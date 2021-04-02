Ни одна страна мира не дала мне политического убежища! - узб-правозащитник А.Кушаев

20:24 04.04.2021

Международное право приказало долго жить. Антихрист уже здесь.



В моей практике было более 40-ка судебных дел. В 10-ти странах. В 3-х международных судах (ЕСПЧ, МУС, Суд ЕС в Люксембурге) и в Комитете по правам человека ООН.



Были законные требования с моей стороны. Я изучил международное право (Конвенции ООН, Римский статут, Хартию ЕС), и требовал справедливости.



Но ничего не добился.



Я лицо без гражданства. Никакого гражданства кроме СССР не имел. Россия правопреемница СССР, поэтому я там требовал дать мне гражданство, но мне отказали. ЕСПЧ жалобу не принял.



После бесполезного и опасного требования своих прав в Узбекистане, я бежал.



На основании Конвенции о статусе беженцев я просил дать мне статус в Казахстане, России, Эстонии, Германии, Дании, Литве, Латвии, Швейцарии. Во всех странах были суды. В Германии суда не было, но там дела рассматривает чиновник в звании судьи.



Никакого статуса! Ни апатрида, ни беженца.



Вел переписку с УВКБ ООН. Совершенно бесполезно.



Узбекистан одна из самых небезопасных стран мира, где отсутствует правовая защита, применяют пытки и проводят этнические чистки (геноцид).



Это был краткий обзор.



Подробности займут больше времени.



Абдрэшид Кушаев