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Этничность или духовность? О приоритетах национального будущего казахов. Ч. 1, - Н.Даутбеккызы
00:20 03.04.2021

Этничность или духовность? О приоритетах национального будущего

(часть 1)

"Адамзатың бәрін сүй, бауырым деп"/"Возлюби все человечество как своих братьев" (Хаким Абай).

"Идея нации - это не то, что нация думает о себе во времени, а то, что Бог думает о ней в вечности" (В. Соловьев)

Однозначно то, что нынешний Казахстан невозможно стопроцентно вернуть на "рельсы" этнического и этноориентированного государства. Да, возможно, это печально уникальный факт, неоднозначно, даже трагически воспринимаемый нами, большинством современных представителей этого народа, но факт реальный, свершившийся в истории. И надо уметь честно и трезво ставить исторические "диагнозы". В традиционном сознании казахов такое интерпретируют как "тағдыр" (араб. "такдир"), что переводится "судьба"…

Однако слово "полиэтнический" тоже не может характеризовать сущность и кредо нашей страны. Ввиду его "либерально-демократической" примитивности и нейтральности к духовно-нравственному измерению. И здесь напрашивается слово "руханият"/ духовность, и скорее именно это является национальной идеей и истинным приоритетом казахстанской нации в перспективе.

Речь не о том, чтобы прямо противопоставлять этничность и духовность. Мы не преуменьшаем важность поддержки и реабилитации казахского "я" в рамках элементарно востребованного современного демократического процесса этнокультурного возрождения. Но вопрос касается именно тонкого соотношения двух категорий и ценностей, и выстраивания стратегического приоритета.

Несомненно, доминировать должна Духовность. По сути - это высшее, светлое "Я" нации, а этничность связана с низшим, "плотским", затемненным и смешанным с инстинктами душевным "я" коллектива. Тем более это актуально для такого государства, как Казахстан, с его уникальной исторической судьбой и расположением в цивилизационно-культурном пограничье (т.е.мир Ислама, мир Христианства, мир Буддизма). Само этническое самосознание казахов можно и надо всемерно одухотворять, а можно всегда огрублять и профанировать.

Как увязать этничность и духовность? Приведем пример. Великого учителя тюркского мира Ахмеда Йассави (Ясауи) можно преподносить и интерпретировать по-разному: из него можно сделать пантюркиста и националиста, шаманиста или ярого исламиста, а можно через раскрытие его, безусловно этнически и конфессионально окрашенного духовного мира и учения доносить народу и показывать всему миру феномен Казахского Духа как явления планетарного масштаба. По сути наши предки выжили и прошли через Голодомор и войны благодаря вере и духовным заветам Азрет Султана -Ахмет Ясауи, мудрости его учения, Корана, духовному иммунитету нашей традиционной религии.

И вот секрет и методология (хотя этому ноу-хау никак невозможно научить бездарных чиновников и псевдоученых-плагиатчиков): именно через одухотворенную модель казахского национализма, а вовсе не через материалистическую этнографию, историческую фактологию и языковой фетишизм, можно в будущем гениально перекинуть мост между казахскостью (Kazakhness) и универсальной духовностью, заставив самым работать культурный код нации, задав мощный импульс духовно-цивилизационной самореализации страны.

В противном случае энергии десятилетиями будут по-прежнему уходить на бесплодные дискуссии, "перетягивание каната", на ситуацию в басне Крылова "лебедь-щука-рак", на тайное и явное противостояние этноцентристов, русоцентристов, других групп, пережевывание, смакование и пустое бравирование былой славой предков, археологическими находками и пр.

С высоты третьего тысячелетия и рефлексируя над нашей кровавой историей "распятия" в ХХ столетии, можно полагать, что национальная идея и историческое предназначение этого гонимого и униженного пастушеского народа (мессианские народы - это всегда кочевники-пастухи в образе Авеля, а не земледельцы, племя Каина-убийцы) - это скорее уже не банальное капиталистическое "стать второй Японией", как считал наивный просветитель XIX века мархум (покойный) А. Букейхан, а нечто еще большее и глубокое, более величественное, чем всем "японии" вместе взятые.

Казахскую идею нужно искать глубже - в том, чтобы в критический час истории мира, в Час Х сделаться этому помудревшему благодаря страданиям, миролюбивому народу на просторах Евразии (вместе с другими народами-единомышленниками) инициатором т.н. называемой цивилизационной инициативы, той "темной лошадкой", вырвавшейся вперед благодаря духовному самопознанию и раскрытию своего святого духовного "я", своей идеологией, а не какими-то жалкими потугами типа "догнать и перегнать по технологии и экономике" современные, по сути прогнившие государства и содомо-гоморровые сообщества планеты. Наше идея должна быть связана с великой целью сделать Казахскую "Страну Средиземья" духовной колыбелью, говоря современным языком, площадкой для глобального переформатирования планеты на основе неумолимого императива - возвращения к Этике и Богу! Все остальное - сны и заблужения.

…Вообще, многие священные слова и понятия, в том числе такие слова, как "духовность", "религия" у нас оказались извращенными и дискредитированными. И все - "благодаря" людям (вернее, "иудам") искусства, науки и религии, всем этим многоглаголящим светским философам и культурологам, либо церковным казуистам, краснобайствующим на просторах интернета мусульманским теологам…

(окончание следует)

Автор: Н.Даутбеккызы

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617398400
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