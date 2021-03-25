 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 25.03.2021
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Скончался экс-вице-премьер Туркмении и видный оппозиционер Назар Союнов
18:56 26.03.2021

Различные источники сообщают о смерти Назара Тойлиневича Союнова, занимавшего ответственные посты в туркменском правительстве в первой половине 1990-х. После отставки он покинул Туркменистан.

Первое сообщение появилось вчера в одной из закрытых групп в соцсетях.

В сообщении, в частности, говорилось: "Пришла
страшная новость. На 85 году жизни ушел Назар Тойлиевич Союнов, наш дед, как мы его называли. Сильный человек, со сложной судьбой, настоящий Йомуд (этим он особенно гордился)...! Мы до последнего... желали ему выздоровления, строили планы, но все оборвалось в одночасье... Тяжело всем кто его знал и уважал".

получено от
Виталия Пономарева

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616774160
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