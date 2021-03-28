 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Конференция "Проекты межгосударственной кооперации в ЦАР: участники, потенциал, перспективы" (анонс, 31.03)
00:12 30.03.2021

31 марта будет работать Международная видеоконференция "Проекты межгосударственной кооперации в Центрально-азиатском регионе: участники, потенциал, перспективы". В ее работе примут участие эксперты из четырех стран.

Организаторы: Экспертный клуб "Сибирь-Евразия"; кафедра мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления (Нархоз); Новосибирское отделение Российского общества политологов.

Актуальность мероприятия связана с тем, что в современных условиях развития системы международных отношений Центрально-Азиатский макрорегион выступает пространством сосуществования и взаимодействия различных наднациональных и региональных акторов. В условиях нарастания глобальных вызовов и угроз, в том числе и вследствие текущей пандемии, ЕАЭС оказался одним из немногих интеграционных объединений, способных в определенной степени противостоять негативным тенденциям в мировой политике и экономике.

Участники: эксперты из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана; с российской стороны - представители вузов, научных и общественных организаций Новосибирска, Томска и Кемерова.

Среди участников мероприятия:
- Своик Петр Владимирович, экономист, общественный деятель (Казахстан);
- Ризоев Шерали Шукруллоевич, к. полит. н., независимый эксперт (г. Душанбе, Таджикистан);
- Шестаков Игорь Альбертович, политолог, сопредседатель Клуба региональных экспертов "Пикир" (г. Бишкек, Кыргызстан);
- Беляев Эдуард Владимирович, советник ректора ТГУ по евразийскому направлению, сотрудник Центра евразийских исследований ТГУ (Россия, г. Томск);
- Борисов Денис Алексеевич, политолог, заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ (Россия, г. Новосибирск);
- Козлов Сергей Васильевич, к.и.н., декан факультета политики и международных отношений СИУ РАНХиГС при Президенте РФ, исполнительный директор Экспертного клуба "Сибирь-Евразия" (Россия, г. Новосибирск).

В ходе видеоконференции эксперты обсудят возможности, которые предоставляют России и странам Центральной Азии различные реализуемые в регионе интеграционные проекты, сделают акцент на перспективах, предоставляемых макрорегиону усилением кооперации в рамках ЕАЭС.

Место и время проведения: 31 марта, Новосибирск, (дистанционный формат); 14.00 (МСК+4).

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/223345516?pwd=ZStxTDJEOWtyUm1LdzY1VEMvaGFMZz09
Идентификатор конференции: 223 345 516
Код доступа: 0oEoD2

Экспертный клуб "Сибирь-Евразия",
email: sibir-eurasia@bk.ru,
сайт: http://sibir-eurasia.ru/,
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Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617052320
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