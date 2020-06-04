Кыргызстан. Правая рука не ведает, что творит левая. Ташиев заводит переговоры о границе в тупик

17:47 06.04.2021 В условиях глобализации межгосударственных отношений государственные границы по-прежнему остаются одной из основ территориальной целостности любого государства, а потому цивилизованное, взвешенное его решения между государствами приграничья считаются не приемлемым условием их существования.



С точки зрения международно-правовых норм установленная, прозрачная государственная граница между сторонами позволяет лучше строить взаимоотношения с соседями и главное, она позволяет предотвратить межгосударственные конфликты, поскольку именно приграничные споры между государствами часто, становятся предпосылкой к их возникновению.



Достаточно вспомнить обострения военно-политической обстановки, когда произошли "баткенские", "сариасийские" и "бостанлыкские" события 1999-2000 г.г. на участках государственных границ между Узбекистаном и Кыргызстаном.



Эти обострения отношений были связаны с неправомерным распределением водно-энергетических ресурсов, а также проводимой руководством Кыргызстана политики кнута в отношении граждан Узбекистана, ущемление их прав и свободного передвижения, а также закрытие транспортных сообщений со своей республикой.



Учитывая обстоятельства возникновения осложнений в отношениях между республиками Узбекистан и Кыргызстан были созданы Межправительственные комиссии по делимитации границ, которые вот более 20 лет занимаются урегулированием и установления государственной границы, они должны учесть интересы не только государственной власти, но и что немаловажно интересы людей, проживающие на этих территориях.



Позиция Узбекистана по проблеме государственных границ сформулирована еще на заре его независимости: "Признание сложившихся государственных границ, их неприкосновенность, должны стать конституционным принципом внешней политики каждого государства, основным условием обеспечения суверенитета и укрепления политической и экономической независимости".



Однако, в вопросе делимитации и демаркации узбекско-кыргызкой госграницы



Ташиев тупит, заводя переговорный процесс в тупик



Судя по сообщениям в СМИ, перспективы скорейшего решения вопросов, связанных с делимитацией и демаркацией государственной границы между Узбекистаном и Кыргызстаном, и их последующего правового закрепления, при нынешнем руководителе Межправкомиссии с кыргызской стороны выглядят весьма туманно. Хотя третьей страной, куда отправился с официальным визитом Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров во главе многочисленной делегации стал Узбекистан, где, по свидетельству очевидцев, была создана очень благоприятная обстановка, что подтвердило его намерения решить с соседней страной ряд важных вопросов, среди которых - проблема делимитации и демаркации госграницы. В чем, по заверению кыргызского руководства, оно также крайне заинтересовано.



Власти двух республик возобновили работу по уточнению своих госграниц в 2016 году. Переломным моментом стал официальный визит президента РУ Шавката Мирзиеева в г.Бишкек в сентябре 2017 года. Глава Узбекистана отметил, что граница, разделяющая две страны, должна превратиться в "границу дружбы". Стороны подписали исторический документ о кыргызско-узбекской границе. Работа правительственных групп по вопросам делимитации и демаркации государственной границы активизировалась.



Этот процесс продолжается с 1990-х годов, и, хотя большая часть линии раздела согласована, переговоры осложняются наличием нескольких спорных участков, несмотря на поставленные конкретные сроки для решения сложной проблемы и обязанности каждой из Сторон - "в ближайшее время и без бюрократии". При этом президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выражает твердую уверенность, что завершение юридического оформления государственной границы в перспективе даст новый импульс дружеским отношениям и укрепит стабильность на приграничных территориях, заверяя: "Наша сторона готова к конструктивному и продуктивному диалогу по поводу взаимовыгодного решения пограничных вопросов и всех проблем".(https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/14/japarov-visit/) Эксперты считают С.Жапарова достаточно перспективной политической фигурой для успешного результата. Однако на пути стеной стоит неоднозначная фигура председателя ГКНБ КР - руководителя кыргызской Межправительственной комиссии по демаркации и делимитации границ Камчыбека Ташиева, активно препятствующего успеху переговорного процесса, действующего и выступающего вопреки достигнутым договоренностям и обещаниям.



Так, в Бишкеке К.Ташиев прокомментировал результаты узбекско-кыргызских переговоров, прошедших в Ташкенте 25-26 марта, заявив, что "транспортного коридора в узбекский Сох не будет". Причем назвал это решение "обоюдным согласием". (kloop.kg/blog/2021/03/15/)



Для передвижения жителей района с 1 апреля будут открыты два КПП: "Кайтпас" и "Отукчу". Также республики договорились восстановить КПП "Кара-Суу", "Бегабад", "Ынтымак", "Кен-Сай", "Сейдикум" (rossaprimavera.ru). При этом администрация президента КР сообщила, что ранее была достигнута договоренность об открытии транспортного коридора в район Сох (kun.uz/ru/news/2021/03/29). Эта информация была немедленно опровергнута администра-цией Баткентской области и уточнено, что речь идет только об открытии КПП. Местные жители и журналисты остались в растерянности, узнав, что первоначальное официальное сообщение о предоставлении транспортного коридора в Сох неверна. В то же время К.Ташиев на встрече с жителями Баткена в грубой форме заявил: "Мы не давали коридор и не дадим. Таких слов не было в речи президента Садыра Жапарова. Договорились открыть контрольно-пропускной пункт, чтобы жители района могли более свободно передвигаться. Мы намерены определить и провести демаркацию границ. Не слушайте ложь. Официальную информацию касательно вопросов границы можем дать только мы (Пограничная служба ГКНБ). Если мы скажем, то это уже другое дело" (24.kg).



Депутат Исхак Пирматов ("Бир Бол") попросил Министерство иностранных дел обратить внимание на то, как в СМИ подается информация по вопросам границ, со стороны Межправительственной комиссии возглавляемой К. Ташиевым (https://for.kg/news-695629-ru.html). В пример он привел статью "Кыргызская сторона подтвердила, что водохранилище Орто-Токой в Жалал-Абадской области будет обменено на спорные участки". "Это 100% недостоверная информация. По другим участкам я сказать не могу, но в этой местнотси я вырос и тут захоронены мои предки. Никакого обмена с Узбекистаном не было и не будет. Это водохранилище находится 14 км от описанной линии границы. Речь шла о пользовании водой. Водой Узбекистана будет пользоваться. Речи о передачи водохранилища не было" (https://kloop.kg/blog/2021/04/01). Надо сказать, что не первый раз, когда официальное заявление пресс-службы президента КР К.Ташиев комментирует весьма странным образом: "Мы сказали, что откроем авиасообщение в Сох, а также планируем возобновить работу КПП. Но в интернете оппозиционеры и люди с дурными мыслями начали распространять мнения о том, что "будет предоставлен коридор в Сох, откроют дорогу, дадут воду". Вопрос, кого К.Ташиев называет "людьми с дурными мыслями?" остается открытым (gazeta.uz/ru/2021/03/15/border).



Прежде К.Ташиев, отвечая на заявления узбекской стороны, от имени всего правительства и Межправкомиссии также проявлял неоправданную агрессию: "Причиной нехватки воды и земли в селе Сох является стремительный рост численности местного населения, и мы не можем отдавать наши воды и земли увеличившейся популяции, потому что самим не хватает. Если населения чрезмерно много, то вы можете перевезти, переселить в Узбекистан излишек, а мы же не дадим ни метра своей земли!!! Мы не просим прощения за прошлые события… Вы сказали, что вытекающие из Кыргызстана реки - "божьи", тогда по этой логике давайте нам бесплатно узбекистанский газ". (knews.kg/2020/06/04/).



Историческая и географическая справка



Является ли Сох анклавом?



Сох - исконная территория Республики Узбекистан. И точка.



Еще 26 февраля 2001 года принят Кыргызско-Узбекский Меморандум урегулирования правовых основ делимитации государственной границы между Кыргызстаном и Республикой Узбекистан, подписанный премьер-министрами обеих стран, где в частности, подчеркивается целесообразность соединения Соха с остальной территорией Узбекистана на условиях взаимовыгоды, соблюдения конституционно реализованных нормативно-правовых актов, учета исторических и географических реалий.



Казалось бы, дело сдвинулось с "мертвой точки" и пришли в движение договорные процессы по определению государственных границ. Так ли это на самом деле, когда К.Ташиев официально заявляет, что проблема улажена на 100%?



К настоящему моменту произведена делимитация около 250 км совместной кыргызско-узбекской границы, протяженность которой составляет 1 379 км. Порядка 92% границ описано, а 85% включено в основной договор о делимитации. Спорными остаются примерно 10 участков, и в данный момент по ним ведется работа.



Согласно имеющимся атласам, картографическим и историческим документам, находящимся как в научных архивах Узбекистана, так и России (правопреемницы Союза), 325-ти километровая территория гористой местности с давних времен принадлежала и по сей день принадлежит Республике Узбекистан. Однако, сейчас, чтобы попасть в узбекский Сох следует ни один раз пересекать границу сопредельного государства. Данное обстоятельство чрезвычайно затрудняет связь населения Соха с "материковой" частью Узбекистана. Например, добраться до ближайших узбекских городов (Риштан, Коканд, Фергана) - значит претерпеть многочисленные неудобства, в т.ч. поборы кыргызских таможенников и пограничников. Возникают и другие проблемы, нагромождение которых на прежние - осложняет и без того трудную жизнь людей. Несмотря на то, что Сох - это целый район со сложившейся внутренней инфраструктурой, экономикой и довольно высокой численностью населения, местные жители чувствуют себя неуверенно, зависимы от внешнего мира. При малейшем изменении отношений между государствами Сох оказывается главной точкой политической и социальной напряженности.



Проблемы местных жителей осложняются быстрым ростом населения долины реки Сох, нехваткой воды, коррупцией на погранпостах, бытовыми неудобствами и межнациональными трениями. Ситуация усугубляется и тем, что нередко кыргызские пограничники открывают огонь по безоружным мирным жителям Соха, задерживают или захватывают их в плен по необоснованным поводам. Население Соха испытывает немалые проблемы с трудоустройством, учебой, выпасом скота, водоснабжением, общением с родственниками и т.п.



Сохский район Ферганской области РУ - самостоятельная административно-территориальная единица, не являющаяся анклавом, так как с самого начала возникновения и до конца XVIII века Сох был самостоятельным независимым бекством. Позже вошел в состав Кокандского ханства, под эгидой которого находился до 1876 г. После присоединения Кокандского ханства к Российской империи и образования Ферганской области, Сох, как самостоятельная волость, вошла в состав Кокандского уезда Ферганской области Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи. После установления Советской власти, в 1923-29 гг., в ходе районирования на месте Сохской области Постановлением ЦИК Узбекской ССР за №5 от 29 сентября 1926 г. в составе Ферганской области Узбекистана предполагалось образовать Сохский район с административным центром - с. Сох. Однако в последующем данное решение было отменено и Сох, как сельский округ, был включен в состав Риштанского района. В июле 1942 года, согласно Постановлению СНК Узбекской ССР, был образован Сохский район, просуществовавший до 7 марта 1959 года, после чего опять включен в состав Куйбышевского района, как Сохский сельский сход. Вновь Сохский район был образован 27 февраля 1990 года с административным центром в селе Реван, общей площадью 220 км2.



Следовательно, Сохский район Ферганской области РУ, согласно имеющимся картам и документам, предоставленным узбекской стороной, никогда не был и не является анклавом, как представляет это К.Ташиев. Сох - это исконно узбекская территория, что также доказывает наличие здесь древних культурно-исторических памятников и этнических археологических находок, свидетельства литературных памятников и фольклора.



Сегодня Сохский район состоит из двух частей: небольшой Северный Сох (Чон-Гара, Калача, Нижний Сох) и крупный Южный Сох (Верхний Сох). Обе части занимают долину реки Сох, текущей в Узбекистан. В настоящее время район состоит из 19 населенных пунктов. Численность населения составляет 80 тыс. чел. Местные жители традиционно владеют таджикским, узбекским, кыргызским и русским языками, однако родным для большинства является таджикский. Здесь размещены 28 общеобразовательных школ, 3 колледжа, 2 больницы, 12 поликлиник, 10 врачебных пунктов. Население занимается подсобным сельским хозяйством. Функционируют мини-завод по производству гипса и предприятие по розливу минеральной воды "Сух-Чашма".



Прежние попытки (с 2001 г.) создания транспортного коридора для соединения самостоятельной территориально-административной единицы РУ Сох с "материковым" Узбекистаном не увенчались успехом. Однако председатель межправкомиссии со стороны Кыргызстана К.Ташиев неоднократно вводил общественность в заблуждение, необоснованно заявляя, что проблема кыргызско-узбекской госграницы практически уже решена на все 100%. (31 марта, gezitter.org). В том числе по Соху - "спорных вопросов нет".



При этом, К.Ташиев во время встречи с местными жителями в Баткене заявил, что узбекский Сох не получит коридор (vesti.kg/politika/item/83364). Хотя экономическое и социальное положение около 60 тысяч людей зависит именно от проведения этого "коридора". От него зависит и районный бюджет, рост других экономических структур. Поэтому они ждут, чтобы созданная комиссия скорее решила этот вопрос и дала разрешение на открытие "коридора" между Сохом и Узбекистаном.



Причем, узбекские СМИ заявление кыргызских властей о якобы "100%-м решении пограничного вопроса" обошли гробовым молчанием. Удивляет, почему невзвешенные слова и выступления отдельных политиков Кыргызстана не получают адекватной и симметричной реакции их узбекских коллег и, тем более, населения приграничных районов, включая собственно самих обитателей Соха, с нетерпением ждущих результатов межправительственных переговоров.



Между тем, время не ждет. И завтра будет уже поздно, так как с каждым днем в Сохе ухудшается социальная обстановка. В районе происходит постепенное разрушение систем жизнеобеспечения. Закрыты успешно функционировавшие прежде обувная фабрика и консервный завод. Отсутствие в Сохе промышленности обострило проблему занятости населения. К основным родам деятельности местных жителей относятся выращивание овощей и риса, торговля. Однако дефицит земли и маловодье позволяет заниматься рисоводством незначительной части населения. Торговля стала практически невозможной, ввиду засилья таможенных барьеров. Растет бедность. Абсолютное большинство молодежи в поисках заработков выезжает в другие страны.



Также не решен насущный вопрос относительно родника на спорной территории между сохским селом Чашма, который неоднократно становился причиной раздора. Весной 2020 года из-за доступа к воде соседи закидали друг друга камнями и подожгли несколько домов. В результате пострадали около 200 человек. Ранее такие инциденты уже происходили. На территории этого сохского села, где находится знаменитый родник с одноименным названием, почитаемый как святое место, проживают 17 тысяч человек. По справедливому мнению старожилов, "спор у колодца" братских народов ни к чему хорошему не приведет. Они, как и многие односельчане, возлагают надежды на "мудрость и добрую волю политиков", хотя полны боли и горечи: "…с давних пор наши отцы и деды дружили меж собой. И теперь будет трудно разделить территорию. Но нам бы хотелось жить также спокойно, как и раньше. А спорить: "это твое-мое" просто неприлично. Сам по себе этот родник просто прекрасен и пока будут длиться безрезультатные споры, он может высохнуть".



По словам К.Ташиева, который надеется не на себя и свою команду, а на высшие силы: "Даст Бог, решится и этот вопрос. Все остается как есть".(31 марта, CentralAsia). А пока в верхнюю часть Соха часто не поступает вода, перекрываемая кыргызстанцами.



Еще одна проблема Соха - дорога, связывающая этот район с материнской землей, городом Риштаном. Кыргызская сторона закрыла ее в 2013 году после очередного конфликта. В 2019 году дорогу вновь открыли, но всего на два дня. Если дорога закрыта, то для того, чтобы попасть в Узбекистан, жителям Соха приходится ехать в объезд в два раза дольше. "Мы не можем войти в Узбекистан легко. Представьте себе, вы должны пойти на похороны, серьезно больны и хотите посетить городскую больницу, но не можете въехать в свою страну, потому что граница закрыта. И никто не знает, когда она вновь откроется" (currenttime.tv/a/kishlaki-v-zalozhnikah) жалуются селяне. Ближайший аэропорт или вокзал для жителей Соха находятся примерно в 120 километрах от Ферганы, областного центра. Ближайший узбекский город Риштан находится в 70 километрах от Соха. Нет рейсовых автобусов и поездов, соединяющих Сох с любым другим городом. Частные автомобили и такси являются единственным средством передвижения, но не все могут позволить себе использоваться ими. Бедность, доведенная до края, уменьшает порог терпимости людей. Все больше тех, кто проявляет заметные признаки нетерпимости и готовность идти бороться правыми и неправыми средствами за воду и землю. Страх, тревога и отчаяние вселились в души людей. Чувства эти переживаются ими на фоне ожесточения социальной обстановки в регионе.



Сох - "яблоко раздора" не только между РУ и КР,



но и для кыргызских властей



Сегодня узбекский Сох на юге Кыргызстана называют яблоком раздора и в команде, пришедшей к власти в Бишкеке в результате октябрьских протестов 2020 года. Однако одного из членов этой "команды троих друзей" определенно нельзя назвать "слаженным винтиком" единого сработавшегося, бесперебойного механизма.



Если на самом высоком уровне, пресс-службой президента КР от лица Садыра Жапарова озвучиваются официальные заявления и заверения о позитивном ходе кыргызско-узбекских переговоров и успешной работе по делимитации и демаркации государственной границы, то на практике председатель Межправительственной комиссии Кыргызской Республики - председатель ГКНБ КР Камчибек Ташиев публично, в резкой форме их опровергает.



Напомним плачевный опыт бестолкового перекраивания госграниц кыргызскими чиновниками. После "баткенских событий" 1999-2000 годов власти Киргизии попытались решить приграничную проблему довольно оригинальным образом. Они выделили из состава Ошской области отдельную Баткенскую область, административным центром которой назначили село Баткен, оперативно получившее статус города. На территории нового региона оказалось сразу четыре узбекских территории. Но выделение Баткенской области не только ни помогло решить пограничные проблемы, но и добавило сложностей уже внутри самого Кыргызстана. Выяснилось, что Ошская и Баткенская области не могут поделить собственный цементный завод. Все по той же причине - размытость границ, которые кыргызские чиновники определяют весьма условно, на глаз.



Как упомянуто выше, по итогам визита, встреч и договоренностей в г.Ташкент 11-12 марта с.г. президента КР Сыдыра Жапарова и президента РУ Шавката Мирзиеева пресс-секретарь Главы кыргызского государства известила общественность о том, что Кыргызстан "готов открыть через свою территорию транспортное сообщение из Узбекистана в Сох, жители которого получат возможность свободного передвижения через границу (KAKTUSMEDIA, 13-14 марта 2021 года, (kaktus.media/doc/433589_galina_bayterek). А руководство соседней страны, в свою очередь, отдаст за это часть своей территории - местность Унгар-Тоо", которая, как и Сох, не раз становилась поводом для конфликтов. Также стало известно, что в Ташкенте достигнута важная договоренность об открытии второго КПП, через который до пандемии можно было попасть в Сох, о подаче воды, а Главы двух стран "достигли серьезных подвижек по разрешению многолетней проблемы с районом Сох и согласовали пошаговый план действий по упрощению связи Соха с Узбекистаном" (knews.kg/2021/03/19/). После появления на официальном сайте президента КР (информация с сайта удалена) такой информации К.Ташиев, возглавляющий Межправительственную комиссию КР по делимитации и демаркации госграницы, публично опроверг это сообщение и заверил, что речь о транспортном коридоре в Сох не шла, а официальную информацию, касающуюся вопросов границы, может давать только его ведомство - ГКНБ. (DW, "Визит в Ташкент и узбекский Сох поссорил власть в Бишкеке?", (www.dw.com/ru/vizit)



К.Ташиев призвал местное население не верить ложным сообщениям. То есть, глава спецслужбы КР не только ни принял заявление Главы государства к сведению как направление, указание к действию, но и поставил под сомнение полномочия и авторитет первого лица государства.



Необходимо подчеркнуть, что общественность в том числе и официальные лица Республики Узбекистан не успели как следует переварить территориальные уступки своего руководства перед кыргызами, как тут же последовало заявление главы Межправительственной комиссии Кыргызстана по делимитации и демаркации госграницы Камчыбека Ташиева в котором, своей манере, публично, опроверг сообщение пресс-службы своего Президента и заявил, что никакой договоренности с Узбекистаном о создании транспортного коридора между Сохом и Республикой Узбекистан нет.



Судя по противоречивым заявлениям. Главы Межправительственной комиссии РК К.Ташиевым, Кыргызстан получив заверение руководство Узбекистана о готовности к отчуждению части своей территории в пользу Кыргызстана, в замен остались ни с чем, поскольку проблемы установления и регулирования межгосударственных отношениях на Сохском участке государственной границы между Сторонами остались такими же, как и были.



К слову, к отчуждению от территории Узбекистан подлежат земли, которые не так давно уже были яблоком раздора между двумя государствами.



Эксперты сразу же расценили подобное поведение К.Ташиева как неподчинение, провокацию, вызов, нарушение субординации, "ясный сигнал" всем о том, кто в стране сейчас "истинный хозяин". Задались массой вопросов, строя предположения и версии. Что это? Анархия? Диктат? Двоевластие? Противостояние авторитетов, обида, уязвленное самолюбие чиновника, которому не нашлось места в большой делегации? Серый кардинал намерен подсидеть самого Папу? "Кто на самом деле доминирует в нынешней системе отношений среди верхушки власти в республике?" (server.stanradar.com). Еще больше вопросов вызывает факт того, что после опровержения К.Ташиева "сенсационное" заявление С.Жапарова с официального сайта президента исчезло, и Глава КР дал опровержение самому себе. "Оговорку" списали на нерадивость пресс-службы и вольность в формулировке. Но, "первое слово - дороже второго", "слово - не воробей, вылетит, не поймаешь", дал слово - держи. Президентские заверения и обещания уже разлетелись по масс-медиа, вселяя надежду на благополучный исход переговоров, намеченных на 24-25 марта с.г. в Ташкенте.



Итак, Межправительственную комиссию Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по делимитации и демаркации госграницы с кыргызской стороны в настоящее время возглавляет Камчибек Ташиев, который лишь на словах заявляет, что его страна придает особое значение скорейшему завершению юридического оформления государственной границы с соседними государствами. Но дела доказывают обратное, а его персона вызывает оправданные сомнения.



Отсюда заверения и заявлений главы Меж-правительственной комиссии со стороны Кыргызстана К.Ташиева, что проблемы госграницы между Узбекистаном и Кыргызстаном практически решены и что по Соху-"спорных вопросов нет", ничего не стоит, поскольку на самом деле главные проблемы по установлению линии госграницы, отвечающие интересам граждан, проживающих на территории Сохского района, остаются не решенными.



По сообщениям в СМИ, президенты РУ и КР договорились в течение ближайших трех месяцев решить все вопросы о границах. Однако пока еще сохраняется ситуация, когда простые люди, ждущие положительных сдвигов в переговорном процессе, по существу превратились в пленников нерешенных территориальных споров между двумя государствами и некомпетентности отдельных высокопоставленных чиновников. Все договаривающиеся стороны должны найти разумный компромисс, пойти на взаимовыгодные уступки. Но эти уступки не должны быть достигнуты ценой изоляции целого народа - то есть жителей Соха, его домашним арестом и резерваций, когда 80 тысячное население остается удерживаемым в заложниках.



И наконец хочется сказать, что проблемы урегулирование приграничных споров-это деликатная, тонкая работа призванной учесть не только не делимость территории, но и политические национальные интересы государства-соседа, но жизненные интересы самих граждан Сохского района Ферганской области Республики Узбекистан и что она проблема не одного дня, как это звучит из уст Камчыбека, а длительный процесс межгосударственных отношениях по урегулированию проблем государственной границы.



Человеческий фактор



Жители района Сох говорят, что не интересуются политикой, но политика очень сильно влияет на их жизнь. Для этих людей, живущих на пограничных территориях, разделение республик бывшего Союза ознаменовало коренные перемены всего жизненного уклада. Многие привычные и часто посещаемые места вдруг оказались территорией другого государства, многие соседи и родственники - иностранцами. Жители узбекского Соха вдруг обнаружили, что иностранное государство окружило их селение со всех сторон и не выпускает из своих крепких "дружественных объятий".



В апреле 2001 года, "благодаря" СМИ, с подачи кыргызской прессы, в том числе Баткенской областной газеты, страсти по Соху разгорелись с большей силой, обостряя претензии Кыргызстана к Узбекистану, и соответственно, активизируя такие факторы риска в межгосударственных и этнических отношениях, как проблемы водопользования, дефицита земельных ресурсов и т.д. В свою очередь, сельчане, уставшие от бытовых проблем, связанных с неразделенностью территорий и незакрепленностью границ, пытаются объяснять неадекватные решения кыргызских властей и свое "подвешенное состояние" мифами и легендами - "кто-то из руководителей проиграл территорию в карты, а кто-то получил землю в приданое при женитьбе". По отношению к народу такая нерасторопность и некомпетентность высоких чиновников выглядит предательством, недальновидностью и просто идиотизмом.



Выводы



Таким образом, не только официальные заявления и неофициальные высказывания высоких чиновников и должностных лиц, содержание освещаемых в СМИ вопросов вокруг ситуации в Сохе и по делимитации и демаркации узбекско-кыргызкой госграницы в целом, но и высказывания самих жителей дают основания утверждать: предпринимаемые меры правительствами Узбекистана и Кыргызстана по укреплению межгосударственных границ, попытки решения территориальных споров не достигают ожидаемых результатов. В частности, эти меры вызывают неадекватные реакции депутатов парламента КР, других политиков, неоднозначные оценки со стороны населения приграничных зон обоих государств.



В связи с этим, возникает ряд дополнительных вопросов, требующих скорейшего ответа:



Согласятся ли власти Кыргызстана не использовать неразделенные территории как инструмент политического давления и козырь в спорах? Смогут ли точно определить и установить участки государственных границ по Сохской территории между Узбекистаном и Кыргызстаном? Научатся ли пограничники не воспринимать соседних пастухов как шпионов и диверсантов? Смогут ли местные жители расслабиться и жить мирно, не конфликтуя с соседями и силовиками? Решаться ли в скором времени их многочисленные бытовые проблемы, полностью зависящие от раздела пастбищ и доступа к воде? Организуют ли свободное передвижение жителей Сохского района и открытие транспортного сообщения из Узбекистана в Сох, о котором сообщала пресс-служба Президента Кыргызстана?



В то же время, прозрачность границ оставляет широкое поле для деятельности настоящих преступников - контрабандистов, радикальных исламистов, граждан, находящихся под следствием и скрывающихся от правосудия, решивших незаконно покинуть страну.



Эти ли нерешенные нашими современниками вопросы и проблемы хотим мы оставить будущим поколениям?



Резюмируя сказанное можно сказать, что глава Межправительственной комиссии КР по делимитации и демаркации госграницы находится в сговоре с националистами или же подыгрывает ура-патриотическим настроениям среди граждан Кыргызстана дабы заработать дешевый авторитет в качестве "жестокого" переговорщика, забывая о том, что искусство переговорщика-это умение находить точки соприкосновения в отношениях, а не отталкивать собеседников путем создания ситуаций при которых не остается место для дипломатии.



Казбек Максатов,

эксперт аналитического центра "Атил" Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617720420

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