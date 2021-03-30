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|"Международные организации и проблемы безопасности в Центральной Азии". Zoom-форум, анонс
12:09 31.03.2021
круглый стол
"Международные организации и проблемы безопасности в Центральной Азии".
С уважением Равшан Назаров
Старт круглому столу будет дан в 14:00 (Москва), в 16.00 (Ташкент) 31 марта с.г.
Подключиться к работе в онлайн-формате можно будет на платформе Zoom по ссылке:
https://us02web.zoom.us/j/81707695942?pwd=UWh3SFE2eW9QWG5EYU9pRmhhMjNYZz09
Идентификатор конференции: 817 0769 5942
Код доступа: 453589
получено от:
Равшан Назаров - заместитель заведующего Отделом "Современная история и международные и исследования" Института истории Академии Республики Узбекистан