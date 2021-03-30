Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко

12:28 31.03.2021

Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко

konkurs-gromyko.org



Организаторами конкурса выступают Ассоциация внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, Академия управления при Президенте Республики Беларусь и Институт Европы РАН при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, МГИМО, Евразийской экономической комиссии, Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации России, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.



В конкурсе могут принимать участие студенты и выпускники учреждений высшего образования, аспиранты, ученые, преподаватели, журналисты, аналитики, специалисты из сферы бизнеса, представители общественных организаций, дипломаты из государств-участников СНГ не старше 40 лет. Окончание приема заявок – 23:59 11 мая 2021 г.



Участие в конкурсе возможно в рамках следующих номинаций:

• Основная номинация – научные статьи аспирантов, ученых, преподавателей, аналитиков и дипломатов не старше 40 лет по состоянию на 1 августа 2021 года.

• Дебютная номинация – научные статьи студентов и выпускников учреждений высшего образования не старше 30 лет по состоянию на 1 августа 2021 года.

• Номинация "Конкурс эссе" – публицистические эссе студентов и выпускников учреждений высшего образования не старше 30 лет по состоянию на 1 августа 2021 года.



Также жюри вправе устанавливать дополнительные специальные номинации.



К участию в конкурсе принимаются оригинальные неопубликованные научные статьи и аналитические записки, написанные самостоятельно одним или несколькими авторами (не более 30 тыс. знаков) и посвященные исследованию следующих тем:

• современные международные отношения и интеграционные проекты на постсоветском пространстве: Союзное государство Беларуси и России, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ;

• "после пандемии": национальные проблемы и интеграционные решения;

• риски конфликтов и инструменты укрепления коллективной безопасности в Евразийском регионе;

• культурные и образовательные связи как ресурс интеграционного строительства;

• Великая Отечественная война в истории международных отношений: проблемы сохранения и искажения исторической памяти;

• дипломатическое наследие А.А.Громыко;

• роль ООН, ее прошлое и будущее в системе международных отношений.



Конкурс является междисциплинарным. К участию принимаются работы, раскрывающие заявленную тематику в области политологии, экономики, социологии, истории, права, философии.



Призы:

• Статьи победителей конкурса в основной номинации будут опубликованы в ведущих научных журналах, входящих в перечень ВАК и Scopus (включая журнал "Современная Европа", журналы МГИМО).

• Работы всех финалистов конкурса будут опубликованы в научном сборнике статей.

• Все финалисты получат грант на участие в Форуме финалистов в Москве в июле 2021 г. для презентации своих работ, участия в уникальных мастер-классах и насыщенной культурной программе.

• Победители в основной номинации получат ценные призы – ноутбук, планшет или смартфон. В дебютной номинации – умные часы, фитнес-браслет или внешний жесткий диск. Также предусмотрены призы в специальных номинациях по решению жюри.



По результатам дебатов, в ходе которых будет проходить защита работ на Форуме финалистов конкурса, Жюри может предоставить победителям:

• Грант на научно-исследовательский проект, издание монографии или участие в конференции в России.

• Грант на повышение квалификации в ведущих вузах России, включая МГИМО.

• Рекомендательное письмо для стажировки в Евразийской экономической комиссии, МГИМО.



Для участия в конкурсе необходимо до 11 мая 2021 г. включительно подать заявку через электронную форму на официальном сайте конкурса: konkurs-gromyko.org, содержащую анкету участника и конкурсную работу.



Подробная информация на официальном сайте конкурса: konkurs-gromyko.org.



Итоги Конкурса молодых международников 2020 г. на официальном сайте конкурса. Брошюра о конкурсе 2020 г.



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По всем вопросам пишите организаторам в социальные сети или на электронную почту: info@konkurs-gromyko.org