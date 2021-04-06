"Казахский геноцид", которого не было", - веб-презентация книги Дмитрия Верхотурова

00:38 08.04.2021

"Казахский геноцид" которого не было



"Коллективизация не была причиной голода. Причиной голода была политическая борьба", – считает российский историк (окончил исторический факультет Красноярского государственного университета) и блогер Дмитрий Верхотуров.



Он написал книгу, посвященную голоду начала 30-ых гг. в Казахстане – "Геноцид казахов". Которого не было" – и по этому поводу провел онлайн-пресс-конференцию.



