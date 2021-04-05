Переименование улиц в Уральске: решение состоялось, но вопросы остались

19:01 06.04.2021 Увиденная недавно машина с группой рабочих, деловито менявших таблички с названиями улиц, подтолкнула к написанию этой заметки.



Процесс переименования улиц многие называют объективным и логически оправданным, некоторые считают чувствительным, - как мне кажется, в условиях нашего города он не является ни тем, ни другим. Многие решения по переименованию являются далеко не бесспорными, однако при этом практически не вызывают должной реакции со стороны общества.



Напомню, что "крайние" и наверняка не последние планы о массовом переименований около 300 улиц, населенных пунктов и районов были озвучены властями в 2018 году.



Причиной был назван устаревший "советский" характер, не соответствующий современной идеологии. Однако так ли это на самом деле, всегда ли последовательны в своих действиях чиновники, только ли в советском прошлом проблема, давайте попробуем разобраться. Одновременно предлагаю задаться вопросом, - все ли так плохо было в советские годы, от которых нам предлагают отречься?



Приведу лишь несколько примеров переименований, логичность которых вызывает сомнения.



Улица Михаила Фрунзе (ныне - Қайрата Жұмағалиева), известного советского военачальника времен гражданской войны.



В 1919 году Фрунзе был командующим Южной группы Восточного фронта, успешно воевавшего против Верховного правителя России адмирала А. Колчака. И именно в этом качестве он имеет прямое отношение к истории нашего города и области, в те годы зоны ожесточенных боев.



Нам предлагается забыть об этом?



Тогда логично было бы переименовать и улицу героя гражданской войны Василия Чапаева, расположенную недалеко от улицы Фрунзе.



А заодно демонтировать памятник Чапаеву на площади у железнодорожного вокзала и бюст легендарного комдива в городском парке отдыха. Ну и, чтобы поставить точку в этом вопросе, убрать табличку с дома штаба 25 Чапаевской дивизии.



Вызывает также недоумение отказ от названия улицы Целинной (ныне - Сырымбет) и Ульяновской (ныне - Шортанбай ақына).



Напоминаю: освоение целинных и залежных земель Казахстана в 50-х прошлого века концептуально изменило нашу страну и область. Республика шагнула далеко вперед по производству зерна, одновременно в стране строились мощные объекты экономики, развивалась культура. Слава появившихся в те годы на территории нашей области совхозов "Пермский", им. газеты "Правда", "Ульяновский" (в честь которого и получила название одноименная улица) гремела далеко за пределами региона. Сотни и тысячи наших отцов и матерей, дедушек и бабушек были награждены орденами и медалями за освоение целины, в том числе в постсоветский период, - не означает ли факт переименования улицы Целинной обесценивания их заслуг?



И еще один связанный с этим вопрос, - если мы таким образом "отказались" от улицы Целинной, то как понять переименование в 2009 году улицы Почтовой в честь бывшего директора целинного совхоза имени газеты "Правда", Героя Социалистического труда Виктора Шубина?



А чем "не угодили" нашим ономастам улицы Степная (ныне - улица Үстірт) или Строителей (ныне - Алтынкөл), совершенно точно не имеющие отношения к "проклятому советскому прошлому"?



При этом чиновников почему-то не волнует название строительного рынка "Землячка", получившее имя от когда-то существовавшего в этом одноименного кожевенного предприятия. Такой же вопрос я мог бы задать властям Кокшетау, одна из улиц которого названа в честь этой большевички с характерной партийной кличкой "Демон".



Обладавшая неуравновешенным характером, "фурия революции" вполне оправдывала кличку. В бытность начальником Политического отдела Южной Армии, страстная большевичка Розалия Землячка лично руководила и организовывала в гражданскую войну уничтожение десятков тысяч врангелевцев. Их безжалостно расстреливали либо попросту топили. Известна фраза Землячки: "Жаль на них патронов. Топить. И все". Можно баржой. А если баржи закончились, не проблема, привязали жертве к ногам камень - и за борт.



Очевидцы вспоминали: "Окраины города Симферополя были полны зловония от разлагающихся трупов расстрелянных, которых даже не закапывали в землю. Ямы за Воронцовским садом и оранжереи в имении Крымтаева были полны трупами расстрелянных, слегка присыпанных землей, а курсанты кавалерийской школы ездили за полторы версты от своих казарм выбивать камнями золотые зубы изо рта казненных, причем эта охота всегда давала большую добычу" (за кровавые расправы в Крыму Землячка получила орден Красного знамени, став первой женщиной в СССР, удостоившейся этой награды).



Предвижу реакцию чиновников по поводу Р. Землячки: "Рынок частный, мы не можем указывать бизнесу".



Но жизнь показывает, что иногда очень даже "можете",- почему это не сделать в морально оправданном случае?



Аналогичные примеры не единичны.



В 90-е гг наши власти поспешили увековечить имя Левона Мирзояна, (секретаря Казахстанского крайкома ВКП(б) (1933-1937), первого секретаря ЦК КП(б) Казахстана (1937-1938), расстрелянного в годы репрессий), - в нескольких городах (включая Уральск) его именем были названы улицы.



Однако вскоре выяснилось, что он имел прямое отношение к репрессиям, неоднократно подписывал телеграммы И. Сталину с просьбами увеличить квоты на расстрел "неблагонадежных" граждан, - после публикаций этих документов названная его именем улица в столице Казахстана была переименована.



И еще, в заключение статьи.



Современный город Тараз в 1936-1938гг. носил имя Мирзояна, после его расстрела был переименован в Джамбул в честь известного казахского поэта Джамбула Джабаева (Жамбыла Жабаева), чье стихотворение "Ленинградцы, дети мои" известный многим казахстанцам.



Однако в его творчестве немало и других произведений, в которых он прославляет СССР ("Гимн Октябрю", "Моя Родина"), Ленина, Сталина, главу печально известного НКВД "Песнь о батыре Ежове" и т.д.



Учитывая то, что основанием для топонимических изменений наши власти прямо называют устаревшую советскую идеологию, следует ли исключать вероятность переименований улиц Жамбыла, которые пока имеются в большинстве наших городов и сел?



Напомним, что обоснованием для массового переименования названа устаревшая советская идеология. Цитирую руководителя отдела управления по развитию языков ЗКО Жомарта Ерназарова: "Все переименованные названия улиц, населенных пунктов, микрорайонов, скверов и географических объектов были идеологически устаревшими со времен Советского Союза. Данная работа будет и дальше продолжаться. Мы должны понимать, что все идет с учетом мнения населения".



Пользуясь предоставленной возможностью, попытаюсь изложить массу вопросов, вновь возникших у меня как представителя этого самого населения.



Итак:



1. Если по поводу переименования улиц 26 бакинских комиссаров, Лазо, Пролетарской особых возражений не возникает, то смена вывески улицы Вершигоры далеко не бесспорна.



Напомню: Петр Вершигора является одним из признанных руководителей партизанского движения против немецких оккупантов, заслужившим звание генерал-майора и Героя Советского Союза.



Не исключаю, что формальным поводом для смены вывески могло быть отсутствие связи Вершигоры с Казахстаном (он здесь не родился, не учился, не воевал). Ранее аналогичное решение было принято в отношении улицы С.Ковпака, тоже генерала и дважды Героя Советского Союза.



Если власти будут следовать этой логике, то в будущем можно ждать переименования улиц, пока носящих имена молодогвардейцев Героев Советского Союза Ульяны Громовой и Сергея Тюленина.



Будет ли это оправдано? Не уверен.



После прекращения в конце 2021 года действия соответствующего моратория процесс переименования наверняка будет продолжен. В этой связи мы обращаемся к ономастической комиссии с предложением увековечить имя нашего земляка Героя Советского Союза, Героя России Николая (Каиргельды) Майданова.



Погибший на Северном Кавказе летчик Николай Майданов - один из четырех человек удостоенных звания Героя Советского Союза и Героя России.



И он единственный, кому оба звания присвоены за подвиги на поле боя.



В Казахстане неоднократно говорилось о необходимости увековечить имя Н.Майданова.



Редакция "Моего города" в 2013 году инициировала соответствующее обращение к властям города, которое поддержали сотни уральцев.



Совместные усилия оказались не напрасными: в 2015 году состоялось открытие памятника летчику в районе военно-технической школы г.Уральск.



Нам кажется, что властям следует сделать еще один шаг вперед и назвать в честь дважды Героя одну из улиц Уральска. Учитывая масштабы его подвигов, он вполне этого заслуживает. Сегодня обществу явно не хватает героев, на которых можно равняться, - безусловно, Николай Майданов является одним из таких нравственных ориентиров.



2. Возникают вопросы и по поводу сохранения названий некоторых улиц.



Например, у нас есть улица Алгабас (ранее - Алгабаская), - чем она заслужила такое внимание, разве что необходимостью напомнить об одноименной крохотной железнодорожной станции недалеко от областного центра? Или она связана с местностью на территории "Миргородского" заказника в Бурлинском районе?



А сохранение названия улицы Ашхабад (ранее - Ашхабадская), - каким образом Уральск связан со столицей Таджикистана?



3. В отличие от советского времени, сегодня принятие властями решения о переименовании не обеспечивается соответствующей информационной поддержкой.



Уверен: подавляющее большинство жителей старшего поколения и сегодня помнит многих личностей, в честь которых когда-то назывались улицы нашего города, - летчика В.Чкалова, космонавта В.Комарова, военачальника М.Фрунзе, писателя А.Герцена и многих других.



Одновременно сомневаюсь, что с такой же легкостью уральцы вспомнят героев нашего времени, имена которых недавно увековечены в названиях улиц.



Я далек от намерений умалить их заслуги, но факт остается фактом: многие из этих имен попросту неизвестны. Вопрос навскидку: что вам известно о Николае Башмакове, Султанбеке Кожанове, Жакыпе Акбаеве, Шортанбай-акыне?



Налицо очередное половинчатое, не доведенное до логического конца решение властей. Инициатива переименования должна быть не просто логически обоснованной, но и подкрепленной необходимым объемом качественной информации для общества.



4. Инертность горожан, нейтральное отношение к жизни города.



Безусловно, уральцы любят свой город и многие искренне переживают за сохранение его интересного прошлого.



Поэтому трудно сказать однозначно, с чем связано почти полное отсутствие реакции на инициативы по переименованию (за исключением иска общественно-культурного фонда "Старый Уральск" в 2010г.).



Это может быть и недоверие властям, - "какая разница, все равно решат как им надо". Вполне вероятно, что многие просто не знали о соответствующей постановке вопроса и общественных слушаниях.



Жаль, что есть немало таких, кому действительно все равно. Ведь именно из-за таких равнодушных город с уникальной историей постепенно превращается в провинциальное захолустье.



Максот Сергалиев Источник - ЦентрАзия

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