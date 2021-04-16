Вышел в свет труд Д.Верхотурова "Казахский геноцид", которого не было"

00:25 06.04.2021

О книге



Автор, крупный специалист по истории СССР сталинского периода, доказывает в своей книге тезис, что голод в КазАССР в 1932-1933 годах организовали баи.



В доказательство приводится обширный архивный материал, собранный им в архивах России и Казахстана, редкие социально-экономические исследования кочевых аулов.



В книге опровергается, с опорой на статистику и расчеты, утверждение о том, что от голода погибли миллионы казахов.



Автор приводит свою оценку потерь от голода - не более 650 тысяч человек.



Миф о голодоморе в Казахстане не только грубо искажает историю советского Казахстана, но и клевещет на казахов, как на нацию.



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