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|Скончался от "пневмонии" экс-депутат и глава правового комитета КырПарламента Токтогул Туманов
07:35 09.04.2021
ТУМАНОВ Токтогул Туманович
[23.03.1966 - 06.04.2021]
Родился в с. Токтогул Токтогульского района Джалал-Абадской области. Кыргыз.
Образование высшее. В 1992 году окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени К.И. Скрябина по специальности агроном, в 2005-2008 Ошском государственном университете, юрист.
В 1984-1986 годы служил в рядах Советской Армии. Трудовую деятельность начал в 1992 году. После окончания вуза с 1992 по 1996 года работал инженер-снабженцом в ШПФ "Келечек" Джалал-Абадской области. В 1996 по 2001 годы – директором в АО Джалал-Абад таттуусу.
2001-2010 годы работал директором в ОАО "Келечек" в отделе швейного производства.
В 2004-2008 годы был избран депутатом городского кенеша г.Джалал-Абад.
В 2008-2010 годы избран депутатом городского кенеша г.Джалал-Абад.
В октябре 2010-2015 - по списку социал-демократической партии "СДПК" избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики V созыва.
С 11.01.2012 - пред. Комитета по судебно-правовым вопросам и законности
ЖК. С 8.11.2012 - пред. Комитета по судебно-правовым вопросам ЖК.
Награжден медалью за заслуги перед родиной и отечеством (2009г).
СМИ Кыргызстана передают, что Туманов умер 6 апреля. "Он лечился дома амбулаторно и после ухудшения состояния здоровья 1 апреля был госпитализирован в больницу. У него была пневмония. При поступлении состояние пациента было тяжелым", - сказал Аалиев.