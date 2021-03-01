Скончался отважный таджикский пограничник, представленный к Герою России, подполковник Садриддин Ниезмамадов

12:09 27.03.2021

Ниезмамадов Садриддин Альмамадович

Niezmamadov Sadriddin Almamadovich

(04.10.1972 -13.03.2021)



Родился 1972 году в городе Хороге ГБАО Таджикской ССР в семье служащего. Отец Ниезмамадов Альмамад, мать Азизбекова Аслгуль.

1979 – 1989 гг. - пошел в среднюю школу N1 Шахритузского района Курган - Тюбинской обл. Таджикской ССР и 1989 году успешно окончил среднюю школу N1 Пянджского района Хатлонской области Таджикской ССР.

1989 – 1995 гг. - поступил в ТГУ имени В. И. Ленина на факультет экономики, который успешно окончил 1995 году.

1994 г. - призван в на действительную военную службу в в/ч 2022 Пограничной Группы Федеральной Пограничной Службы Российской Федерации (ПГ ФПС РФ) в Республике Таджикистан.

1996 г. - прошел ускоренный курс по подготовке оперативного состава при Московском военном институте ФПС РФ., с присвоением офицерского звания.

1996 - 2000 гг. - заместителем начальника отдельной группы специального назначения .

2000 – 2004 гг. - проходил службу офицером, старшим офицером отдела в/ч 9878 ПГ ФПС РФ в РТ.

2005 - 2008 гг. - проходил службу на должности заместителя командующего региональных управлений КОГГ РТ, в Горно - Бадахшанской Автономной Области и Хатлонской области Республики Таджикистан.

2008 г. - уволился в запас, военное звание подполковник, участник боевых действий. Указом Президента РФ В.В. Путина от 27.05.2001 г. N590 награжден орденом Мужества.



Был женат. Жена - Ниезбекова Фазила Ватанбековна. Имеет троих детей.

Сын- Ниезмамадов Имомали Садриддинович.

Дочь - Ниезмамадова Фарзона Садриддиновна.

Сын - Ниезмамадов Ватанбек Садриддинович.



13.03.2021г. скоропостижно скончался.