Климатические изменения и Таджикистан: проблемы и решения, - К.Сирожидинов

01:44 17.03.2021 Климатические изменения: проблемы и суждения.



В начале марта т. г. внимательно и глубоко заинтересованно прочитал опубликованную на веб-сайте ЦентрАзия статью "Парижское соглашение по климату как величайшая афера века, или Климатгейт" профессора Катасонова В - председателя Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова.



В статье ставится под сомнение климатические изменения - потепление климата планеты. Приводятся в доказательство коллективное петиция части американских ученых, упоминается о негативном мнении и отношении чл.-корр. РАН А. Капицы, вкратце описывается скандальное событие с Отделением климатологии университета Восточной Англии (в результате чего ее авторитет был разрушен). Из статьи неподготовленному читателю становится ясным, что "афера" треснула, дала трещину. Это заметно, это кидается в глаза.



Однако, изменение климата - возможно это истинная, подлинная проблема, к которой большинства относятся с пристальным вниманием и проявляют оправданный интерес.



В последнее время эти интересы вновь резко возросли, и соответственно идет ускоренный выпуск отчетов, других публикаций и участились заявления высокопоставленных официальных должностных лиц о негативных последствиях проявления, по их мнению, уже наступивших климатических изменений.



По-моему, же однозначному мнению, это не так, потому, что нет высокого уровня доказательств. О текущих годовых климатических изменениях и речи быть не может, возможно они наступят в отдаленном будущем.



Согласно сведениям из широкодоступных литературных источников, известно, что примерно до высоты 50 км атмосфера удивительно однородна и состоит из смеси газов, каждый из которых находится в своем природном состоянии. Углекислый газ (двуокись углерода), водяной пар и озон, хотя и составляют незначительную часть объема атмосферы, играют жизненно важную роль в поглощении солнечной и земной радиации, обеспечивая этим жизнь на земле.



Под действием силы тяжести эта однородная смесь газов сжимается и у земной поверхности достигает максимальной плотности.



Почти все входящие в состав атмосферы газы беспрепятственно пропускают солнечную радиацию. К счастью, на высоте 24 км сконцентрировано небольшое количество озона (отмечается он до высоты 50 км) который задерживает большую часть губительных для жизни ультрафиолетовых лучей.



Только 46% солнечной радиации, достигающей атмосферы, поглощается в виде тепла твердой поверхностью Земли. Большая часть рассеивается, отражается и поглощается нижними плотными слоями атмосферы. Такое привнесение энергии повышает среднюю температуру земной поверхности до 14 градусов по Цельсию. Поскольку это значительно меньше, чем 5700 градусов по Цельсию на поверхности солнца, земля излучает тепловую энергию в основном в виде более длинных инфракрасных (или горячих) волн (лучей). В нижних слоях атмосферы эти волны поглощаются двуокисью углерода, водяными парами и облаками. Таким образом, атмосфера нагревается снизу, а не сверху, как это можно было бы предположить. Поэтому с высотой тепло теряется, а оставшееся внизу снова поглощается Землей. В конечном итоге энергетический баланс в системе Земля-атмосфера сохраняется - земля отдает столько же тепла, сколько получает с солнечной радиацией. Благодаря подогреву снизу в приземном слое атмосферы температура с высотой падает. Влажность атмосферы также с высотой уменьшается.



Уменьшение содержания углекислого газа приводит к усилению отдачи тепла Землей, а увеличение количества пыли в атмосфере препятствует проникновению к поверхности Земли солнечных лучей (эксперименты по климатическому моделированию пока еще не учитывают эффект пылевых аэрозолей).



Как известно, в атмосфере вода находится в виде пара, тумана и облаков, капель дождя и кристаллов снега. Двуокись углерода достаточно хорошо растворяется в воде, если способен вступать с водой в химическое взаимодействие. Тем не менее, установлено, что концентрация двуокиси углерода в атмосфере увеличилась на 30%, метана на- 245%, оксид азота - на11%. Кроме того, имеются еще и другие антропогенные газы, оказывающие воздействие на климатическую систему Земли - это гидрофторуглероды, перфторуглероды и гексафторид серы. Добавление любого из названных выше газов в атмосферу, которые изменяют состав глобальной атмосферы, и увеличивает поглощение ею инфракрасных лучей. Поэтому эти газы получили название парниковых. Повышение концентрации парниковых газов ведет к увеличению непроницаемости атмосферы для инфракрасных лучей и, как следствие, к повышению температуры Земли (если бы парниковый эффект отсутствовал, средняя температура поверхности земного шара была бы значительно ниже, чем она есть сейчас).



Отмечаемое антропогенное увеличение (по нарастанию) концентрации двуокиси углерода (и других парниковых газов: метана, оксида азота и др.) в атмосфере может привести к изменению энергетического баланса, то есть уменьшит отдачу тепла Землей и привести к явлению, описываемому как глобальное потепление климата. Данное определение относится к планете в целом и является правдой. Что правда, то правда.



На основании научно установленных данных существует весьма убедительные свидетельства ожидаемого в будущем глобального потепления, вызванного естественными (изменчивость/колебание климата), антропогенными или теми и другими факторами. Антропогенное воздействие на климат земли весьма ощутимо и необратимо. Все прогнозы указывают на более сильное потепление на суше (по сравнению с океанами) с максимумом проявления в зимнее время. Это сопровождается уменьшением суточного перепада температур. Прогнозы составлены для Земли в целом. Поскольку климат не управляем, человечество идет по пути адаптации к возможным в будущем климатическим изменениям в планетарном масштабе.



Что касается на пример, Таджикистана, то наше понимание возможных последствий будущих глобальных климатических воздействий на климат, гидрологию и ледники Республики Таджикистан (РТ), сельское хозяйство, водные ресурсы, лесоводство, энергетика, туризм, транспорт, здравоохранение ограничены многими факторами: существует слишком много неточностей, неизвестных параметров и трудностей моделирования.



Так, отсутствует детальная и полная база данных, особенно по горным склонам и вершинам хребтов, имеет место недостаточное понимание многих процессов горной метеорологии и высотной зональности климатических изменений.



Таджикистан - типичная горная страна с абсолютными высотами поверхностей от 300 до 7495 м. Действующие климатические условия Таджикистана чрезвычайно разнообразны. Амплитуды текущих температурных колебаний в Таджикистане очень значительны. При наличии столь различных климатических условий представляется затруднительным дать оценку климатических изменений и воздействий.



Следовательно, оценка климатических изменений в Таджикистане представляет особенно сложную задачу, так как структура территории страны сложна, а существующие модели могут дать прогноз только в наиболее крупных масштабах (например, для азиатского континента). Последствия же таких изменений для окружающей среды и общества прогнозировать еще сложнее, во многом из-за незначительного объема исследований этой проблемы, проведенных к настоящему времени в Таджикистане. Тем не менее, последствия возможных в будущем климатических изменений в Таджикистане могут оказаться весьма существенными для миллионов людей, живущих на равнинах, в низовьях наших рек.



В настоящее время проблема возможных климатических изменений, вызванных антропогенным воздействием превратилась в один из центральных обсуждаемых вопросов. Многие авторы ошибочно утверждают, что климат в Таджикистане уже изменился, и среднегодовая температура воздуха, по их мнению, стало теплее в зависимости от регионов на 0,5- 1,2 градуса по Цельсию. При этом, в качестве доказательства ссылаются на интенсивное таяние ледников. Эти утверждения не находят своего подтверждения.



Наступление климатических изменений должны быть доказаны другими фактами. Например, если стало теплее, то неизменно должно увеличится величина испарения, которая в свою очередь влияет на влажность воздуха, которое далее влияет на урожайность сельскохозяйственных культур и т. д. Очень важное значение имеет величина испарения. Нужны достаточно продолжительные сроки наблюдений, детальная и полная база данных, на основании которых оно должно быть выведено. Практически во всех отчетах и других публикациях последних 10-15 лет, кроме голословного утверждения о якобы изменившиеся температуры воздуха, других наглядных прямых доказательств нет.



Простым доказательством потепления климата могла бы служит качество хлопка-сырца, так как хлопок особенно чувствителен в этом отношении. Хлопок предъявляет значительные требования к климату, в смысле высоких температур. Высокие температуры и сухость воздуха вредят волокну, отчего оно делается хрупким и малопригодным для выработки пряжи.



Но в любом случае, остро необходимо проведение работ по сохранению существующих культурных сортов растений, а также по разведению новых сортов, которые бы потенциально обеспечивали производство достаточного количества продуктов питания, в условиях меняющегося в отдаленном будущем климата.



Что касается оледенения то, безусловно, имеется связь таяния льда с температурой воздуха. Таяние ледников - это всего лишь косвенное проявление климатических изменений. Это ни как на прямую не связано с изменением климата.



Как известно, ледники, питающие Вахш, Пяндж и Зарафшан, в течении одних периодов времени наступают и, следовательно, питание рек ледниковыми водами уменьшаются, а в другие периоды времени ледники отступают и тогда питание рек усиливается.



С конца прошло столетия, с 1980 года, по начало 2020 года некоторое число ледников, расположенных в Таджикистане действительно отступали. Продолжительность периода колебания деятельности ледников Таджикистанских примерно составляет 80 лет, по истечении которых ледники возвращаются к своему прежнему положению. Таким образом, ледники - возобновляемые, восстанавливающийся источники (запасы) водных ресурсов.



Имеет место периодичность условий, влияющих на образование и расходование ледников. Продолжительность такого периода предположительно устанавливается в 40 лет, а всего периода максимума ледниковой деятельности как отмечено выше - не менее 80 лет. Если период 1980-2020 гг. в среднем был многоводным (ледники отступали), то 2020-2060 гг. станет маловодным (ледники будут наступать), вследствие увеличения зимнего выпадения осадков. Из общего количества выпадающих годовых осадков на территории РТ, часть испаряется, часть образует поверхностный и подземный сток, и остается осадков нестаянными в виде высокогорных снежников и ледников, фирновых полей в среднем 1,5 куб. км в год. Таким образом, ожидается, что объем ледников Таджикистана к началу 2060 года увеличится примерно на 60 куб. км по сравнению с началом 2020 года.



В связи с чем, необходимо будет начинать приспособить природные и антропогенные системы (высоковольтные ЛЭП, высокогорные автомобильные дороги, мосты, тоннели и др.) в ответ на ожидаемое воздействие от увеличения осадков или его последствий, которые позволят, снизит вред и использовать благоприятные возможности.



Лучшим доказательством колебательной жизни ледников служит повышение уровня Аральского моря в начале прошлого века. В 1900-1940 годы ледники отступали, и уровень Аральского моря непрерывно повышался, что привело к затоплению сотни тысяч гектаров земель. Так, длина заболоченных пространств (разливов) Амударьи достигали 100 км от берега моря. Очень остро стоял вопрос об искусственном понижении уровня воды в Аральском море. Затем начиная, примерно с 1941 года ледники наступали, и уровень Арала медленно, но непрерывно и постепенно начал понижаться и стабилизировался в начале 60-х годов прошлого столетия. В обоих случаях имелись незначительные площади орошаемых земель.



В настоящее время, в Таджикистане, непрерывного и одностороннего изменения, какого-либо из климатических элементов замечено не было. Установлено, что как в отношении осадков, так и других климатических элементов, наблюдается колебательные изменения, различной продолжительности и степени отклонения от среднего значения. В термическом отношении, за длительный период времени, годы в Таджикистане иногда бывали теплее среднего, примерно на 5%.



Также, по историческим сведениям, установлено, что водные ресурсы Таджикистана, в среднем, не изменились за тысячу лет. Климатические условия в Центральной Азии, в частности в Таджикистане уже тогда были приблизительно такими же, как теперь. Климатические условия в продолжение этого исторического периода пока остаются неизменными.



Климат Таджикистана представляет собой большую ценность для Центральной Азии. В стране с такими климатическими условиями, как Таджикистан, жизнь человека, может быть еще теснее, чем в других местах, связано с жизнью природы. Будущее возможные изменения климатических условий в Таджикистане может повлиять не только на жизнь местного населения, но как указано выше и на жизнь десятков миллионов людей в других странах.



В печати наряду с указанием на реальные отрицательные последствия возможных будущих климатических изменений имеет место много вымысла и фантазии. Эксперты изучают этот вопрос с большим пристрастием, но как не пытаются, не находят прямых наглядных доказательств климатических изменений в Таджикистане и часто правду мешают с вымыслом, естественное колебание климата путают с ее антропогенным изменением.



В исследованиях не учитываются местные традиционные знания и навыки населения. При рассмотрении вероятных климатических изменений, их последствий, необходимо изучат ответную реакцию населения на них. Население может отреагировать и приспособиться к климатическим изменениям сравнительно легко, так как эти изменения происходят слишком медленно. Это не подмечается авторами и в процесс исследований ошибочно не включаются общины. В связи, с чем пока не найден правильный путь ответных мер и адаптации.



В некоторых исследованиях не освещены потенциальные последствия изменения климата на транспорт, туризм, лесоводство. Не рассмотрены возможные воздействия на экосистемы (возможные изменения в почвах, физиологические реакции растений, реакция животных на изменения температуры, миграция растений вверх по склонам, возможные изменения в распространении растительных и животных видов).



Эти публикации, которые внимательно изучены мною помимо того, что основываются на весьма ограниченной исходной информации, не вносят никакого вклада в исследование климатических изменений, но и усиливают степень обеспокоенности населения, общественности, пугают людей. Во всех оценках предсказываются в основном только негативные последствия климатических изменений. При этом выпадают из поля зрения позитивные последствия.



Климатические изменения должны быть в будущем рассмотрены не только в свете их негативных последствий, что увеличивает как подчеркнуто выше, степень тревоги и озабоченности читателей публикаций, следовательно, и населения, но и позитивных возможностей, которые эти возможные изменения предоставляют. Можно с большой выгодой использовать позитивные аспекты будущего возможного изменения климата.



Однако надо подчеркнуть, что при рассмотрении жизни людей в будущем, изменения климата являются лишь одним из многих факторов, влияющих на жизнь общества, и степень этого влияния, а также его характер, позитивный или негативный, во многом зависят от типа сообщества людей, живущих здесь. Для того, чтобы понять закономерности взаимосвязи между климатом и человеческой деятельностью, необходимы детальные, собираемые в течении долгого срока сведения об особенностях каждой из сторон этого сложного вида взаимодействия. При составлении оценок потенциального воздействия климатических изменений на сообщества людей очень важно учитывать разнообразие этих сообществ.



В качестве расширения, дополнения и усиления выше приведенных выводов приведу пример касательно Соглашения по климату (Париж, 2015 г.)



В 2017 году Азиатский банк развития (АБР) выпустил в свет совместный с Потсдамским институтом исследований воздействия изменения климата (ПИК) новый доклад: "Регион под угрозой: человеческие измерения изменения климата в Азии и Тихоокеанском регионе". Доклад вносит определенный вклад в исследование климатических изменений. Этот доклад также дает материал для изучения специалистами.



Из опубликованного сообщения о прогностическом докладе вытекает, что "по обычному сценарию, на азиатской территории к концу века прогнозируется увеличение температуры на 6 градусов по Цельсию. В некоторых странах региона может наблюдаться значительно более жаркий климат, причем повышение температуры в Таджикистане, Афганистане, Пакистане и северо-западной части Китайской Народной Республики (КНР) прогнозируется на уровне 8 градусов Цельсия…".



Безусловно, это сверх всякого ожидания, сверх всякой вероятности - неутешительный прогноз, хотя и оно сверхдолгосрочное (по времени упреждения). Эти прогнозы составлены не только для обширного Азиатско-Тихоокеанского региона в целом, но и для Таджикистана в частности.



Возможное глобальное потепление при прежних тенденциях выбросов парниковых газов - вероятная самая страшная угроза человечеству. Это не должно привести к панике, так как своевременное совместное вмешательство при предвидении такой надвигающейся опасности способно предотвратить ее и, разрушив прогноз АБР, ПИК, спасти положение. Стратегия всеобщего совместного вмешательства четко указано в принятом Парижском соглашении по климату (2015 г.).



Вопрос в другом - в степени надежности прогноза. Как известно климат не управляем, и допускает лишь безусловное, бесспорное предсказание с целью приспособить действия к ожидаемому состоянию изменения климата. Парижское соглашение ставит главную заранее заданную цель удержания прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 градусов по Цельсию сверх доиндустриальных уровней (1850-1900 гг.) и приложения усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 градуса по Цельсию, признавая, что это значительно сократит риски и воздействия изменения климата. С этой точки зрения прогноз АБР и ПИК является сверхъестественным, не достаточно точным (то есть не определенным), спорным и не подходит под известные нам законы природы.



Поисковое прогнозирование имеет цель получить предсказание состояния климата в будущем при наблюдаемых тенденциях, допуская, что последние уже изменяются (снижаются выбросы двуокиси углерода) посредством решений, планов, проектов и т.п. Ситуация не обостряется, а смягчается. Следовательно, методологическая ориентация прогнозирования должна была быть направлена не на оценку вероятного (при условии сохранения прежних объемов выбросов), а желательного состояния климата при условии заранее заданной общей генеральной цели.



Одним словом, общая методика прогнозирования должна была содержать не только нижеследующие основные этапы исследования: предпрогнозная ориентация, прогностический фон (сбор готовых данных), исходная или базовая модель и поисковая модель. Последняя - это проекция в будущее системы показателей исходной модели на дату упреждения (2100 г.) при неблагоприятной тенденции с учетом факторов прогностического фона. Но и должна была содержать также и нормативную модель (проекция в будущее системы показателей исходной модели в соответствии с заданной целью Парижского соглашения по климату и нормами выбросов). Соблюдение этих требований методики прогнозирования позволило бы разработать прогноз относительно высокой степени достоверности и точности. Тем самым мы получили бы более тщательно подготовленный, всесторонне обдуманный и методически отработанный доклад.



Хотя в докладе прогнозируется возможное неблагоприятное потепление в Таджикистане в пределах 8-ми градусов по Цельсию, но до сих пор, пока, не обнаружены как упоминал выше прямые наглядные доказательства изменяющегося климата.



Территория Таджикистана (142,6 тыс. кв. км) составляет всего на всего 0,098% суши планеты (площадь суши планеты 146 млн. кв. км). На такой относительно незначительной территории невозможно самостоятельно установить изменение (потепление) глобального и/или регионального климата.



Таким образом, несмотря на то, что оценка климатических изменений в Таджикистане представляет особенно сложную задачу, многие часто ошибочно утверждают, что деградация больших и крупных ледников, исчезновение мелких являются доказательством насупившегося изменения климата. Однако, всем хорошо известно, что данные о ледниках очень медленно меняются во времени.



У нас, учтены все ледники Таджикистана площадью более 0,5 кв. км. В конце 80-х годов прошлого столетия было установлено, что общее количество ледников площадью более 0,5 кв. км составляет 9009 ледников. При этом число пульсирующих ледников, вызывающих катастрофические явления (паводки, сели, обвалы) - 78 единиц. Площадь оледенения оказывалась равным 7979,2 кв. км или 5,6 % территории. Объем льда, заключенного в ледниках, достигала 400 куб. км. Ледники размером менее 1 кв. км составляли около 80% от общего числа, но суммарная их площадь не превышала 15% всей площади оледенения.



Если и растаяли, то мелкие и очень мелкие ранее не учтенные ледники площадью 0,1 - 0,5 кв. км и менее. До сих пор нет фактических данных, где именно и сколько, в каком бассейне реки или системы оледенения окончательно растаяли мелкие ледники. Тем более не производится учет хозяйственно-пригодных территорий, высвобождающихся в связи с таянием и колебаниями ледников. Также, нет сведений, распространилась ли лесная растительность на освободившиеся от ледников земли. Такой факт в Таджикистане не зафиксирован. Более того, по состоянию на сегодняшний день также нет ни одного факта или свидетельства пересыхания летом, или обмеления рек и ручьев в бассейнах рек (за исключением обычно пересыхающих летом саев дождевого и снегового питания), связанное с потеплением.



Все основные ледники и ледниковые системы на своем месте. Они постоянные, вековечные. Повторюсь, что периодическая деградация некоторых из них связана с колебательной жизнью самих ледников (с природным циклическим отступлением и наступлением ледников), с обычными сезонными изменениями климата и колебаниями климата, но никак не связано с климатическими изменениями. Тем не менее, небесполезно использовать различные косвенные проявления климатических изменений, в частности изучать свидетельства изменений в наших горных ледниках. К чему и приступили сотрудники недавно созданного Центра изучения ледников Национальной академии наук Таджикистана. Ведь, горы являются живой полевой лабораторией для раннего обнаружения первых признаков климатических изменений.



Еще об одном общеизвестном факте. Климат Таджикистана зависит не только от широты места, но и от высоты местности, от гор и др. Характерна высотная зональность - закономерная смена процессов и явлений с высотой в горах, где температура воздуха, как правило, убывает в среднем на 7 градусов по Цельсию на каждый километр высоты. Поэтому, в Шаартузе (юг РТ), на высоте 379 метров над уровнем моря, когда среднемесячная температура воздуха за самый жаркий июль месяц составляет 30,7 градуса, то в высокогорье, на леднике Федченко (площадь 652 кв. км), на высоте 4169 метров над уровнем моря этот же показатель в июле составляет 3,6 градус. Некоторые исследователи в порядке обоснования отступания ледника Федченко ошибочно утверждают о том, что климат изменился, и температура воздуха на леднике повысился не менее чем на 0,2 градуса по Цельсию. Так ли это? Можно очень легко проанализировать.



Если, гипотетически можно предположить, что климат уже меняется, и действительно среднемесячная температура самого жаркого июля месяца повысился на леднике на 0,2 градуса и стало 3,8 градуса по Цельсию, что привело к увеличению таяния ледника, то согласно закономерной высотной поясности среднемесячная температура воздуха за июль месяц в Шаартузе должна была составлять 32,5 градуса, то есть увеличится на 1,8 градуса по Цельсию. Статистические, гидрометеорологические данные не подтверждают превышение среднемесячной июльской температуры воздуха в Шаартузе, они по-прежнему составляют 30,7 градуса. Следовательно, пока никакой речи об изменении климата в Таджикистане не идет, и быть не может.



Все же, по словам мировых ученых, еще в январе-сентябре 2015 года наша планета Земля в среднем уже была теплее на 1,02 градуса по сравнению с уровнем 1850-1900-х годов (до -индустриальный период), когда влияние сжигаемого топлива на климат еще не ощущалось. По их мнению, потепление произошло на суше в зимнее время, что сопровождалась уменьшением суточного перепада температур. Однако это не означает того, что и в Таджикистане происходит потепление. В одних странах может изменяться климат, в других - нет, в-третьих - масштаб может быть одним или другим.



Такой уровень глобального потепления, если она верна, пока не оказывает влияния на водный режим, почву, растительный покров и животный мир, а также на распространение и урожайность сельхоз культур. Не повлияло также и на расселение, размещение производительных сил, промышленности, на условия жизни и здоровье населения.



Камолидин Сирожидинов, инженер

г. Душанбе

16 марта 2021 года. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615934640

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