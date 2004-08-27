 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 29.03.2021
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Воскресенье, 28.03.2021
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"Северянин" Эрлис Тердикбаев возглавил Кыргызский ГенШтаб, "ошмяк " Алмаз Карасартов стал замМО
21:58 29.03.2021

Тердикбаев Эрлис Джекшенович назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров, сообщила 29 марта пресс-служба Аппарата президента.
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ТЕРДИКБАЕВ Эрлис Джекшенович

родился 27 мая 1969 года в селе Иссык-Ата, Чуйской области. Кыргыз

Оконч. Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

05.08.86 - 27.06.90 Курсант в Алма-Атинском высшем общевойсковом командном училище
27.06.90 - 08.06.92 Служба в Мотострелковом полку МСД Закавказского ВО
08.06.92 - 15.01.93 Откомандирован в распоряжение Министерства обороны КР
15.01.93 - 29.08.00 Служба в войсковой части 73809
29.08.00 - 06.07.02 Служба в отдельном батальоне особого назначения
06.07.02 - 27.08.04 Слушатель в Общевойсковой академии ВС РФ
27.08.04 - 16.04.05 Служба в войсковой части 73809
16.04.05 - 08.12.06 Служба в войсковой части 36806
08.12.06 - 25.12.07 Служба в Бишкекском высшем военном училище ВС КР
25.12.07 - 01.12.09 Служба в Министерстве обороны КР
01.12.09 - 05.04.10 Служба в Главном штабе ВС КР
05.04.10 - 06.05.11 Служба в войсковой части 52806
06.05.11 - 18.04.12 Служба в войсковой части 30630
18.04.12 - 27.07.13 Служба в войсковой части 01525
27.07.13 - 03.07.14 - слушатель в Военной академии Генерального штаба ВС РФ
03.07.14 - 2017 - Служба в войсковой части 01525

С 25.01.2017 - командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Кыргызской Республики

С 20 апр. 2018 - 3.02.2021 - председатель Госкомитета по делам обороны КР

с 29.03.2021 - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики

полковник.

женат, 4 детей

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КАРАСАРТОВ Алмазбек Оганович
/ /
[13.10.1976 - ..]
Род. в с. Кара-Кулжа Ошской области. Кыргыз.

15.09.1993-05.09.1997 - курсант Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища

командующий Национальной гвардией Вооруженных Сил Кыргызской Республики (11.02.2017-01.2019)

с 19.01.2019 - командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил КР

с 29.03.2021 - заместитель министра обороны Кыргызской Республики

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Мукамбетов Руслан Мустафаевич назначен командующим Юго-Западным оперативным командованием Министерства обороны Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров, сообщила 29 марта пресс-служба Аппарата президента.

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ИБРАЕВ Акылбек Омукеевич
[29.08.1968 - ..]
Род. в с. Кок-Жар, Кочкорский район, Нарынская область. Кыргыз

В 1889-1992 - служба в Закавказском военном округе.

с 19.01.2019 - заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики.

с 29 марта 2021 - зам. Министра обороны КР

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КИРЕШЕЕВ Нурлан Исабекович
03.08.1971 - ..]
Род. в с. Ленин-Жол, Чуйская область. Кыргыз.

1993-1999 - служил на различных должностях в войсковой части №73809.

начальник Объединенного учебного центре Вооруженных Сил (школы сержантов) КР (=2007-2008=).

командир 8-й гв. стрелковой Режицкой ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора И. В. Панфилова

С 2 мая 2018 - командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

С 19 янв. 2019 - 1-й зам. начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана

с 29 марта 2021 - 1-й зам. Министра обороны КР

полковник

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617044280
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