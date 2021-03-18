Квиты? А как насчет кровавого "подарка" в виде экспорта Русской революции в 20-30-е годы, - Н.Нуртазина

18:20 20.03.2021 А как насчет кровавого "подарка" в виде экспорта Русской революции в 20-30-е годы? Может тогда сказать хотя бы "мы - квиты"?



Не знаю как у русских, но у казахов по кодексу чести кочевника-мусульманина (рыцарское кредо "жауанмард") нельзя поддерживать полемику, если она становится непродуктивной, когда один или оба оппонента уже ради принципа, руководствуясь своим упрямым "эго" вторит "нет! нет и нет!". То есть спор ради спора, пустая перепалка и ругань. Настоящую же дискуссию можно вести при условии, когда обе стороны хотят действительно докопаться до истины, независимо от своих амбиций и того, с чьей стороны больше или меньше приводится хороших аргументов.



Настоящую дискуссию ради Истины поддерживает Бог, а ругань и амбициозные споры подогревает и ведет Сатана. Поэтому после недавней речи В.В. Путина о мифических территориальных "подарках" соседям уже кажется бесполезным продолжать этот спор, но все же прямо напрашивается два важных аргумента - в пользу того, что Казахстан ничего не должен никому из соседей.



Первое. Современная Россия если она действительно хочет, чтобы мир ее уважал как великую и мудрую державу, не должна вести себя таким образом, что когда ей что-то выгодно или престижно, она утверждает себя наследницей Советского союза, горячо защищая советские достижения и пр., а когда речь заходит о кровавой бойне 20-30-х годов, Голодомора, атомных полигонов на земле казахов и т.д., то она вдруг открещивается от советской истории, также начинает ругать большевиков, что, дескать, "они - не мы", а "другие", которые "развалили" и т.д. и т.п.



На самом деле современная РФ даже юридически, по международному праву в 1991 г. провозгласила себя правопреемницей бывшего СССР, и во всех отношениях государство является наследницей той системы. Поэтому РФ должна иметь мужество и честность, чтобы признавать ответственность за все, в том числе за все злодеяния Ленина и его хунты на всей огромной территории бывшего СССР.



Историки в будущем должны посчитать, какова будет цена ущерба от смерти миллионов казахов-жертв тоталитарной системы за периоды 1917-1953 гг. в переводе на современные денежные единицы. К примеру, читаем в СМИ, что США из года в год выплачивает огромные компенсации племенам индейцев за прошлые геноциды, загрязнение природы и пр. В итоге, к примеру, племя навахо выиграло иск, и им выплачено 554 миллиона долларов за все исторические беззакония, которые чинили предки современных белых американцев на их землях. Это, конечно, к слову. Казахам не нужны суды и компенсации, это противоречит нашему национальному кредо, но не помешало бы знать, кто кому вообще должен по законам этого мира и по закону Божьему. Единственное, что на самом деле нужно современному Казахстану - это то, чтобы наше состоявшееся по воле Аллаха молодое государство и его дружный полиэтнический народ (маленькая копия многоцветной планеты) просто оставили в покое, с миром. Без этих постоянных враждебных выпадов о "подарках" от России.



Второе. Многие просто не знают или не хотят знать правду истории. Советская пропаганды и учебники советской эпохи все замалчивали и приукрашивали. И даже сейчас в наших учебниках истории, в том числе казахстанских, нет четкости и ясности по многим вопросам советского прошлого, вместо этого все свалено в одну кучу, и ученик (читатель) после знакомства с изложенным материалом не понимает ни приоритетов, ни исторической оценки. Отсюда и плодятся недоразумения.



Даже российский лидер В. Путин, вроде бы человек умный, верующий христианин, неординарный, харизматичный, любящий сердцем свою Родину (это действительно чувствуется, а не просто судим по словам и речам)… но скорее всего из-за вечного незнания и нежелания русских вникать в нашу среднеазиатскую историю, элементарной неосведомленности о культуре, истории, страданиях и трагедиях (в частности, казахов) допускает иногда некорректные высказывания.



Это, знаете, такое издавна присущее русскому человеку лень и равнодушие, инстинктивное отмахивание от самой информации о "чурках", в отношении которых можно вести себя вольно и пренебрежительно, позволять себе ненаучные высказывания, стереотипы, мифы и анекдоты, по-господски обозвать их как тебя угораздит. Когда-то Н.Хрущев, спустившись с трапа самолета на землю казахстанского Целинограда (ныне г.Нур-Султан), громко ляпнул: "Пламенный привет узбекскому народу!". То есть в глубине все это - не столько вина, а сколько беда, но беда и болезнь невежества, бессознательного расизма, высокомерия по отношению к истории, вообще проблемам "нацменов" и "чурок".



А какова на самом деле правда Истории-Матушки? А горькая правда такова, что орды кровожадных красных "орков" Ленина и Сталина пришли к нам, в Казахстан, именно с севера. Они громко разговаривали, кричали и матерились по-русски, а не по-английски или по-арабски. Ленин, Сталин и поставленные ими тогдашний первый руководитель Казахстана Филипп Голощекин были не казахами, они были по документам русскими, обрусевшими евреями, иногда грузинами и армянами (которых засылал именно центр, Москва). И, кстати, все высшее начальство НКВД, в советском Казахстане, отдававшее приказ о расстрелах нашего народа, были вовсе не казахами, а, скажем так, лицами русско-европейского происхождения и засланцами (все это известно по архивным документам).



Мы, казахи-кочевники, к тому времени обедневшие из-за непосильных налогов царского времени, безоружные, несчастные мирные пастухи, жили своей традиционной жизнью, и слыхом не слыхивали ни о каком Марксе, ни о коммунизме, у нас всецело господствовала исламская религия и ценности номадной культуры. В то же время в соответствии с разработанной тогда талантливой нашей национальной интеллигенцией собственной (!) модели модернизации мы начали уже в нач. ХХ в. постепенно и аккуратно приобщаться к либерально-демократическим ценностям, и это оформилось в программе национальной партии "Алаш", успешно пропагандировалось в нашей национальной передовой прессе.



Повторяем: не сумасбродный коммунизм, а либеральная демократия, рыночная экономика, национальное самоопределение, формула "ислам+казахская идентичность+западная наука и технология" - именно это было нашей коллективной интенцией, волеизъявлением проснувшегося к новой жизни 6-миллионного народа, которое выразила и стала претворять в жизнь популярнейшая в Степи казахская партия "Алаш", во главе которой был избран любимец народа, чингизид, прямой потомок казахских ханов Алихан Бокейханов. Не РКП(б)/будущая КПСС, не "урус" и атеист Ленин, а Алихан-торе должен был стать на все века нашим вождем и кумиром, нашим Первым Президентом и великим любимым Елбасы - как Ататюрк для турок, как Ганди для Индии. Если бы не …



К нашему ужасу и несчастью, Советская Россия вдруг преступно экспортировала свою революцию Октября в период конец 1917-1920, насильственно распространила эту красную чуму по всей Евразии, включая и Казахстан. Сейчас даже в истории с коронавирусом пытаются найти виноватую страну, место его происхождения, и привлечь ее к ответственности, и в этом тоже есть доля правды. А что русский коммунизм? Ленин и СССР разрушили и задушили все прекрасные планы нашей национальной интеллигенции, деформировали нормальный путь развития этносов Центральной Азии, Кавказа, Поволжья, да и самого русского народа.



Но ведь эти безбожные преступники не с Марса к нам сошли, не из Персии или Скандинавии прибыли? В итоге были расстреляны или уморены голодом и изгнаны из Родины почти 3 миллиона казахов - наших дорогих, бесценных прадедов и прабабушек, цену жизней которых на самом деле не восполнит никакая, даже самая баснословная денежная компенсация их потомкам! Впрочем, все эти преступления давно известны людям XXI века. Поэтому и хочется спросить в контексте снова прозвучавшего из уст российского лидера тезиса о "щедрых подарках" от России: а как насчет кровавого "подарка" в виде экспорта Русской революции в 20-30-е годы? Нанесенный ею огромный ущерб и геноцид, то есть исторический "минус" давно с лихвой перекрыл зыбкие, спорные "плюсы" советского периода для истории Казахстана.



Разве потери казахского народа от коммунистической чумы не могут служить вам исторической компенсацией за предыдущие или последующие якобы блага от СССР, пусть даже какие-то территории, которые мы будто бы оттяпали? На самом деле, конечно, никаких подарков, кроме убийственных подзатыльников от СССР казахи никогда не получали. На деле было так: были на бумаге признаны (да и то не все) исконные казахские этнические земли, территории расселения и кочевания наших родов и племен, географическую карту которых со всеми примечаниями и научными ссылками расчертил и подготовил Алихан Бокейханов, также Турар Рыскулов и другие наши лидеры, спорившие до хрипоты с самим Лениным и Сталиным в 20-30- годы, а в конце павшие жертвами этого диктаторского режима.



Таким образом, даже если согласиться с анекдотичной идеей о территориальных подарках Казахстану в 20-е гг., то следует добавить, что сразу вслед за этим брошенные в жернова ленинизма-сталинизма миллионы человеческих жизней, наших несчастных соплеменников, безоговорочно сводят на нет, то есть аннулируют значение любых "подарков" и "благ" от СССР. То есть с учетом "адского подарка" в виде экспорта в Казахстан ленинско-сатанинской революции 1917 г. современным российским пропагандистам надо бы говорить не "ВЫ НАМ ВСЕ ЕЩЕ ДОЛЖНЫ", а хотя бы "МЫ - КВИТЫ"!



А вообще, России мы должны всегда искренне желать подлинной христианизации коллективного сознания, не формального, а глубинного переосмысления всего, катарсиса и обретения своего истинного "я" - самосознания Святой Руси. Именно такую Россию хотели видеть и любить великий Лев Толстой, Достоевский и их казахские друзья и почитатели - Абай, Шакарим, Чокан Валиханов.



Н.Нуртазина,

историк (Казахстан) Источник - ЦентрАзия

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