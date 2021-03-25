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Россиянки Щербакова, Туктамышева и Трусова забрали все медали Чемпионата мира по фигурному катанию
23:55 26.03.2021

Шведский Стокгольм. Завершился в пустом зале Чемпионат мира по фигурному катанию. Пост-ковидный чемпионат оказался весьма валидольным

Шедшая первой после короткой Чемпионка России Анна Щербакова - показала не безупречный прокат - упала с первого четверного, но дальше она собралась и ошибок не допускала.

Шедшая третьей после короткой еще одна россиянка Елизавета Туктамышева также упала и вообще была какая-то не очень уверенная и убедительная. Итог - второе место.

Мини-сенсацию сотворила еще одна россиянка
Александра Трусова, после неудачной короткой программы занимала только 12 место, но в произвольную, впервые в мировой истории поставила сразу 5 четверных прыжков . Выполнила - ровно половину: 2 чисто и 1 - с ошибкой, причем один из четверных в каскаде с тройным, после такого мужского каскада - смотреть на 3+2 остальных мировых "прим" было как-то не очень интересно...

Вторая после короткой Чемпионка Японии Рика Кихира - с одним падением и приземлением еще одного прыжка в две ноги показала откровенно не чемпионское катание. Заявленный в анонс четверной сальхов она и не пыталась сделать, еще 2 прыжка - скрутила в недокрученную фуэту и слетела на 7 место.

Но остальные соперницы были еще "краше" -

Чемпионка Южной Кореи Е.Ким упала дважды, чемпионка США Б.Тэннел - не падала, но смазала треть приземлений, ее соотечественница К.Чен - выкатала программу почище, но как-то совсем невыразительно...

Результат - весь пьедестал российский

Татьяна Пиотровская

Источник - ЦентрАзия
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