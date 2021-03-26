Казахскому языку нужен не столько количественный, а сколько качественный подход, - Н.Даутбеккызы

12:14 27.03.2021

Казахскому языку нужен не столько количественный,

а сколько качественный подход



"Несвойственно верующему ни ругать, ни проклинать, ни произносить непристойности, ни сквернословить" (хадис Пророка)



Во многих вопросах, в том числе языковом, вместо бесплодной политизации полезнее реализовать духовный подход. Как сторонники, так и противники казахского языка любят оперировать некими вескими аргументами в цифрах, процентах, количественных показателях, и вообще у нас всегда в головах людей - хроническая процентомания, все эти километры, килограммы, тонны, территории, биомассы, популяции и т.д.



Споры казахов и русских сегодня сводятся к тому, кто кого должен перегнать или одолеть физически, географически, биологически, численно, буквально переорать, перетянуть канат, свалить наземь и т.п. И все проблемы или свои преимущества люди склонны выражать в числительных, цифрах, датах, в единицах протяженности, денежных единицах и пр. К примеру, у современных казахов всегда болезненное отношение к своей малочисленности, и желание догнать и перегнать этносы-соперники (тогда как Коран учит, что главное - качество нации, сознание людей; а "сколько раз небольшие отряды верующих побеждали отряды неверных с помощью Аллаха!")



В плане языков никто у нас не думает и не рассуждает в таком ключе: а как мы вообще говорим? почему у нас с каждым годом и десятилетием катастрофически падает культура речи? что за уродливые термины и неологизмы расплодились в казахском языке? почему мы не можем, как культурные сообщества представителей рода Homo sapiens, Homo moralis, дожившие до третьего тысячелетия, изжить из своего языка ненормативную лексику, ужасную матерщину из "великого" русского языка, постыдное сквернословие из "великого" казахского языка, почему дружно не очищаем родные языки от токсичной лексики?



И это не просто морализаторство: "В результате исследований российских ученых института квантовой генетики Академии Наук России были выявлены неблагоприятные последствия сквернословия. Выяснилось, что электромагнитные колебания, в форме которых были представлены слова, оказывают прямое воздействие на свойства и структуру молекул ДНК. Если речь насыщенна нецензурной лексикой, отрицательными по смыслу словообразованиями, от избытка негатива в молекулах ДНК "запускается" так называемая "отрицательная программа" или "программа самоликвидации". То есть начинаются процессы, действие которых направлено на саморазрушение. Постепенное искажение программы со здоровой на дисфункциональную приводит к тому, что структура ДНК видоизменяется. Бранное слово оказывает мутагенный эффект, мощность радиационного излучения которого равна тысяче рентген" (https://islam-today.ru/blogi/asya_gagieva/pocemu-v-islame-poricaetsa-mat-negativnye-posledstvia-skvernoslovia/).



Политиканов особо не волнует то, как мы сейчас говорим и пишем. Вместо этого - много крика и шума по поводу того, какой процент населения мы (неважно кто - "русязычники" или "казязычники") охватим своим широким и грубым охватом, к какому году и "пятилетке" догоним и перегоним кого-то или что-то. А вот на взгляд духовного человека, болеющего душой как за язык Абая, так и язык Пушкина, кажется более важным то, что действительно отставшему в потоке истории от более конкурентоспособных современных своих "братьев" бедному казахскому языку нужна прививка от атаки бескультурной толпы и горе-экспертов, занимающихся терминологией, переводами, мониторингом языка вообще.



Один интересный подмеченный нами пример (мы - не филологи, не лингвисты, но именно простые потребители и наблюдатели, можно сказать, невольные участники лингво-культурных процессов). Мы заметили, что в последние десятилетия казахский разговорный и даже письменный литературный язык на глазах грубеет фонетически, это какой-то прямо филологический "шаманизм".



Например, это видно на вытеснении и повсеместной замене звука "х" на "қ". Не только в разговоре, но даже на письме! Если раньше, в советское время, а может и сейчас в серьезных научных словарях и учебниках "спасибо" переводилось и писалось по-казахски как "рахмет", то ныне сплошь и рядом все пишут "рақмет". Вместо "хал калай" (как дела?) возобладало грубое "қал қалай?".



Прекрасное женское имя Хорлан, что происходит от арабского "хур" и означает "черноокая райская красавица" невежественная толпа превратила в Қорлан ( но тогда буквально это будет по-казахски глагол повелительного наклонения со смыслом "унижайся!/қорлан!). И знаменитую прекрасную песню народного композитора XIX века Естая "Хусни-Хорлан" (посвященную казахским сестрам-красавицам с арабскими именами Хусни и Хорлан) невежды РК давно пишут, произносят и поют как "Құсни-Қорлан". Но разве кто официально отменил звук и букву "х" в казахском языке? И куда смотрят филологи, языковеды, преподаватели языка, редакторы интернет-изданий и т.д.?



Наш наш взгляд, казахский язык как духовный язык, как язык великого Абая и великой культуры должен развиваться и наполняться прежде всего качественной стороной: это и лексика, и фонетика, и терминология, конечно, это и вопрос латинского алфавита,к которому нужно все адаптировать. Также надо решать, как сказано выше, больную проблему культуры речи, речевого этикета в интернет-пространстве и повседневном поведении для молодежи... Суфийские мудрецы учили в древности, что изменяя внутреннее (содержание), мы вызываем позитивные изменения и на внешнем плане, т.е в данном случае духовно усиливая наш родной язык, очищая и реально развивая его, мы создадим благоприятные условия для его будущей экспансии, расширения его сферы в современном культурно-информационном пространстве. В то же время языки - это не какие-то хищные чудовища, ненавидящие и пожирающие друг друга, скорее всего надо воспринимать языки сынов человеческих как братьев и добрых друзей, произошедших от единого "праязыка", языка Адама...



Н. Даутбеккызы