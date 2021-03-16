Джераш - Помпеи Востока, - П.Густерин

00:29 21.03.2021

П.В. Густерин

Джераш - Помпеи Востока



Город Джераш, основанный в IV в. до н.э. семитами, находится в 30 км к северу от Аммана, столицы Иордании. В III в. до н.э. в результате походов Александра Македонского город Гераса, а таково его античное название, подвергся греческой колонизации. Во II–III вв. н.э., уже будучи в составе Римской империи, Гераса пережила период своего расцвета. У древнего Джераша, как и у Помпей, был трагический конец: в 747 г. его разрушило землетрясение. Но не поэтому сравнивают эти два музея под открытым небом.



Несмотря на арабизированное название города, среди его памятников нет сооружений арабской архитектуры. Зато здесь сохранились остатки былого великолепия античности, о котором можно судить по многочисленным колоннадам. Сами иорданцы называют Джераш городом "тысячи колонн". Недаром его в 129 г. н.э. посетил римский император Адриан (117–138), в честь визита которого здесь была построена дошедшая до наших дней триумфальная арка. Сегодня среди памятников той эпохи мы можем видеть хорошо сохранившиеся два амфитеатра, северный и южный, ипподром и форум, а также остатки храмов Зевса и Артемиды, которая считалась покровительницей Герасы.



Гераса входила в существовавший с I в. до н.э. союз десяти городов Восточного Средиземноморья "Декаполис", что по-гречески означает "Десятиградье". Из всех этих городов только ее памятники дошли до наших дней.



В IV–VII вв., когда город находился в составе Византийской Империи, в нем были построены 13 христианских церквей, в том числе Апп. Петра и Павла, Св. Георгия, Св. Иоанна, Святых Косьмы и Дамиана, Св. Феодора и другие, остатки которых можно увидеть и сегодня.



То, что осталось от города после землетрясения, выстояло перед волнами крестовых походов, не оставив о них никакой памяти.



После Петры Джераш – самое посещаемое гостями Иордании место этой замечательной страны.