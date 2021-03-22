Наурызовские "святки" в Казахском Средиземье, - Н.Даутбеккызы

19:59 23.03.2021

Предикативная аналитика в наурызовские "святки". Придет время, когда над Казахским Средиземьем пронзительно зазвучит волшебная зурна, и будет это знаком...



"И тайных чар исчезнут силы..." (А.С. Пушкин)



Мой предок по имени Багис был известным предсказателем и народным метеорологом из Восточного Казахстана, во времена "Актабан шубырынды" (година великих бедствий, 1723-25 гг.) этот человек попал на Сырдарью, где был посвящен в тайны суфийских орденов. Багис-ата имел честь в своей жизни быть пару раз приглашенным в Ханскую Ставку великого Абулмансура (Аблай-хана). За свои ценные советы и вполне научные предсказания в трудный исторический час хану, который должен был стратегически планировать передвижения войск и населения, судьбоносные военные сражения и т.д., простой казах Багис Куттыкадам получил подарки от Аблай-хана: верблюда, памятный дорогой чапан. Так передает родовое шежире (впрочем, Аллах знает лучше). Кстати, Аблай хан был глубоко верующим мусульманином, а чрезвычайно сложная ситуация страны в XVIII веке невольно сделала его и всех тогдашних ханов и батыров даже слишком суеверными, озабоченными предсказаниями, "дуа", "бата" (благословения), хана окружал целый штат мистиков, астрологов и суфиев-"аулие".



...Из года в год становится невозможно смотреть по ТВ и соцсетях на шизофреническую фантасмагорию Казахского Наурыза: все эти клоунские и "медвежьи" визуальные образы псевдоказахской культуры, способные напугать малолетних детей "национальные костюмов" викинго-шаманов... Заплывшие жиром самодовольные лица в безобразных чапанах с меховыми вставками, в неизменных мохнатых лисьих тымаках, со шкурами волков на своих плечах (?!), распоясавшиеся девицы в коронах из "индейских" перьев, в психопатных казахско-бразильских карнавальных многоярусных платьях с сотнями оборок (под которыми, разумеется, нет и намека не мусульманские шаровары, которые носили наши строгие прабабушки...). Все это как будто бы специально демонстрируется для издевательства над казахской культурой, над памятью предков и подлинными эстетическими идеалами и канонами нашего казахско-мусульманского народа.



Насчет пресловутого символа батыра - шкур волков и лис на плечах батыров. Ведомо ли вообще людям искусства и костюмерам такое казахское слово как "қанжыға"? (по-русски это будет "торока",т.е. ремни у задней луки седла для привязывания чего-то, в том числе охотничьей добычи). "Қанжығасына байлау" - это как раз означает "приторачивать, привязывать добычу к седлу". Зачем солидному, культурному казахскому мужчине-кочевнику вешать на свое плечо и шею грязную, пыльную, безобразную шкуру пойманнного волка, когда существовал специальный способ привязывания подобного груза, подарков или хурджунов с провизией к нижней части седла специальными ремнями?!!! Это как раз называется конно-кочевая цивилизация, именно цивилизация! А а то, что мы видим - это первобытнообщинный строй диких охотников и собирателей, с культом волков и медведей.



"Наурыз, наурыз!" - без стыда кричали и пели эти недалекие артисты и скоморохи, закутанные в меха и шкуры животных, мохнатые зимние шапки (под лучами весеннего казахстанского солнца? в жарких помещениях телестудий и концертных залов?) - вместо изящных казахских золотошвейных тюбетеек (!), в неизменно тяжелых, зимних аляпистых чапанах и обильно, шизофренически разкурашенных грубым орнаментом разноцветных камзолах, от чего рябит с глазах и может даже затошнить человека с нормальным эстетическим чувством....



Причем одеты кто во что горазд, кому как "моча в голову ударила", какие черти угораздили и нашептали на ухо: кто-то переборщил со стилизацией, в национальном платье сделал глубокое декольте или оголил спину, но при этом "патриотично" нарисовал на костюме орнамент "кошкар муиз"; кого-то потянуло к якутским и чукотским железным обручам на головах (последний писк моды у современных казашек-манкурток)... И все это - якобы "казахскость", дань уважения традиции, казахскому костюму, называется. На самом деле целиком отталкивающий вид этого шумного сборища, держащие в руках их музыкальные инструменты, другие артибуты "Наурыза" напоминает всего лишь пьяных охотников-оленеводов из Нарьян-Мара, непонятно по какому праву и зачем понаехавших к нам в Центральную Азию с крайнего Севера, с тайги и тундры, разных чукчей, ненцев и якутов...



Вся информация о визуальном образе предков-казахов (отсчет надо вести с XV века), их настоящем костюме, ювелирных украшениях (не серебро, а золото), их музыкальных инструментах, настоящей 3-х и 8-струнной домбре, зурне/сырнай и барабанах, настояших элегатных казахских танцах (типа турецкого хоровода-халая), о путях их возрождения - все это было уже изложено нами в предыдущих научно-популярных статьях и эссе. Да и многих других авторов, этнографов, и просто неравнодушных людей. Даже жившая в советский период казахская поэтесса Турсынхан Абдрахманова однажды возмутилась по ТВ, сказав: "откуда у нас появился образ девушки в тымаке? Никогда девушка у казахов не носила мохнатую шапку, лисий тымак, предки посчитали бы это оскорблением чести девушки".



Поэтому далее спорить, повторять одно и то же, объяснять народу и Министерству культуры РК, что есть настоящая казахская культура и традиция, а что является фальсификацией и имитацией - уже нет никакого смысла. Как учили суфии, "пока не спросят, не говори". А еще Иисус сказал: Не надо метать бисер перед свиньями. Подумав так и решив навсегда поставить точку в теме "визуального образа казахской культуры", в эти "святочные" дни Навруза я услышала утвердительный ответ из глубины сердца, из резервуаров "коллективного бессознательного" (т.е. можно сказать, вполне научно, аналитично, интуитивно), когда прозвучал "голос откровения предков", моего Багис-ата и других казахских патриархов, предсказателей, в том числе "аулие-аналар" (святые женщины), голоса которых слились в один величественный голос ("слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил..", Откр.Йоанна).



И голос сказал, торжествующе и как бы успокаивающе: "Придет время, когда над Казахским Средиземьем пронзительно зазвучит священная зурна/сырнай, это флейта Золотой Орды, и это будет знаком возрождения всего великого, прекрасного, подлинно казахского... В этот час растворится как в тумане вся кошмарная фантасмагория, этот шабаш джинн-шайтанов и ведьм на всех уровнях казахского бытия... И увидят все величавые хороводы красивых джигитов и девушек разных национальностей, и даже аксакалов и бабушек, одетых в изысканные казахско-мусульманские наряды, в золотые тюбетейки, дружно танцующих грациозный казахский танец "Алка" под чарующие звуки флейты и барабана, золотоордынской домбры и тюркского кобыза. "И отрет Бог всякую слезу с очей их..." (Откр., 21:4)... И все же силы Тьмы/Саурона будут делать все, чтобы Казах не вспомнил свою золотую зурну, свой культурный код, чтобы Народ не отыскал свою Мечту и не возродил великую Страну Средиземья...".



Н.Даутбеккызы