 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 31.03.2021
14:42  Дейтон-2. Россия и Запад секретно "переформатируют" Украину в федерацию? - А.Ганжа
13:57  Плановый бардак. КазДепы обвиняют главу Минздрава Цоя в провале вакцинации
13:52  Скончался автор казахстанского герба Шот-Аман Валиханов
13:42  На Фонд управления госимуществом Киргизии сел матерый "ошмякский" жучара Мирлан Бакиров
13:34  Случайный мир с опасной Украиной, - Р.Ищенко 
13:29  "Климатическая диктатура" Джо Байдена, - В.Катасонов
12:31  Китай грозит глобальным кризисом. Слишком много строили

12:28  Открыт прием работ на Конкурс молодых международников СНГ имени А.А.Громыко
12:26  Стартовал форум "Казанская модель ООН" (программа)
12:16  В Узбекистане теперь за оскорбление президента в соцсетях можно сесть в тюрьму или отправиться на исправительные работы
12:09  "Международные организации и проблемы безопасности в Центральной Азии". Zoom-форум, анонс
11:52  В Центральной Азии почему-то "не хотят" заражаться COVID-19, - "Росбалт"
11:47  У обвиненной в уголовщине мадам Калиевой все-таки отберут кресло Главного судьи Кыргызстана
10:04  Собака (овчарка) Джо Байдена покусала садовника. Каков хозяин, такой и...
09:15  14:0. Япония глумится над Монголией в отборе на футбольный ЧМ
09:13  КазВласти продолжают планово переселять молодых казахов с юга на север - "улучшать демографию"
08:51  В главном спорткомплексе Алматы Halyk Arena развернут КОВИдный госпиталь
08:24  Новым замгенпрокурора Киргизии стал Р.Аильчиев, ранее уволенный за связь с мафией
08:06  Перед риском геополитического перенапряжения. Турция на пороге обширного кризиса, - В.Прохватилов
07:59  "Я поддерживаю синьцзянский хлопок": Как США попытались заставить Китай уйти с дороги, - М.Морозов
07:55  Создаcт ли Пекин альянс авторитарных режимов, - В.Скосырев
00:20  Бишкек подталкивает Душанбе к компромиссу при помощи армии, - В.Панфилова
00:18  Украина официально заявила о войне с Россией, - "НГ"
00:06  Узбгоспиарщики призывают не педалировать "неприятную" тему ЛГБТ
00:02  Кому нужен пожар в Новороссии, - К.Сивков
Вторник, 30.03.2021
21:57  Антимонопольный комитет Узбекистана возглавил... экс-замМинздрав Шахрух Шарахметов
21:06  Командарм, не умевший воевать. Славе героя Гражданской войны в России Иона Якир обязан китайским наемникам
20:56  "Альянс демократий" построит новый мировой порядок, - Д.Дробницкий
17:00  Главную кормушку ("Самрук Казына") Казахстана возглавил Алмас Саткалиев. Есимов - пенсионер!
14:21  В автокатастрофе погибла кыргызская певица Нурзат Ажыгожоева, пострадали и другие известные артисты
13:13  Казашка Дана Кабылтаева признана самой красивой и умной на конкурсе моделей в Южной Корее
13:12  Третья волна? Что происходит с коронавирусом в Казахстане
13:10  Как проект "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" поможет возрождению "Великого шелкового пути"?
13:06  Близ "столицы Тюркской духовности" - Туркестана обитает загадочный зверь-людоед (есть фото)
13:05  Дочери казахских ханов нередко были "валиде султан" в Бухарском ханстве XVI-XVII вв., - Н.Нуртазина
13:04  Шаманизм Империи Чингисхана: почему не стал государственной религией…
12:53  "Ырк Битиг" - загадочная (руническая) книга древних тюрков
12:29  Россия и Бабье лето туземного "либерализма", - В.Бадов
12:25  Гостя в Душанбе Афган-през Гани заявил о согласии на досрочные выборы и передачу власти "переходному правительству"
11:29  "Блошиный рынок" министерства труда и соцзащиты Казахстана: как инвалиды стали заложниками новой системы
11:18  Мина замедленного действия: что творится на "радиоактивном" озере в казахстанском Актау
10:47  Кто разрушил Чкаловский авиазавод в Ташкенте?
10:28  Сколько стоит "скромность" Назарбаева? Слезы и курьезы Центральной Азии, - И.Джорбенадзе
10:09  Суэцкий кризис показывает цену глобализации, - Handelsblatt
09:42  Экономика казахстанской синофобии, - А.Каукенов
08:49  Венгерский премьер Орбан пошел в Ташкенте на Боткинское кладбище
07:58  В Бирме разгарается гражданская война. Каренские партизаны идут с севера
07:56  Трамп запустил сайт 45-го президента США
07:37  Объявленный в розыск вор Абдылдаев (экс-глава ФУГИ) перемещается... в депутаты Парламента Киргизии
07:10  Наркодиктатура ДЕА в Латинской Америке, - Нил Никандров
06:57  Мозамбик борется за независимость от ИГ. Жертвой террористов стал город Пальма, - "Къ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
На Фонд управления госимуществом Киргизии сел матерый "ошмякский" жучара Мирлан Бакиров
13:42 31.03.2021

На пустовавшее с февраля месяца кресло главы ФУГИ пересел из Жогоку Кенеша депутат Бакиров.

БАКИРОВ Мирлан Исакбекович

[11.05.1975 - ..]
Род. в с. Кызыл-Ункур, Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область. Кыргыз.

Оконч. Кыргызский государственный национальный университет, специальность – "бухгалтер в банковских учреждениях".

В 1996 г. – инспектор Государственной налоговой инспекции по Джалал-Абадской области.
В 1997-1998 гг. – главный бухгалтер корпорации "Джалал-Абад".
В 1998-2003 гг. – Джалал-Абадское управление финансов, прошел путь от ведущего специалиста до начальника бюджетного отдела.
В 2003-2005 гг. – заместитель директора ОсОО "Марьям и Ко".
В 2005-2010 гг. – ОсОО "Дан-Юг", занимал должности от начальника элеватора до директора предприятия.

С 10 ноября 2010-2015 – депутат Жогорку Кенеша КР V созыва.
Член комитета по фискальной и денежно-кредитной политике.
С 02.2012 г. - член комитета по бюджету и финансам ЖК.

май 2013 г. - вышел из партии "Республика". Группа "Онугуу прогресс".

С 10.2015 - 2021 - депутат Жогорку Кенеша КР 6-го созыва. Член фракции "Онугуу-Прогресс".
В 6.11.2015 - 21.11.2016 - председатель Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию ЖК
С 13.12.2017 - 22.12.2020 - заместитель торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики /добровольно подал в отставку/

С 10.10.2020 - врид торага - председателя Жогорку Кенеша КР

С 2020 - председатель партии "Мекеним Кыргызстан"

с 30 марта 2021 - председатель Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) КР.

Женат, трое дочерей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617187320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: В эпоху глобализации ключевое значение имеет сохранение национальной идентичности
- Правительство рассмотрело ход подготовки к весенне-полевым работам
- 2 трлн тенге будет инвестировано в развитие СКО в течение 5 лет
- А. Мамин обсудил с президентом ЕБРР О. Рено-Бассо реализацию совместных проектов в РК
- Социальный оптимизм казахстанцев падает вместе с доходами - социологи
- Туркестан – центр духовности тюркского мира
- В Мажилисе обсудили вопросы молодежной политики в Казахстане
- Кадровые перестановки
- В Казахстане пересмотрены тарифы на производство электрической энергии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  