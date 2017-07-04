Узбекистан. Поднимется ли волна …, - Б.Мусаев

10:07 17.03.2021

Бахадыр Ф. Мусаев. Узбекистан. Поднимется ли волна …



"Понимаешь ли, время, сердце горит,…"

Абдурауф Фитрат



Прошло более 4-х лет, когда воодушевленный идеей написать книгу о Фитрате, я приступил к осуществлению этой задумки. Помнится, в самом начале июля 2017 г обратился с нижеследующим письмом к лидеру оппозиции Узбекистана М. Салиху, озадачив его рядом вопросов, которые не могли не найти отклик в его душе, потому как…Впрочем, считаю нужным воспроизвести текст того моего обращения.

Надеюсь, его содержание вызовет интерес читателей или, по меньшей мере, напомнит, что названная книга ("Фитрат- Наше Национальное Духовное Богатство") была закончена в декабре того же 2017 г. К месту здесь также признаться: моя радость, связанная с тем, что посильно (как мог) справился с поставленной задачей сказать свое слово о выдающемся мыслителе – гуманисте, была не совсем полной. Почему?

Нет- нет, да, задумываюсь сам: а в самом деле, отчего не нашел нужным ответить М. Салих на вопросы? Бог не позволил? Или…

Действительно, почему? Между тем, вопросы эти заставляют каждого здесь и сейчас (1989-2016) по сей день задуматься о времени и о себе.



Бахадыр Ф. Мусаев 17 03 2021 Ташкент Тузель-2



I

"Неделю назад я обратился с нижеследующей запиской к Мухаммаду Салиху.

В ней содержалась просьба ответить на поставленные здесь вопросы, касающиеся его позиции в отношении джадидизма, акцентируя при этом внимание на личности Абдурауфа Фитрата.

Через несколько дней мне пришло сообщение по эл. почте со следующим текстом обнадеживающего характера.

Еще не приступал. Однако, даст Бог, напишу.

Безусловно, любое интервью, будь оно и блиц-интервью, как понимаю, дело весьма серьезное. Чувствую, М. Салиху не резон отвертеться от меня. Впрочем, был в истории один апробированный опыт, так во всяком случае подсказывает анекдот в пересказе Дона- Аминадо:



Проще всего поступил Сократ. Чтобы избавиться от интервью, он отравился.



Не думаю, что таким же образом поступит мой респондент. Было ведь сказано им, обещано: "Дай Бог, напишу".

Пока же, скажем так, пишет контора, я решил вслед за вторым и третьим обращениями, ранее воспроизведенными на страницах фейсбука, "запустить" сюда и первую, нижеследующую записку от 03 -04. 07. 2017



Бахадыр Ф. Мусаев июнь 2017 г. Ташкент



II.

Из письма другу.



Здравствуй, Бек.

"Давно не обращался к тебе, хотя не раз и не два порывался перекинуться парой добрых слов, особенно после просмотра некоторых турецких сериалов на сюжеты истории.

А теперь, собственно, слово тебе. Вот они, мои вопросы



1.Известно, джадиды разделяли две основные точки зрения: одна группа считала, что к прогрессу надо идти через просвещение масс и реформу образования, а вторая – через реформу власти и государственной системы. Какова твоя точка зрения на сегодня, помимо, официально выраженных в Программе ДП "Эрк".

2.Как оцениваешь ты сам время твоего пребывания в Стамбуле, а именно, что изменилось в твоих взглядах на судьбу народа Узбекистана и нашей страны в контексте происходящего сегодня на Земле?

3. Чем объяснить, помимо всего прочего, твой интерес к истории пророков и

каким образом, подготовленный и изданный труд "История пророков" связан с твоей оппозиционной деятельностью?

3.1 Каковы побудительные мотивы твоего обращения к их истории?

3.2 На какую читательскую аудиторию рассчитана эта работа?

3.3 Найдет ли в ней ответы современный верующий человек, на волнующие его вопросы повседневной жизни?

И еще

Когда - то один высший руководитель СССР, Генсек КПСС , признал: "Мы не знаем общества, в котором живем". Теперь, после произошедшего распада страны аналитики пишут, что это было исключительно тяжелое признание, знак назревающей беды.

Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, что за общество, вернее, какой тип общества являет собой нынешний Узбекистан?

Итак, к предстоящему разговору, где ты ответишь на заданные вопросы. Разумеется, объем его ограничен, учитывая возможности интернет-сайта.

Здесь хотелось бы также услышать твои суждения относительно того, что значат лично для тебя социально-политические, философские воззрения Фитрата. К примеру, профессор Д. Алимова пишет:



"Этот интеллектуально-социальный взрыв в Туркестане, проявлением которого был джадидизм, можно по праву сравнить с эпохой Просвещения в Европе в XVIII веке, связанной с появлением таких гениев человечества, как Монтескье, Руссо, Дидро, Вольтер, подготовившей Великую французскую революцию. Начало XX века в Туркестане –это не просто период духовного ренессанса, это процесс , приведший интеллигенцию к глубокому политическому осознанию положения страны и народа, к рождению в противоречиях и борьбе программы национальной свободы и рождению первых программных попыток осуществления проекта".



узбекский ученый (филолог) Шерали Турдиев отмечает:



"В годы независимости Узбекистана джадидское движение в Туркестане стали рассматривать сквозь призму сегодняшнего, стали глубже изучать джадидизм как свод культурно просветительских и моральных оценок недавнего прошлого"



Верные утверждения. Однако, соглашаясь с ними в целом, я бы вместе с тем, взял на себя смелость сказать, что, погружаясь в глубинные слои времени начала минувшего столетия, никто из отечественных исследователей пока не пытается перекинуть мост между днем вчерашним и сегодняшним, провести параллели …, выявить общее, то, что действительно актуально. Здесь к месту напомнить вышеприведенные слова мыслителя и поэта "Понимаешь ли, время, сердце горит…". Если же говорить об этих эпохах (начал XX в и нынешнего XXI столетия ), то там и здесь на Земле, в т.ч. и у нас, есть смысл показать, что там и здесь – "времена обманные и глухие". Оттого, думается, как никогда актуален Фитрат с его человеческими ценностями и духовными идеалами, хотя живи он сейчас, когда и где правит (ят) балом "грязь", остался бы изгоем. Потому в полной мере к нему применимы хрестоматийно известные строки

"Мне на плечи кидается век-волкодав,

Но не волк я по крови своей"…"

В данной связи, а именно, в финальной части относительно актуальности, озадачиваю тебя следующим последним вопросом.



Какие человеческие ценности и духовные идеалы Фитрата наиболее близки тебе, не перестают волновать, вдохновляли и вдохновляют по жизни?



Ну, да ладно, Бек, до свидания.

Извини за многословие. Не стану более отнимать твое время. Желаю тебе сегодня –завтра приступить к исполнению роли заочно интервьюируемого, если, конечно, это не сильно напрягает и, главное, каким- либо образом тебя заинтересовало.

Еще не познакомился с содержанием твоих ответов, но зная тебя хорошо как человека, отслеживая твои публицистические статьи, начиная с 90-х до настоящего времени, загодя говорю: Спасибо за твой труд, наступательный дух, что творишь и умеешь жить в своем времени, не переставая "болеть" Родиной, сохранять и дарить надежду …

Еще не читал твои…, но уже в первую голову лезут слова Святого Апостола Павла:

"И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная".

(К Римлянам. 12:2).

Не читал еще, а воображение переносит меня на берег Босфора, где некогда бывал я.. Рядом стоит Алишер Саипов. Он говорит с заметным волнением что – то о воздухе, в котором появились молекулы свободы.

Я будто слышу сейчас эти его слова о свободе, заглушаемые криками чаек и всплеском волны. Вот она идет и поднимается первая волна, вторая…"



Бахадыр Ф. Мусаев 03 -04.07.2017 Ташкент Тузель-2