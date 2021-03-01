 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался отважный таджикский пограничник, представленный к Герою России, подполковник Садриддин НиезмамадовСкончался отважный таджикский пограничник, представленный к Герою России, подполковник Садриддин Ниезмамадов
12:09 27.03.2021

Ниезмамадов Садриддин Альмамадович
Niezmamadov Sadriddin Almamadovich
(04.10.1972 -13.03.2021)

Родился 1972 году в городе Хороге ГБАО Таджикской ССР в семье служащего. Отец Ниезмамадов Альмамад, мать Азизбекова Аслгуль.
1979 – 1989 гг. - пошел в среднюю школу N1 Шахритузского района Курган - Тюбинской обл. Таджикской ССР и 1989 году успешно окончил среднюю школу N1 Пянджского района Хатлонской области Таджикской ССР.
1989 – 1995 гг. - поступил в ТГУ имени В. И. Ленина на факультет экономики, который успешно окончил 1995 году.
1994 г. - призван в на действительную военную службу в в/ч 2022 Пограничной Группы Федеральной Пограничной Службы Российской Федерации (ПГ ФПС РФ) в Республике Таджикистан.
1996 г. - прошел ускоренный курс по подготовке оперативного состава при Московском военном институте ФПС РФ., с присвоением офицерского звания.
1996 - 2000 гг. - заместителем начальника отдельной группы специального назначения .
2000 – 2004 гг. - проходил службу офицером, старшим офицером отдела в/ч 9878 ПГ ФПС РФ в РТ.
2005 - 2008 гг. - проходил службу на должности заместителя командующего региональных управлений КОГГ РТ, в Горно - Бадахшанской Автономной Области и Хатлонской области Республики Таджикистан.
2008 г. - уволился в запас, военное звание подполковник, участник боевых действий. Указом Президента РФ В.В. Путина от 27.05.2001 г. N590 награжден орденом Мужества.

Был женат. Жена - Ниезбекова Фазила Ватанбековна. Имеет троих детей.
Сын- Ниезмамадов Имомали Садриддинович.
Дочь - Ниезмамадова Фарзона Садриддиновна.
Сын - Ниезмамадов Ватанбек Садриддинович.

13.03.2021г. скоропостижно скончался.

Источник - ЦентрАзия
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