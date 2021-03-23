Туркменского блогера Чолиева выдворили из России в Турцию

16:56 24.03.2021

Туркменский блогер, просивший убежище в России, депортирован в Турцию в сопровождении полицейских

В аэропорту Шереметьево на него надели наручники и сообщили, что отказ в предоставлении статуса беженца он может обжаловать позднее



На протяжении вчерашнего дня поступали сообщения, связанные с делом туркменского блогера Розгельды Чолиева, обратившегося за статусом беженца к российским властям по прилету в аэропорт Шереметьево 2 марта 2021 года.



Напомним, что первоначально сотрудники МВД и Погранслужбы вопреки закону отказывались принимать заявление Чолиева на статус беженца. Лишь после обращений правозащитников из разных стран к руководству Погранслужбы, МВД, МИД России, Уполномоченному по правам человека в России и представительство УВКБ ООН 9 марта неизвестный сотрудник миграционной службы принял у него заявление, пообещав, что месяца через три по нему будет вынесено решение.



Однако 18 марта пограничники неожиданно заявили Чолиеву, что миграционная структура МВД работает "слишком медленно", но у их ведомства (ФСБ) есть возможность ускорить дело, чтобы "помочь беженцу". В тот же день они повторно приняли у Чолиева заявление на статус беженца. На следующий день с ним провел интервью начальник отдела по работе с беженцами Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Московской области майор полиции Дмитрий Шулепов. Интервью проводилось без участия адвоката и переводчика (Чолиев не очень хорошо владеет русским языком).



Вчера Чолиев сообщил, что с утра рядом с ним находятся сотрудники МВД, которые на его вопросы ответили: "Ждем решения по вам". Около часа дня блогеру вручили уведомление за подписью Шулепова об отказе в "рассмотрении по существу" ходатайства о признании беженцем, датированное 22 марта. В документе отмечалось, что отказ может быть обжалован в течение месяца. Однако спустя пять минут блогер записал видео, что его ведут в самолет, вылетающий в Стамбул.



Дальнейшие детали событий стали известны лишь после прилета Чолиева в Турцию. В аудиосообщении, полученном Туркменским Хельсинкским фондом по правам человека, говорится, что в Шереметьево, чтобы подавить возможное сопротивление депортации, блогера окружила группа людей, на него надели наручники и отконвоировали в самолет. Весь рейс он провел в наручниках, полицейские до Стамбула летели вместе с ним.



В Турции после общения с командированными российскими силовиками местные пограничники заявили, что не могут пропустить блогера через границу, так как у него нет справки о результатах анализа на COVID. В качестве альтернативы предложили или возвращение в Туркменистан, или вылет страну, для въезда в которую наличие такой справки не требуется. Предварительно называли варианты от Камбоджи до Никарагуа, при этом список стран, безвизовых для граждан Туркменистана, весьма невелик. Предложение Чолиева сдать анализ на COVID в аэропорту Стамбула было по непонятным причинам отклонено. "Не подошло" и его согласие улететь в Грузию, так как там при въезде также требуются результаты анализов.



Чолиеву сообщили, что представитель консульства Туркменистана уже находится в аэропорту, чтобы "заняться его делом", однако в транзитную зону дипломата не пропустили.



После обращения правозащитников к турецким адвокатам, выяснилось, что анализ на COVID он все же может сдать в аэропорту Стамбула, после чего будет решаться вопрос о его допуске в Турцию.



По состоянию на 13 часов известно, что Чолиев сдал тест и остается в транзитной зоне в ожидании результатов.



На момент публикации релиза поступило неподтвержденное сообщение, что тест на COVID дал отрицательный результат и турецкие пограничники пропустили Чолиева в Стамбул. С самим блогером связаться пока не удается.



Дело Чолиева, затрагивающие позицию российских ведомств по вопросу соблюдения некоторых фундаментальных прав человека, привлекло общественное внимание.



По сообщениям "Хроники Туркменистана", 21 марта известные мастера смешанных боевых искусств Забит Магометшарипов и Магомет Исмаилов из Дагестана и Карачаево Черкессии приехали в аэропорт поддержать туркменского активиста. Спортсмены узнали об истории Чолиева из сообщений в интернете. Пограничники, полицейские и сотрудники аэропорта подходили к спортсменам, чтобы с ними сфотографироваться и взять автографы.



Примером другой позиции стали действия Максата Сапармурадова - бывшего сотрудника спецслужб, известного в качестве основателя Общества русско-туркменской дружбы "Соотечественник", связанного с посольством Туркменистана. На прошлой неделе Сапармурадов связался с "Мемориалом", сообщив, что поедет в аэропорт, чтобы помочь Чолиеву. Однако как следует из его недавнего видеообращения, 18 марта пограничники убедили его, что Чолиев находится в благоприятных условиях, его обслуживанием якобы занимается "Аэрофлот", поэтому вместо помощи просителю убежища Сапармурадов написал на него заявление в полицию.



Стоит отметить в этой связи, что на протяжении трех недель нахождения Чолиева в Шереметьево все российские госструктуры, в том числе ответственные за работу с беженцами, отказывались принимать какое-либо участие в решении вопросов его питания, ночлега, доступа к свежему воздуху и др.



В целом, дело Чолиева стало предметом активного обсуждения в туркменском сегменте интернета. Эти дискуссии приняли особенно эмоциональный характер после критических высказываний Чолиева о заявлениях и обещаниях некоторых зарубежных туркменских оппозиционеров.



Виталий Пономарев, директор Центрально-Азиатской программы Правозащитного центра "Мемориал"



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