Слив почти засчитан: США готовы уступить Китаю глобальное лидерство

01:13 15.03.2021 Сможет ли администрация Байдена остановить кризис в экономике



Оксана Белкина



За время пандемии США закачали в экономику триллионы долларов, запустив печатный станок на полную мощность. По официальным данным, это $6 трлн, по независимым подсчетам - все девять. А на подходе новый пакет от Джо Байдена - это еще почти 2 трлн зеленых. Новый президент уверен, что эти стимулы подстегнут американскую экономику, и помогут обойти наступающий на пятки Китай. Но экономисты полагают, что игра проиграна - уже в 2028 году КНР станет крупнейшей мировой экономикой. Почему у Китая есть все шансы обойти Америку, разбирались "Известия".



Много - не мало



На поддержку экономики в ходе пандемии Федеральный резерв США потратил свыше $9 трлн. Для этого, естественно, пришлось запустить печатный станок. С июня 2020 года темпы роста денежной массы не опускались ниже 22%, что стало самым высоким показателем за всю историю США. Вброс большого количества ничем не обеспеченных банкнот подстегнул инфляцию - к концу 2020-го она ускорилась до 1,4%.



Против кого дружим: зачем альянс QUAD проводит первую встречу лидеров

При Байдене подавлять "китайскую угрозу" США и их союзники собираются даже в сфере вакцинной дипломатии



Экономисты опасаются, что политика регулятора будет и дальше разгонять инфляцию. Все условия для этого сложились: переизбыток бумажных денег без соответствующего увеличения производства товаров и активное государственное регулирование, а также отложенный потребительский спрос.



По подсчетам Bloomberg, на руках у жителей ведущих в экономическом плане стран мира скопилось почти $3 трлн. Половина этих сбережений приходится на США. Как только траты активизируются, цены на товары и услуги неизбежно будут расти. А работающий печатный станок - подрывать доверие инвесторов к американской валюте.



Нарисуем, будем жить



Тем временем на очереди новый пакет стимулов от Байдена объемом $1,9 трлн, вызвавший раскол в конгрессе. Республиканцы сочли его чрезмерным и предлагали ограничиться суммой втрое меньшей - $600 млрд. Однако демократы все же добились своего. Конгресс принял пакет стимулирующих экономику мер - инициативу поддержало большинство конгрессменов.



Изо всех сил: США показали неготовность к смягчению подхода к Китаю

Администрация Байдена настроена решительно по отношению к Пекину



По замыслу нового хозяина Белого дома, принятие пакета помощи поможет стране превзойти другие государства по экономическим показателям.



"Это создаст миллионы рабочих мест, мы ожидаем 6 млн рабочих мест. План поможет увеличить ВВП на $1 трлн, поможет превзойти остальной мир, - сказал американский президент. - Мир не стоит на месте, особенно Китай".



Байден заверил нацию, что США останутся "ведущей и самой успешной экономикой мира". Обычные американцы, похоже, в это поверили. Эксперты-экономисты отнеслись к громкому заявлению со сдержанным скепсисом.



Наступает на пятки



В том, что США сумеют выдержать конкуренцию со своим главным соперником, сильно сомневаются в первую очередь американские экономисты. Не поможет в этом и пакет стимулов. Китай обгонит США по размеру экономики уже в 2028 году - такой прогноз представил Брукингский институт, один из старейших в стране.



"Китай - не провокатор и не тот, кто проводит экспансию"

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй - о взглядах Пекина на политику США и экономических отношениях с РФ



Как отмечают авторы исследования, Китай быстро теснит США практически во всех сферах. В 2020 году КНР стала единственной крупной страной в мире, экономика которой выросла. Быстрый выход из режима локдаунов помог Китаю обогнать США и стать крупнейшим в мире получателем прямых иностранных инвестиций. Впервые в истории Китай (включая Гонконг) обогнал США и по числу компаний (124 против 121) в списке Fortune 500. Вдобавок КНР лишила США статуса крупнейшего торгового партнера ЕС. С учетом всех этих факторов Поднебесная станет крупнейшей экономикой мира на два года раньше, чем предполагалось, констатировали специалисты Брукингского института.



Экспертов такой прогноз не удивил: на протяжении последних 20 лет Китай уверенно обходит США по темпам экономического роста. А успешно завершив кризисный коронавирусный год в сравнении с развитыми странами, КНР лишь упрочила свои позиции в мире.



Первыми вышли на рост

Экономика Китая показывает выдающиеся результаты



"Экономика США в 2020 году упала на 2,3% - до $20,9 трлн, а Китая - выросла на те же 2,3%. Разрыв между ВВП США и Китая сокращается почти на $1 трлн в год. При таких расхождениях в темпах экономического роста китайская экономика способна догнать американскую в ближайшие 7–8 лет", - указывает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.



С другой стороны, темпы роста китайской экономики объективно снижаются.



"ВВП США на начало 2021 года составил порядка $21 трлн, Китая - $14 трлн. С поправкой на исторические показатели в ХХI веке можно предположить средневзвешенный рост экономики США в районе 1–1,5% в год до 2030-го, а Китая - в районе 5–6%. Для достижения цели Китаю придется поддерживать рост выше 6% все десятилетие, а Америке можно расти менее чем на 1% в год", - отмечает Михаил Никитин, вице-президент независимой аналитической компании Borsell.



Впрочем, в Брукингском институте считают, что и средних темпов роста Китаю хватит - потребуется лишь чуть больше времени. Китай - лидер мировой торговли, вторая по величине экономика с населением в четыре раза больше, чем в США. Ему достаточно расти умеренно, чтобы обойти США к 2035–2040 годам, пишут экономисты в своем обзоре.



Со спортивным раздором: решится ли кто-то на бойкот Олимпиады в Пекине

И чему мир научили предыдущие подобные демарши



Драйверы роста



По мнению аналитиков, активный рост экономики КНР на горизонте 6–10 лет может быть поддержан как внутренним потреблением, так и более устойчивой по сравнению с США динамикой соотношения импорта и экспорта. При этом одним из ключевых постпандемических драйверов обещает стать модель "двойной циркуляции", то есть экономического роста, который будет основываться на одновременном увеличении экспорта и развитии внутреннего спроса.



Китайскую экономику серьезно продвинула вперед интеграционная инициатива "Один пояс, один путь". Проект позволил Пекину получить доступ к ряду инфраструктурных объектов ведущих стран ЕС. А после его окончательной реализации Китай "привяжет" к себе экономику Европы еще больше, отмечает экономист Дарья Соколан. В последние годы Китай стабильно сотрудничает со странами Центральной и Восточной Европы в формате "16+1" в сфере торговли и инвестиций.



Однако главным китайским проектом эксперты называют программу "Сделано в Китае – 2025", цель которой - превратить Китай в ведущую технологическую державу.



"Программа Made in China 2025 направлена на высокие инфраструктурные инвестиции в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в приоритетных отраслях внутри страны. Китай активно строит дороги, но эти дороги строятся из китайского сырья на китайской технике и китайскими рабочими - деньги остаются в стране. Это способ сделать население богаче и усилить экономический рост", - поясняет Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.



Действуют без нервов: пандемия не помешала КНР подрастить ВВП

Но впереди Пекин ждет немало вызовов, считают экономисты



Наконец, еще одним драйвером роста будет финансовый сектор. За последние 10 лет Китай смог вывести несколько своих финансовых центров в топ. По данным The Global Financial Index 27, Шанхай смог подвинуть в рейтинге глобальных центров Сингапур и Гонконг, заняв четвертую позицию. В первую десятку вошел и Пекин, на 11-м месте Шэньчжэнь.



На мировых финансовых рынках КНР набирает все больший вес. В 2020 году госдолг страны был включен в бенчмарковый индекс FTSE Russell, теперь он присутствует во всех трех ключевых долговых индексах мира.



Как отмечают исследователи Бостонского университета, Китай кредитует развивающиеся страны в объеме, сопоставимом с деятельностью Всемирного банка. В 2020 году доля Китая в мировом ВВП составила 14,5% против 9,2% в 2010 году.



Таким образом, Китай вполне способен перегнать США уже в 2028 году. Другое дело, что для того, чтобы обогнать Америку по ВВП на душу населения, китайцам потребуется как минимум 50 лет. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615759980

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат принял поправки в Законы по модернизации судебной системы

- В январе-феврале т.г. устойчивую динамику роста продемонстрировал реальный сектор экономики РК

- Н.Нигматулин принял посла Великобритании

- Правительство рассмотрело системные вопросы развития сферы образования

- А. Мамин поручил обеспечить жесткий контроль за стабильностью цен на социально значимые продукты питания

- Азат Перуашев принял участие в работе Форума по защите бизнеса в Генеральной прокуратуре

- Крымбек Кушербаев посетил проектный офис Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

- Из аптек Алматы исчезли востребованные лекарства

- Об усилении привлечения иностранных инвестиций