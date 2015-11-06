На Фонд управления госимуществом Киргизии сел матерый "ошмякский" жучара Мирлан Бакиров

13:42 31.03.2021

На пустовавшее с февраля месяца кресло главы ФУГИ пересел из Жогоку Кенеша депутат Бакиров.



БАКИРОВ Мирлан Исакбекович



[11.05.1975 - ..]

Род. в с. Кызыл-Ункур, Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область. Кыргыз.



Оконч. Кыргызский государственный национальный университет, специальность – "бухгалтер в банковских учреждениях".



В 1996 г. – инспектор Государственной налоговой инспекции по Джалал-Абадской области.

В 1997-1998 гг. – главный бухгалтер корпорации "Джалал-Абад".

В 1998-2003 гг. – Джалал-Абадское управление финансов, прошел путь от ведущего специалиста до начальника бюджетного отдела.

В 2003-2005 гг. – заместитель директора ОсОО "Марьям и Ко".

В 2005-2010 гг. – ОсОО "Дан-Юг", занимал должности от начальника элеватора до директора предприятия.



С 10 ноября 2010-2015 – депутат Жогорку Кенеша КР V созыва.

Член комитета по фискальной и денежно-кредитной политике.

С 02.2012 г. - член комитета по бюджету и финансам ЖК.



май 2013 г. - вышел из партии "Республика". Группа "Онугуу прогресс".



С 10.2015 - 2021 - депутат Жогорку Кенеша КР 6-го созыва. Член фракции "Онугуу-Прогресс".

В 6.11.2015 - 21.11.2016 - председатель Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию ЖК

С 13.12.2017 - 22.12.2020 - заместитель торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики /добровольно подал в отставку/



С 10.10.2020 - врид торага - председателя Жогорку Кенеша КР



С 2020 - председатель партии "Мекеним Кыргызстан"



с 30 марта 2021 - председатель Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) КР.



Женат, трое дочерей.