугафора-Танка взяли в заложники членов правительства - нескольких министров, требуя от президента Рахмона Набиева, выйти на переговоры. А президент после предательства командира Национальной гвардии генерала Рахмонова, перешедшего со своим войском на сторону Исламской партии, стал беззащитным и нашел убежище в расположении Российской 201 мотострелковой дивизии.



5. Те же боевики Мулло Абдугаффора-Танка во главе с командиром Ходжи Халимом в Душанбинском аэропорту приставили к виску всенародно избранного президента Рахмона Набиева дуло автомата Калашникова и заставили его подписать заявление об отставке. Это тот самый Ходжи Халим, впоследствии генерал-майор, заместитель министра обороны, который по заказу и при финансовой поддержке своих зарубежных хозяев в сентябре 2015 года совершил неудачную попытку государственного переворота. После чего решением Верховного суда Исламская партия была признана террористической организацией, и ее деятельность - запрещена.



Сегодня Кабири считает Ходжи Халима национальным героем и своим близким другом.



6. В 1992 году в Душанбе все жизненно важные ресурсы (продовольствие, нефтепродукты, уголь, стройматериалы и т.д.) были в руках Мулло Абдугаффора. Прошло 29 лет, но вот эти слова из телеинтервью заместителя председателя Душанбинского горисполкома крепко осели в моей памяти: "В городе сложилась крайне тревожная ситуация. Из-за острой нехватки горючего в ближайшие дни общественный транспорт может быть парализован. Поэтому мы вынуждены были обратиться к Мулло Абдугаффору, чтобы он выделил нам 500 тон бензина."



Террориста-ТАНКА постигла участь "собаке собачья смерть"! В кровавой разборке за деньги и за власть его расстреляли свои же "моджахеды"!



7. Именно Исламская партия в начале 90х годов, совершая агрессию на умы и сердца людей, создавала в Таджикском обществе атмосферу страха!



8. Именно Исламская партия настроила не только Кулябскую долину, но и все регионы тогда многонационального Таджикистана против жителей Тавильдары, Рашта, Бадахшана!



9. Именно Исламская партия, совершая террор и насилие, спровоцировала создание Народного фронта и расколола Таджикистан на два непримиримых лагеря! Последствия этого раскола - пятилетняя братоубийственная война, жертвами которой стали сто пятьдесят тысяч человек! Сотни тысяч наших соотечественников стали беженцами!



Вы, тогда офицер КГБ, были не просто наблюдателем трагических событий, но по долгу службы стояли на страже безопасности республики. Достоверно известно, что многие офицеры КГБ вели тогда двойную игру, а некоторые из них заигрывали с лидерами Исламской партии.



ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ! Говорят, вы в Краснодаре ведете активную общественную деятельность, регулярно встречаетесь с молодежью, читаете лекции об угрозе исламского терроризма. При этом тайно от общественности Краснодара на таджикском языке создаете имидж изгнанной Исламской партии по причине самого крупного в истории независимости Таджикистана теракта - попытки государственного переворота! Жертвами этого теракта стали десятки обманутых солдат и офицеров.



Вы не боитесь, что в один прекрасный день Российские спецслужбы разоблачат вас в поддержке террористической организации? И вы повторите судьбу Каромата Шарипова, который был лишен Российского гражданства и выдворен из России? Опомнитесь! Вы вступили в опасную игру! Ведь у вас в России хорошая пенсия, которая позволяет вам прожить остаток жизни безбедно!



И советую вам не придираться к Атовуллоеву своими глупыми комментариями. Множество людей, охаивая его в интернете, опозорили себя. В их числе - Мухиддин Кабири.



По поводу Дододжона напомню вам еще одну историю из Эпохи 80х годов - уголовное дело на него, заведенное КГБ и состоящее из 110 томов. И разгром самой популярной тогда в республике газеты Комсомоли Тоджикистон. Благодаря публикациям Дододжона, тираж газеты достигал 240 тысяч экземпляров! Разгромил эту газету первый секретарь ЦК комсомола Рашид Олимов при участии КГБ! Агенты КГБ в офисе газеты, иногда нарушая правила конспирации, докладывали в "контору" о неблагонадежном журналисте Атовуллоеве по телефону.



И вы, будучи очевидцем тех драматических событий, как офицер КГБ, сегодня словно попугай повторяете наемников Кабири: Атовуллоев - агент "Фабрики ответов"!



Поэтому осмелюсь еще раз повторить свой вопрос: "Товарищ Пояндашоев! Вы генерал Комитета государственной безопасности, или оловянный солдатик Исламской партии?"



Ответ за вами!



Саломиддин Мирзорахматов Источник - ЦентрАзия

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