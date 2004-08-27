"Северянин" Эрлис Тердикбаев возглавил Кыргызский ГенШтаб, "ошмяк " Алмаз Карасартов стал замМО

21:58 29.03.2021

Тердикбаев Эрлис Джекшенович назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров, сообщила 29 марта пресс-служба Аппарата президента.

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ТЕРДИКБАЕВ Эрлис Джекшенович



родился 27 мая 1969 года в селе Иссык-Ата, Чуйской области. Кыргыз



Оконч. Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба ВС РФ.



05.08.86 - 27.06.90 Курсант в Алма-Атинском высшем общевойсковом командном училище

27.06.90 - 08.06.92 Служба в Мотострелковом полку МСД Закавказского ВО

08.06.92 - 15.01.93 Откомандирован в распоряжение Министерства обороны КР

15.01.93 - 29.08.00 Служба в войсковой части 73809

29.08.00 - 06.07.02 Служба в отдельном батальоне особого назначения

06.07.02 - 27.08.04 Слушатель в Общевойсковой академии ВС РФ

27.08.04 - 16.04.05 Служба в войсковой части 73809

16.04.05 - 08.12.06 Служба в войсковой части 36806

08.12.06 - 25.12.07 Служба в Бишкекском высшем военном училище ВС КР

25.12.07 - 01.12.09 Служба в Министерстве обороны КР

01.12.09 - 05.04.10 Служба в Главном штабе ВС КР

05.04.10 - 06.05.11 Служба в войсковой части 52806

06.05.11 - 18.04.12 Служба в войсковой части 30630

18.04.12 - 27.07.13 Служба в войсковой части 01525

27.07.13 - 03.07.14 - слушатель в Военной академии Генерального штаба ВС РФ

03.07.14 - 2017 - Служба в войсковой части 01525



С 25.01.2017 - командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Кыргызской Республики



С 20 апр. 2018 - 3.02.2021 - председатель Госкомитета по делам обороны КР



с 29.03.2021 - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики



полковник.



женат, 4 детей



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КАРАСАРТОВ Алмазбек Оганович

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[13.10.1976 - ..]

Род. в с. Кара-Кулжа Ошской области. Кыргыз.



15.09.1993-05.09.1997 - курсант Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища



командующий Национальной гвардией Вооруженных Сил Кыргызской Республики (11.02.2017-01.2019)



с 19.01.2019 - командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил КР



с 29.03.2021 - заместитель министра обороны Кыргызской Республики



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Мукамбетов Руслан Мустафаевич назначен командующим Юго-Западным оперативным командованием Министерства обороны Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров, сообщила 29 марта пресс-служба Аппарата президента.



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ИБРАЕВ Акылбек Омукеевич

[29.08.1968 - ..]

Род. в с. Кок-Жар, Кочкорский район, Нарынская область. Кыргыз



В 1889-1992 - служба в Закавказском военном округе.



с 19.01.2019 - заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики.



с 29 марта 2021 - зам. Министра обороны КР



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КИРЕШЕЕВ Нурлан Исабекович

03.08.1971 - ..]

Род. в с. Ленин-Жол, Чуйская область. Кыргыз.



1993-1999 - служил на различных должностях в войсковой части №73809.



начальник Объединенного учебного центре Вооруженных Сил (школы сержантов) КР (=2007-2008=).



командир 8-й гв. стрелковой Режицкой ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора И. В. Панфилова



С 2 мая 2018 - командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Кыргызской Республики.



С 19 янв. 2019 - 1-й зам. начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана



с 29 марта 2021 - 1-й зам. Министра обороны КР



полковник