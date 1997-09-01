Главным по геологии в Киргизии назначен Мелис Сатыбеков

17:16 06.04.2021

Как сообщают СМИ Кыргызстана еще 31 марта сего года Сатыбеков Мелис Бакытович был назначен заместителем министра энергетики и промышленности - директором Государственного агентства геологии и недропользования при Минэнергопроме КР. Чем вызвана задержка с опубликованием указа - неясно. Причем ряд КырСМИ спутали указанного Мелиса Сатыбекова с его полным тезкой - бывшим 1-м заместителем аппарата Правительства КР. Это разные люди!



Искомый глав. Кыр. геолог -



САТЫБЕКОВ Мелис Бакытович

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[07.11.1980 - ..]

кыргыз



окончил Кыргызский горно-металлургический институт, г. Бишкек (1.09.1997-30.06.2003)



геолог, геолог – 2 категории, геолог – 1 категории Северо-Кыргызская геологическая экспедиция, Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при правительстве Кыргызской Республики, пгт. Ивановка (12.05.2004-1.02.2007);

инженер по региональной геологии Центрально-Азиатского института прикладных исследований земли, г.Бишкек (1.02.2007-11.06.2008);

ведущий геолог ОсОО "Коба", г.Жалал-Абад (12.08.2008-15.03.2011);

Ведущий, главный специалист, начальник Управления Министерство природных ресурсов КР/Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при правительстве КР/Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования КР (12.2011-03.2021);



заместитель министра энергетики и промышленности - директор Государственного агентства геологии и недропользования при Министерстве энергетики и промышленности КР (с 31 марта 2021 -