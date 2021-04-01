Заявление главы ГКНБ Кыргызстана Ташиева по поводу Воруха - некомпетентно, - А.Князев

16:06 01.04.2021

Александр Князев: "Заявление Ташиева является провокационным и неприемлемым"



01.04.21 asiaplustj



Эксперт назвал заявление кыргызского чиновника некомпетентным.



"Заявление Ташиева (Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев - при. ред.) по поводу Воруха провокационно в своей основе: предлагать то, что априори неприемлемо для другой стороны, значит сознательно заводить весь переговорный процесс в тупик. А если уж и не сознательно, то это должно свидетельствовать о просто абсолютной некомпетентности и отсутствии способности к объективной оценке происходящего", - сказал "Азия-Плюс" политолог и эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев.



По его словам, молчание таджикской стороны в этой ситуации - "неконструктивного, мягко говоря, поведения кыргызской стороны, выглядит оправданным: зачем еще больше усугублять и без того фактически нерешаемые проблемы, не войну же объявлять".



"Но это заявление, по моим наблюдениям, стремительно и весьма резко обострило антикыргызский националистический контент со стороны таджикистанцев независимо от официальной позиции Душанбе. Думаю, соответствующая реакция не заставит себя ждать и с кыргызской стороны, а значит, общий градус конфликтогенности возрастет", - полагает эксперт.



Князев говорит, что к решению этих проблем не готовы ни кыргызская, ни таджикская сторона, так как слишком долгое время шло накопление противоречий на разных уровнях - от личностных бытовых до межстрановых.



"Единственным способом решения подобных пригранично-территориальных проблем является согласованный обмен равноценными спорными участками. Других вариантов просто не существует, но сейчас и он выглядит маловероятным, особенно с учетом не всегда адекватного поведения чиновников. У обеих сторон нет ресурсов для цивилизованного обмена с предоставлением необходимых компенсаций населению, а это неизбежно будет порождать новые конфликты, которые в каждом случае будут иметь социальную природу, но наверняка будут интерпретироваться с использованием образа виноватого", - отметил Князев.



По его словам, нетрудно догадаться, кто будет назначен виноватым у кыргызского населения, и кого назначат виноватым у таджикского населения.



"Нужна кропотливая и поэтапная работа, нужен хотя бы один положительный прецедент обмена участками, "к которому можно было бы в последующем апеллировать и продолжать эту трудную, но, подчеркну еще раз, единственно возможную работу, - заключил Александр Князев.



Однако таджикское общество взбудоражило это заявление: пользователи соцсетей запустили флешмоб #Ворух не обменяется" и заявили, что готовы защищать свои земли любым путем. Высказались по этой теме также эксперты и журналисты, культурные деятели, экс-чиновники.



В частности, бывший глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи прошелся по личности главы ГКНБ Кыргызстана и назвал его заявление полным бредом.