Стартовал форум "Казанская модель ООН" (программа)

12:26 31.03.2021 Программа проведения

КАЗАНСКОЙ МОДЕЛИ ООН

(31.03.2021-03.04.2021)



С 31 марта по 3 апреля 2021 года в Республике Татарстан в Казанском федеральном университете пройдет одно из масштабных мероприятий – Казанская Модель Организации Объединенных Наций.

Это ролевая игра, где участники выступают в роли представителей различных стран и отстаивают интересы своего государства, исходя из действующей политической конъюнктуры. Кроме того, вопросы, рассматриваемые в рамках Модели, входят в повестку дня ООН, и, таким образом, здесь отрабатываются компетенции реальной коммуникации, выдвижения обоснованных аргументов, доводов, и постижения различных этапов переговорного процесса.

Казанская Модель ООН – это уникальная площадка для дискуссий, дебатов с целью выявления широкого спектра интересов, позиций, мнений.

Казанскую Модельс 2017 года организует Институт международных отношений КФУ совместно с Юридическим факультетом КФУ, в партнерстве с Российской ассоциацией содействия ООН, МГИМО МИД России.

В рамках работы 7 комитетов моделирования-2021 примут участие 200 участников из университетов Российской Федерации, иностранные студенты, обучающиеся в Казанском федеральном университете.



31 марта 2021среда

09:30 – 10:45

Казанская Ратуша, Казань, ул. Карла Маркса, д. 33 Регистрация участников

11:00 – 12:30

Казанская Ратуша, Казань, ул. Карла Маркса, д. 33 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КАЗАНСКОЙМОДЕЛИ ООН



1 концертный номер

Струнный концерт "Экспромт" (Руководитель – народная политика РТ Исмагилова Люция)



Выступления



1. Минзарипов Рияз Гатауллович

Первый проректор Казанского федерального университета



2. Зарипов Айрат Ринатович

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам



2 концертный номер

Ансамбль скрипачей Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева исполняют Полонез из оперы Чайковского "Евгений Онегин" (Руководитель – заслуженный работник культуры РТ Молчанова Радифа)



3. Вахитов Радик Рафикович

Представитель Министерства иностранных дел РФ в г. Казань



4. Минуллина Талия Ильгизовна

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан



3 концертный номер

Инсаф Ганибаев – лауреат международных конкурсов. Исполняет Е.Каннио Неаполитанская песня "Влюбленный солдат"



5. Гафарова Фарида Рифгатовна

Координатор проектов Российской Ассоциации содействия ООН, ведущий эксперт МГИМО МИД России



6. Ахматов Марат Камчыевич

Советник Председателя, директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Союза "Торгово-Промышленная палата Республики Татарстан"



4 концертный номер

Саида Мухаметзянова – исполняет татарскую народную песню "Бодре тал"



7. Садыкова Дильбар Асадулловна

Генеральный директор АНО "Центр развития туризма Республики Татарстан", член комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по культуре.



8. Арно Роман Шайер

Почетный консул Федеративной Республики Германия в г. Казань



9. Масуд Моллаи

Вице-консул Исламской Республики Иран в г. Казань

5 концертный номер

Айдар Валиев – исполняет Мюзет дэ Фабург Эрика Бювеля



10. Москвичева Елена Александровна, Генеральный секретарь Казанской Модели ООН



13:00-14:00

КФУ, Институт международных отношений, ул. Пушкина, д. 1/55, 1 этаж Кофе-брейк для участников моделирования

14:00 – 15:30

КФУ, Институт международных отношений, ул. Пушкина, д. 1/55

Ауд. № 115 – Третий комитет Генеральной Ассамблеи;

Ауд. № 201 – ИКОМОС;

Ауд. № 203 – Агентство ООН по делам беженцев;

Ауд. № 320 – Всемирная организация здравоохранения;

Ауд. № 206 – Международный институт планирования образования;

Ауд. № 215 – Совет Безопасности и Международный Суд. Мастер-классы для участников моделирования



1. Роль Союза "Торгово-Промышленная палата Республики Татарстан" в международных экономических отношениях - Елена Шамилевна Агеева, заместитель Председателя по стратегическому развитию Союза "Торгово-Промышленная палата Республики Татарстан" (Ауд. № 115)



2. Республика Татарстан и ЮНЕСКО: уроки партнерства – Энгель Ризакович Тагиров, ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО), президент Международной гуманитарной академии "Европа-Азия", член Президиума Российской ассоциации содействия ООН,

ЮНЕСКО и Татарстан: пути и перспективы развития ценностного потенциала материального и нематериального культурного наследия - Рафаэль Миргасимович Валеев, заместитель директора по научной деятельности ИМО КФУ (Ауд. № 201)



3. Глобальный договор о беженцах: как создать основу для принятия более действенных и справедливых международных мер в отношении ситуаций с большим количеством искателей убежища - Динара Викторовна Галахова, советник по вопросам информации УВКБ ООН в России и Перейра Карнейро, Советник по правовым вопросам УВКБ ООН в России (Ауд. № 203)



4. Возможности IT образования для иностранных студентов из развивающихся стран: опыт Университета Иннополис - эксперты Екатерина Сергеевна Процко - Директор Центра подготовки и привлечения абитуриентов Университета Иннополис (Ауд. № 206)



5. Международные организации и проблемы безопасности в Центральной Азии–Равшан Ринатович Назаров, Заместитель заведующего Отделом "Современная история и международные и исследования" Института истории Академии Республики Узбекистан и Альберт Владиславович Белоглазов, доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии ИМО КФУ (Ауд. № 320)



6. Правила ведения международных переговоров – Андрей Николаевич Ершов, Почетный консул Французской Республики в г. Казань (Ауд. № 215)



15:40-17:50

КФУ

КФУ, Институт международных отношений, ул. Пушкина, д. 1/55

Ауд. № 320 – Совет Безопасности, Всемирная организация здравоохранения, Агентство ООН по делам беженцев, Международный институт планирования образования.

Ауд. № 417 – Третий комитет Генеральной Ассамблеи, Международный суд, ИКОМОС. ПРОВЕДЕНИЕ ТИМБИЛДИНГА и "СВОЕЙ ИГРЫ" ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ



председатели комитетов –

Илья Курсенко (ауд. № 417), Дамир Исламов (ауд. № 320).

01апреля 2021четверг

09:00-12.00

КФУ,

Ул. Пушкина, 1/55

Александровский зал – Совет Безопасности;

Ауд. № 201 – Международный суд;

Ауд. № 203 – Всемирная организация здравоохранения;

Ауд. № 215 – Международный институт планирования образования;

Ауд. № 320 – ИКОМОС;

Ауд. № 417 – Агентство ООН по делам беженцев.

Ул. Левобулачная,44

Зал имени Карла

Фукса – Третий комитет Генеральной Ассамблеи. Работа в комитетах



1. Security Council (SC)

Agenda: "Prevention of an arms race in outer space".

Number of delegates: 15

Language of the Committee: English



2. Международный Суд

Повестка: "Дело о переговорах по ядерному разоружению".

Количество делегатов: 14

Рабочий язык комитета: Русский



3. International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)

Agenda: "Protection of intangible heritage, cultural heritage and natural heritage"

Number of delegates: 25

Language of the Committee: English



4. Международный институт планирования образования

Повестка: "Цифровизация образования в развивающихся странах"

Количество делегатов: 25

Рабочий язык комитета: Русский



5. United Nations Refugee Agency

Agenda: "Supporting the social inclusion of refugees"

Number of delegates: 30

Language of the Committee: English



6. Третий комитет ГА ООН – Социальные, гуманитарные вопросы и вопросы культуры

Повестка: "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях"

Количество делегатов: 60

Рабочий язык комитета: Русский



7. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

Повестка: "Глобальные рекомендации по вакцинам и иммунизации от болезней, имеющих международное воздействие на общественное здравоохранение"

Количество делегатов: 31

Рабочий язык комитета: Русский

12:00-13:00

КФУ,

Столовая Института физики, ул. Кремлевская, д.16, 2 этаж Обед

13:00-16:00

КФУ,

Ул. Пушкина, 1/55

Александровский зал – Совет Безопасности;

Ауд. № 201 – Международный суд;

Ауд. № 203 – Всемирная организация здравоохранения;

Ауд. № 215 – Международный институт планирования образования;

Ауд. № 320 – ИКОМОС;

Ауд. № 417 – Агентство ООН по делам беженцев.

Ул. Левобулачная,44

Зал имени Карла

Фукса – Третий комитет Генеральной Ассамблеи. Работа в комитетах



02апреля 2021пятница

09:00-12:00

КФУ,

Ул. Пушкина, 1/55

Александровский зал – Совет Безопасности;

Ауд. № 201 – Международный суд;

Ауд. № 203 – Всемирная организация здравоохранения;

Ауд. № 215 – Международный институт планирования образования;

Ауд. № 320 – ИКОМОС;

Ауд. № 417 – Агентство ООН по делам беженцев.

Ул. Левобулачная,44

Зал имени Карла

Фукса – Третий комитет Генеральной Ассамблеи. Работа в комитетах



12:00-13:00

КФУ,

Столовая Института физики, ул. Кремлевская, 16А, 2 этаж Обед

13:00-16:00

КФУ,

Ул. Пушкина, 1/55

Александровский зал – Совет Безопасности;

Ауд. № 201 – Международный суд;

Ауд. № 203 – Всемирная организация здравоохранения;

Ауд. № 215 – Международный институт планирования образования;

Ауд. № 320 – ИКОМОС;

Ауд. № 417 – Агентство ООН по делам беженцев.

Ул. Левобулачная,44

Зал имени Карла

Фукса – Третий комитет Генеральной Ассамблеи. Работа в комитетах

Подготовка резолюций



03 апреля 2021суббота

11:00-12:30

Отель "Мираж", г. Казань, ул. Московская, д. 5 Торжественное закрытие Казанской Модели ООН

12:30-14:00

Отель "Мираж", г. Казань, ул. Московская, д. 5 Вручение сертификатов участникам



11:00 – 12:30

Отель "Мираж", г. Казань, ул. Московская, д. 5 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КАЗАНСКОЙ МОДЕЛИ ООН



ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ



Хайрутдинов Рамиль Равилович

директор Института международных отношений КФУ

Бакулина Лилия Талгатовна

декан юридического факультета КФУ



Выступления председателей комитетов

по итогам работы



Третий комитет Генеральной Ассамблеи

Председатель – Эвелина Исламова



Совет Безопасности

Председатель – Дамир Исламов



Международный Суд

Председатель – Тимур Гибадуллин



Всемирная организация здравоохранения

Председатель – Карина Фаттахова



Международный совет? по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС)

Председатель – Илья Курсенко



Международный институт планирования образования

Председатель – Михаил Сироткин



Агентство ООН по делам беженцев

Председатель – Миляуша Юсупова



Вручение сертификатов

и памятных подарков лауреатам



Хайрутдинов Рамиль Равилович - директор Института международных отношений КФУ

Бакулина Лилия Талгатовна - декан Юридического факультета КФУ



Объявление о закрытии Казанской Модели ООН

Москвичева Елена Александровна

Генеральный секретарь Казанской Модели ООН



Список приглашенных на Казанскую Модель ООН



Официальные лица из Республики Татарстан



1. Каримов Альберт Анварович

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Республики Татарстан (на согласовании)

2. Зарипов Айрат Ринатович

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам

3. Минуллина Талия Ильгизовна

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

4. Агеева Елена Шамилевна

Заместитель Председателя по стратегическому развитию Союза "Торгово-промышленная палата Республики Татарстан"

5. Ахматов Марат Камчыевич

Советник Председателя, директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Союза "Торгово-Промышленная палата Республики Татарстан"

6. Садыкова Дильбар Асадулловна

Генеральный директор АНО Центр развития туризма РТ

7. Тагиров Энгель Ризакович

Руководитель Казанского государственного института культуры и мира ЮНЕСКО в Казани



Официальные представители федеральных ведомств в Казани



1. Вахитов Радик Рафикович

Представитель МИД России в г. Казань



Представителя от дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в г. Казани



1. Мурзалин Жанболат Ахатович

Генеральный консул Республики Казахстан

2. Байрамов Атадурды Халдурдыевич

Генеральный консул Туркменистана в г. Казань

3. Ершов Андрей Николаевич

Почетный консул Французской Республики в г. Казань

4. Арно Роман Шайер

Почетный консул Федеративной Республики Германия в г. Казань

5. Масуд Моллаи

Вице-консул Исламской Республики Иран в г. Казань

6. Нуретдин Кая

Заместитель Генерального консула Турецкой Республики в г. Казань



Официальные представители международных общественных организаций



1. Галахова Динара Викторовна

Советник по вопросам информации УВКБ ООН в России

2. Перейра Карнейро

Советник по правовым вопросам УВКБ ООН в России

3. Гафарова Фарида Рифгатовна

Координатор проектов Российской Ассоциации содействия ООН, Ведущий эксперт МГИМО МИД России



Официальные лица Университета Иннополис



1. Процко Екатерина Сергеевна

Директор Центра подготовки и привлечения абитуриентов Университета Иннополис



Официальные лица Казанского федерального университета



1. Минзарипов Рияз Гатауллович

Первый проректор Казанского федерального университета

2. Алишев Тимирхан Булатович

Проректор Казанского федерального университета по внешним связям

3. Бакулина Лилия Талгатовна

Декан Юридического факультета Казанского федерального университета

4. Хайрутдинов Рамиль Равилович

Директор Института международных отношений Казанского федерального университета

5. Валеев Рафаэль Миргасимович

Заместитель директора по научной деятельности Института международных отношений Казанского федерального университета

6. Хабибуллина Эльмира Камилевна

Декан Высшей школы международных отношений и востоковедения Института международных отношений Казанского федерального университета

7. Ахметкаримов Булат Гумарбаевич

ИО заведующего кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Казанского федерального университета

8. Гришин Яков Яковлевич

Профессор кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Казанского федерального университета

9. Летяев Валерий Алексеевич

Профессор кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Казанского федерального университета

10. Давлетгильдеев Рустем Шамилевич

Заместитель декана Юридического факультета по международной деятельности Казанского федерального университета

11. Абдуллин Адель Ильсиярович

Заведующий кафедрой международного и европейского права Юридического факультета Казанского федерального университета

12. Шарафутдинов Денис Радиевич

Доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Казанского федерального университета Источник - ЦентрАзия

