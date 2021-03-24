В Москве 24/03 открывается отложенная из-за вируса Книжная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22

21:55 22.03.2021 Международная ярмарка интеллектуальной литературы

24 – 28 марта 2021 года

Комплекс "Гостиный Двор"

Москва, ул. Ильинка, д. 4

www.moscowbookfair.ru



Пресс-релиз Москва, 24 марта 2021 г.



Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22 будет проходить с 24 по 28 марта 2021 года под патронатом Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.



Путь non/fictio№22 к читателю оказался непрост – эта ярмарка должна была состояться еще в декабре прошлого года, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Однако, чем дольше ожидание, тем радостнее будет встреча. Мы все соскучились по запаху типографской краски, ощущению приятной тяжести книги в руке, шелесту перелистываемых страниц, а самое главное – по живому человеческому общению.



Во второй раз в своей истории ярмарка будет проходить в Комплексе "Гостиный Двор" (Москва, ул. Ильинка, д. 4). Как показал 2019-й год, эта просторная и расположенная в самом центре города площадка была оценена по достоинству как участниками, так и посетителями ярмарки.



В non/fictio№22 примут участие 288 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 19 стран – на стендах участников и в программе ярмарки будут представлены Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Франция, Швеция и Эстония. Посетителей ожидают лучшие новинки отечественной и зарубежной литературы самой разной направленности – художественной, публицистической, научной и научно-популярной, мемуарной, биографической, деловой, справочной, детской, гастрономической и т.д.



Продолжая многолетнюю традицию, на входе в основную зону ярмарки будет располагаться коллективная экспозиция некоммерческого партнерства "Альянс независимых издателей и книгораспространителей", объединяющего книжные организации из Владивостока, Вологды, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Оренбурга, Санкт-Петербурга и Твери. В этом году на коллективном стенде "Независимого Альянса" гостей non/fictio№22 будут ожидать 49 малых издательств, участие которых в ярмарке происходит при поддержке Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям.



В программе non/fictio№22 состоятся около 400 мероприятий, которые в течение всех пяти дней будут проходить в режиме нон-стоп на дискуссионных площадках, а также на стендах участников ярмарки. Дискуссионных площадок в общей сложности будет десять, и они распределятся в пространстве Гостиного Двора следующим образом:

• восемь площадок (Амфитеатр, зоны семинаров №№ 1-3, авторский зал, зал "Лекторий", зона семинаров "Независимого Альянса" и детская площадка "Территория Познания") – в Атриуме Гостиного Двора;

• две площадки ("Пресс-центр" и "Литературное кафе") – в подколоннадном пространстве 1-го этажа Гостиного Двора со стороны улицы Ильинка.



Как всегда, в программе ярмарки примут участие известные прозаики, поэты, драматурги, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые, педагоги, кинематографисты, путешественники, деятели культуры и общественные деятели. Среди российских участников программы – Наринэ Абгарян, Евгений Абдуллаев, Диана Арбенина, Александр Архангельский, Софья Багдасарова, Дмитрий Бак, Павел Басинский, Александра Борисенко, Ольга Брейнингер, Юрий Буйда, Дмитрий Быков, Оксана Васякина, Евгения Вежлян, Алексей Венедиктов, Михаил Визель, Максим Винарский, Евгений Водолазкин, Олег Воскобойников, Екатерина Гайка, Михаил Гиголашвили, Лев Данилкин, Дмитрий Данилов, Николай Долгополов, Антон Долин, Денис Драгунский, Михаил Жебрак, Наталия Зазулина, Андрей Звягинцев, Сергей Зотов, Михаил Зыгарь, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин, Максим Ильяхов, Леонид Клейн, Кирилл Кобрин, Илья Колмановский, Андрей Кураев, Майя Кучерская, Мария Лабыч, Ирина Левонтина, Олег Лекманов, Юрий Лепский, Александр Ливергант, Михаил Майзульс, Петр Мансилья-Круз, Шаши Мартынова, Сергей Медведев, Егор Михайлов, Анна Наринская, Максим Немцов, Никита Непряхин, Лев Оборин, Павел Палажченко, Александр Панчин, Леонид Парфенов, Валерий Печейкин, Владимир Познер, Вера Полозкова, Алексей Поляринов, Захар Прилепин, Арсен Ревазов, Ариадна Рокоссовская, Юрий Рост, Андрей Рубанов, Дина Рубина, Сергей Самсонов, Николай Свечин, Алексей Слаповский, Виктор Сонькин, Сати Спивакова, Марина Степнова, Людмила Улицкая, Елена Фанайлова, Олег Фочкин, Ирина Фуфаева, Сталик Ханкишиев, Дильшат Харман, Михаил Швыдкой, Галина Юзефович, Леонид Юзефович, Евгений Ямбург, Гузель Яхина и другие уважаемые авторы.



Программа non/fictio№22 включает в себя также онлайн- и оффлайн-встречи с иностранными авторами и деятелями культуры. В их число войдут, в частности, писатель Антонио Муньос Молина (Испания), владелец издательства Francesco Brioschi Editore Франческо Бриоски и директор Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рицци (Италия) директор Пинакотеки Брера и национальной библиотеки Брайденсе Джеймс Брэдберн (Канада), нейробиолог, специализирующийся в области исследований головного мозга Дик Свааб (Нидерланды), писатель, философ, журналист и фотограф Мортен А. Стрекснес (Норвегия), писатель Януш Вишневский (Польша), а также целый ряд спикеров из Франции – переводчики Ив Готье и Анн Кольдефи-Фокар, писатели Николя Матье, Бернар Миньер и Люси Пьерра-Пажо.



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОГРАММЫ NON/FICTIO№22



Программа иллюстраторов "ДНК книги" – 24 марта, Амфитеатр, и 27 марта, зона семинаров №1



В день открытия ярмарки в программе иллюстраторов состоится выступление Анны Горской и Димитрия Миронова (Эстония) на тему "Воображаемая Эстония: про эстонскую иллюстрацию в Москве, локдаун и его преодоление". Искусствовед Эмеше Ревес (Венгрия) приглашает на лекцию "Венгерская детская иллюстрация сегодня", а завершит программу этого дня творческая встреча с художником-иллюстратором Кириллом Златковым (Болгария), модератором которой станет Майя Праматарова.



А в субботу, 27 марта, гостей ярмарки ждут лекция художника-иллюстратора Евгения Подколзина "К.С. и иллюстрированная книга" и круглый стол "Иллюстрирование литературы для детей про города и путешествия. Задачи, проблемы и пути их решения. Взгляд со всех сторон", организованный издательствами "Лингва-Ф" и "Пешком в историю". Участники круглого стола – директор Издательского дома "Лингва-Ф" Елена Фесенко, директор издательства "Пешком в историю" Екатерина Каширская, директор музея "Садовое кольцо" Ольга Иванова-Голицына, художники Федор Владимиров, Елизавета Казинская и Алексей Капнинский.



Организаторы программы иллюстраторов:

• Библиотека №180 имени Николая Федорова

• Болгарский культурный институт в Москве

• Венгерский культурный центр в Москве

• Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского Политехнического университета

• Компания "Экспо-Парк"

• Международная триеннале сценического плаката (София, Болгария)

• Московский союз художников

• Посольство Республики Болгария в Российской Федерации

• Посольство Эстонии в Москве

• Эстонский центр детской литературы



Благодарности: Димитрию Миронову, Вийве Ноор, Майе Праматаровой, Десиславе Парушевой, Ольге Урасиновой, Екатерине Хохлогорской, Сергею Биричеву



День комиксов на non/fictio№22 – среда, 24 марта, Лекторий

Комиксы – один из самых быстрорастущих сегментов книжного рынка в России. За последние 10 лет он изменился до неузнаваемости – по всей стране работают специализированные магазины комиксов, а в книжных магазинах теперь есть целые отделы, в которых представлены все направления этого искусства: супергероика, манга, графические романы на серьезные темы и произведения российских авторов.

На non/fictio№ раздел "Комиксы" впервые появился в 2019-м году. А на предстоящей в конце марта ярмарке в нем будут представлены издательства Alt Graph, Bubble, Zangavar, "Бумкнига", "Комикс Паблишер", "Палма Пресс", "Пешком в историю", "Терлецки комикс" и "Чук и гик".

Участники раздела "Комиксы" подготовили программу мероприятий. 24-го марта, в день открытия ярмарки, посетителей ждут лекции о первой манге в России, истории французских комиксов в России, научно-популярных рисованных историй для детей, детективных комиксах, независимых российских комиксов, графических романов на тему исторической памяти. А завершится все круглым столом "Как издавать и продавать комиксы российских авторов?".



Creative Writing School – четверг, 25 марта, Амфитеатр и воскресенье, 28 марта, Лекторий

Литературные мастерские Creative Writing School – это проект Майи Кучерской и Натальи Осиповой, в рамках которого каждый может сочинять литературные тексты и совершенствовать навыки творческого письма. Проект работает очно и онлайн с лучшими современными авторами разных жанров.

На non/fictio№22 будет представлена программа, включающая авторские мастер-классы CWS по творческому письму, презентации, цифровой перформанс и дискуссию о том, по каким учебникам и книгам стоит учиться писать. Участники программы – Майя Кучерская, Наталья Осипова, Елена Авинова, Ольга Славникова, Галина Юзефович, Мария Карайчева, Юлия Виноградова, Ольга Фатеева, Егор Апполонов и др.



Программа Политеха на non/fictio№22 – пятница, 26 марта, Амфитеатр

Политехнический музей представит на предстоящей ярмарке новинки из серии "Книги Политеха". В ходе живого диалога лучшие выпускники Школы эксплейнеров Политеха представят пять новинок научно-популярной литературы, помогут разобраться в непростых научных идеях, представленных в книжной серии музея, и обсудят с посетителями, как эти идеи меняют мир вокруг нас. Предметом обсуждения станут книги "Автономия. Как появился автомобиль без водителя и что это значит для нашего будущего" Лоуренса Бернса и Кристофера Шульгана, "Хаос. Создание новой науки" Джеймса Глика, "Легко ли плыть в сиропе" Генриха Эрлиха и Сергея Комарова, "Время живых машин" Сьюзан Хокфилд и "Луна. История будущего" Оливера Мортона.

Программу продолжит Политех-talk "Смерть вчера и сегодня", тема которого приурочена к выходу книги Хайдера Варрайча "Современная смерть. Как медицина изменила уход из жизни". В беседе примут участие кандидат медицинских наук, кардиолог, советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Ольга Тогоева и соучредитель и директор по развитию благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава, которые расскажут о завершении жизни с точки зрения медицины, истории и паллиативной помощи. После их выступлений слушатели смогут задать вопросы и пообщаться со спикерами.



День Науки на non/fictio№22 – суббота, 27 марта, зона семинаров №1

Одним из ключевых событий программы ярмарки станет День Науки, приуроченный к проведению Года науки и технологий в России. Соорганизаторами и участниками Дня Науки на non/fictio№22 станут АНО "Национальные приоритеты", Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, НИТУ "МИСиС" и российские образовательные проекты Центр "Архэ", Magisteria, Синхронизация.

В рамках Дня Науки перед гостями non/fictio№22 выступят психофизиолог, популяризатор науки, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ, спикер TEDx Полина Кривых с лекцией "Почему книга, а не сериал?", кандидат биологических наук, заместитель директора по науке ИМБ РАН Анна Кудрявцева с лекцией "Животные на страже нашего здоровья и долголетия", кандидат философских наук, главный редактор издательства Rosebud Виктор Зацепин с докладом "Пол Фейерабенд – злейший враг науки?". Доктор физико-математических наук, профессор РАН Сергей Попов приглашает посетителей ярмарки на лекцию "Почему математика?", а нейрофизиолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин подготовил рассказ на тему "Мозг и его потребности".



Открытая Конференция "Современное средневековье: долгое, страдающее, новое" - суббота, 27 марта, Амфитеатр

На конференции выступят: Александр Ветушинский, Олег Воскобойников, Станислав Кабаев, Ольга Тогоева, Галина Юзефович, Светлана Яцык, а также студенты российских университетов – стипендиаты Оксфордского Российского Фонда. Модератор: Оксана Мороз

Организатор: Ассоциация менеджеров культуры (АМК), при поддержке Оксфордского Российского Фонда.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ЯРМАРКИ NON/FICTIO№22



"Территория познания" на ярмарке non/fictio№

Российская государственная детская библиотека выступает куратором "Территории познания" на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№22.

2021 год объявлен в России Годом науки и технологии, поэтому ключевой темой площадки станет наука для детей. Вместе с молодыми художниками Московского Политеха под руководством художника Никиты Терешина мы подготовили специальное "научное" дизайн-оформление. Вас встретит фигура гениального ученого и удивительные яркие конструкции, посвященные мировым научным достижениям.

В партнерстве с ведущими детскими издательствами мы подготовили для вас увлекательную программу, состоящую более чем из 40 встреч с писателями и художниками-иллюстраторами, познавательных лекций и презентаций новинок детской и подростковой литературы.

С научно-популярными лекциями выступят знаменитые популяризаторы науки Андрей Константинов и Илья Колмановский.

Юных читателей и их родителей ожидают встречи с писателями Андреем Усачевым, Катей Матюшкиной, Евгенией Гюнтер, Анастасией Орловой, Анной Старобинец, Татьяной Стамовой, Александрой Калининой, Алексеем Олейниковым, Татьяной Михеевой, Григорием Кружковым, Мариной Тараненко, Анастасией Строкиной, Ладой Бакал, художниками Максимом Митрофановым, Зиной Суровой, Ольгой Ионайтис, Надеждой Бугославской, Вадимом Челаком, Касей Данисевич и многими другими.

В смешанном формате (онлайн + оффлайн) пройдут встречи с зарубежными авторами и художниками – Холли Вебб (Великобритания), Себастьяном Мешенмозером (Германия), Бенжаменом Лакомбом (Франция), Габриэллой Барух (Израиль).

Целая серия событий, организованных совместно с Итальянским институтом культуры, будет посвящена современной итальянской детской литературе и иллюстрации. Участие в программе примут писатели Роберто Пьюмини, Гвидо Сгардоли и Марино Амодио, сценарист и режиссер Манлио Кастаньи, художник Винченцо Дель Веккьо.

"Территория познания" с нетерпением ждет своих юных ученых-первооткрывателей и готова вдохновить, удивить и увлечь.



Раздел "Книга: Гастрономия и путешествия"

Раздел "Книга: Гастрономия и путешествие" существует на ярмарке non/fictio№ с 2013 года и охватывает кулинарное искусство, страноведение, путешествия, культурологию и ряд других интереснейших аспектов.

Особенности национальной кухни той или иной страны неразрывно связаны с ее историческими и культурными традициями, и задача раздела – проследить эту взаимосвязь. "Книга: Гастрономия и путешествия" – это попытка познать национальную кухню через историю и культуру страны, и наоборот, историю и культуру – через кулинарное искусство.

В программе раздела ежегодно принимают участие авторы популярных кулинарных книг, профессиональные повара, путешественники, рестораторы, блогеры и другие интересные рассказчики.

Шеф-повар, основатель школы "ЗОЖигательная кулинария" и автор мастер-классов по anti-age кухне Сергей Леонов расскажет о революционной системе питания и оздоровления, популярный фуд-блогер Дарья Близнюк поделится секретами семейных обедов, а еще один известный блогер и автор кулинарных бестселлеров Анастасия Зурабова поговорит со своими слушателями о том, как совместить в блюдах вкус и эстетику.

Один из самых популярных современных кулинарных авторов Сталик Ханкишиев приглашает гостей ярмарки на презентацию своей новой книги "Казан, баран и новые кулинарные удовольствия", в ходе которой расскажет о вошедших в это издание уникальных материалах и фотографиях. Преподаватель и автор кулинарных книг Анна Харзеева сообщит слушателям о мастер-классах о России для иностранцев через семейную историю и рецепты, а известный блогер и автор Олеся Куприн планирует беседу с посетителями "Гастрономии" о самом сокровенном – детских воспоминаниях, семейных рецептах и традициях, о том, как выражать любовь с помощью приготовления еды и о том, как еда становится искусством.

В программе раздела также примут участие Елена Куликова, Эркин Тузхмухамедов, Александр Бон и другие уважаемые специалисты.



Постоянный раздел non/fictio№ "Антикварная Книга и букинистика" является преемником Книжной Антикварной ярмарки, которая впервые состоялась еще в 2005 году. Несмотря на то, что область книжного антиквариата остается довольно узкой и обособленной от других направлений рынка старого искусства, Книжной Антикварной ярмарке удалось не только выжить, но и укрепить свои позиции. За время своего существования ярмарка завоевала популярность и доверие ценителей и коллекционеров старинной книги.

Очень удачным оказался симбиоз элитарного букинистического мероприятия (букинистика традиционно относится к самым авторитетным сферам коллекционирования) и крупнейшей выставки современной литературы. На non/fictio№ одновременно можно оценить историю и актуальное состояние издательского дела, что позволяет осознать роль русской книжности в развитии национальной культуры.



Согласно давней традиции, на non/fictio№22 состоятся церемонии награждения лауреатов литературных премий и финалистов конкурсов:

• Вручение премий Посольства Франции – премии имени Мориса Ваксмахера, премии имени Анатоля Леруа-Болье и гранта программы содействия издательскому делу "Пушкин";

• Вручение премии "Московский наблюдатель" для поощрения журналистов и критиков, создающих архив литературной жизни начала XXI века.

• Выступления лауреатов премии "Просветитель" (три лекции).



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

В связи с рекомендациями Роспотребнадзора приобрести билеты можно ТОЛЬКО ОНЛАЙН НА САЙТЕ ЯРМАРКИ.

В связи с тем, что минувший год был очень непростым, до 20 марта билеты продаются по сниженным ценам. К услугам посетителей:

• БИЛЕТ Х5 - на пять проходов на ярмарку. Очень рекомендуем обратить на него внимание – он рассчитан на пять проходов. Его можно использовать либо как абонемент для одного посетителя, планирующего посещать non/fictio№ ежедневно, либо как оптимальный вариант для похода на ярмарку всей семьей или дружеской компанией численностью до пяти человек;

• ОБЫЧНЫЙ БИЛЕТ на один проход на ярмарку;

• ЛЬГОТНЫЙ БИЛЕТ на ярмарку (перед покупкой следует изучить список тех, кто имеет право на льготный билет либо право бесплатного прохода на ярмарку).

Для посещения ярмарки non/fictio№22, пожалуйста, ознакомьтесь с порядком соблюдения санитарных норм, разработанных на основании рекомендаций Роспотребнадзора.



На ярмарке будет работать курьерская служба "ММС", организующая доставку книг до ближайшей станции метро либо непосредственно домой покупателю (по всей Москве и по Московской области в радиусе до 30 км). Для заказа услуг курьерской службы "ММС" нужно будет обратиться на информационную стойку в Атриуме Гостиного Двора.



Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22

24 – 28 марта 2021 г.

Комплекс "Гостиный Двор" (Москва, ул. Ильинка, д. 4)

https://moscowbookfair.ru/



Пресс-конференция:

24 марта (среда) в 12.00 в Амфитеатре Гостиного Двора



Торжественная церемония открытия:

24 марта (среда) в 14.00 на входе в Атриум Гостиного Двора со стороны ул. Ильинка



Часы работы ярмарки:

24 марта (среда): 11.00 – 21.00

25 марта (четверг): 11.00 – 21.00

26 марта (пятница): 11.00 – 21.00

27 марта (суббота): 11.00 – 21.00

28 марта (воскресенье): 11.00 – 20.00



Организатор:

ООО "ЭКCПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ"

Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, подъезд № 2, 3-й этаж, офис № 300



Застройщик:

ООО "ЭКСПО-ПРОЕКТ"

Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4, подъезд № 2, 3-й этаж, офис № 300



Менеджеры проекта:

Светлана Гилим, тел.: (495) 369-47-00, доб. 208, e-mail: s.gilim@expopark.ru

Федор Степаненко, тел.: (495) 369-47-00, доб. 226, e-mail: f.stepanenko@expopark.ru



Координатор программы:

Полина Кобелева, тел.: (495) 369-47-00, доб. 210, e-mail: programme@expopark.ru



Координатор детской программы

Юлия Бараш (РГДБ), e-mail: barash@rgdb.ru



Пресс-служба:

Виталий Когтев, тел.: (495) 369-47-00, доб. 212, e-mail: v.kogtev@expopark.ru Источник - ЦентрАзия

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