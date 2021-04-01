 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.04.2021
10:09  Резиновые самолеты. Билеты на авиарейсы из Узба в РФ забиты на полгода вперед
09:28  Кыргызская трагедия. Убийство Айзады и Бурулай. Пустые обещания депутатов и правительства, - В.Гунгер
09:20  Вакцинация Европы перетекла в грандиозный скандал, - И.Мальцев
09:17  Амеры попробуют порвать рос-трубу "Северного потока-2" спецпосланником по вредительству
09:11  Шиита русской души. Москва осуждает удары израильтян по шиитам, но дружит и с теми и с другими, - "Къ"
08:41  Закат ЕвроАмерики. Пекин стал столицей миллиардеров
08:17  КазЖелДорогу возглавил Нурлан Сауранбаев

07:58  КазКадриль. В елба-кормушку "Самрук" приходит новая команда голодных оглоедов
07:35  Скончался от "пневмонии" экс-депутат и глава правового комитета КырПарламента Токтогул Туманов
07:24  Углубление реформ... Агентство "Узбеккино" стало Агентством кинематографии Узбекистана
07:17  Чума, как двигатель прогресса. Поднимет ли пандемия коронавируса человечество на новый уровень, - Ю.Магаршак
07:14  Геополитика Новороссии 7 лет спустя, - Александр Дугин
00:44  Решительная латинизация – неосознанная дерусификация? - М.Крамаренко
00:27  По китайскому рецепту бедность в России можно ликвидировать за два года, - А.Комраков
00:25  В Египте нашли затерянный в песках город возрастом более трех тысяч лет
Четверг, 08.04.2021
22:55  Зеленский: "гоп-стоп управление", - С.Князев
22:53  Если завтра война… В России зашевелилась 5-я колонна, - А.Соколов
21:46  Гайрат Фазылов - новый старый замМИД Узбекистана
20:55  Молодежка казахстанского ф/к "Кайрат" переезжает в российский чемпионат
20:34  Антисоветское гробокопательство. В Казахстане создадут "Институт по изучению закрытых архивных фондов по политическим репрессиям"
19:39  Если Казахстан дрейфует, то куда? - А.Топоров
19:26  Китай строит пятый космодром, а Россия вспоминает прошлое, - "СП"
19:16  Кадыр Маликов: Похищение невест противоречит духу Ислама
18:27  IV Всемирные игры кочевников перенесены на 2022 год
11:53  В Таджикистане снова облавы на призывников: в армию забирают даже студентов Института искусств
11:49  В Украине варварски снесли памятник хану Кубрату. Декомммунизация?
09:07  Отношениям России и Индии угрожают планы "азиатского НАТО", - "Взгляд"
09:04  Эрдоган стал обоюдоострым оружием, - Т.Бордачев
07:50  О реформе госуправления в Казахстане. "Data-driven government" и прочая чума-бредь, - Д.Ашимбаев
07:43  У советника Путина (он же - зять Ельцина) В.Юмашева нашли виллу на Карибах за 15 лямов евро
07:40  В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде. С 1 апреля...
07:35  Убийство Айзады Канатбековой. В Бишкеке погибла очередная "похищенная невеста"
07:33  В Северо-Казахстанской области массово гибнут косули. От голода
07:27  Железная дорога пошла в гору. Россия ищет путь в Китай через Алтай. А надо ли? - "Къ"
07:22  Вьетнам обрел руководящую четверку. Генсек Компартии оставил кресло президента, - Г.Трофимчук
07:16  Коронавирус в Казахстане: ситуация ухудшается
00:55  Народу Ливии после Муаммара предлагают Саддама (Хафтаровича), - Р.Мустафин
00:46  Манна Поднебесная: КНР стала главным после РФ кредитором постсоветских стран
00:44  Миф о "западничестве" казахского национального лидера Алихана Букейханова. Ч. 1, - Н.Нуртазина
00:42  Дети мигрантов в РФ: квотировать или адаптировать, - А.Семенец
00:40  Приготовились к земле: Киргизия и Таджикистан поспорили из-за границы, - И.Кармазин
00:38  "Казахский геноцид", которого не было", - веб-презентация книги Дмитрия Верхотурова
00:15  "Лавровщина" как продолжение "козыревщины". РосПатриоты обвиняют РуМИД в бесхребетности и бездарности
00:01  В чем минусы узбекско-китайской вакцины
Среда, 07.04.2021
21:26  С иранцами сыграли в морской бой. В атаке на их судно в Красном море подозревают Израиль, - "Къ"
20:58  Взрыв в Красном море услышали в Вене. Атака иранского судна ставит под удар переговоры Тегерана и Вашингтона, - "НГ"
20:21  В Турции разбился самолет парадной военно-пилотажной группы "Турецкие звезды". Пилот погиб
20:12  В Узбекистане создано еще и Агентство культурного наследия
17:45  Шолбан Кара-оол сам ушел в отставку. Республику Тыва (Тува) возглавил Владислав Ховалыг
17:40  Сегодняшний ярлык "анклав" – острый нож для всех таджиков, - Бек Нарзи о Ворухе
17:25  В Узбе сочиняют еще и "Концепцию общественной безопасности". Бумаги не жалко?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Скончался от "пневмонии" экс-депутат и глава правового комитета КырПарламента Токтогул Туманов
07:35 09.04.2021

ТУМАНОВ Токтогул Туманович
[23.03.1966 - 06.04.2021]
Родился в с. Токтогул Токтогульского района Джалал-Абадской области. Кыргыз.

Образование высшее. В 1992 году окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени К.И. Скрябина по специальности агроном, в 2005-2008 Ошском государственном университете, юрист.

В 1984-1986 годы служил в рядах Советской Армии. Трудовую деятельность начал в 1992 году. После окончания вуза с 1992 по 1996 года работал инженер-снабженцом в ШПФ "Келечек" Джалал-Абадской области. В 1996 по 2001 годы – директором в АО Джалал-Абад таттуусу.

2001-2010 годы работал директором в ОАО "Келечек" в отделе швейного производства.

В 2004-2008 годы был избран депутатом городского кенеша г.Джалал-Абад.

В 2008-2010 годы избран депутатом городского кенеша г.Джалал-Абад.

В октябре 2010-2015 - по списку социал-демократической партии "СДПК" избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики V созыва.
С 11.01.2012 - пред. Комитета по судебно-правовым вопросам и законности
ЖК. С 8.11.2012 - пред. Комитета по судебно-правовым вопросам ЖК.

Награжден медалью за заслуги перед родиной и отечеством (2009г).

СМИ Кыргызстана передают, что Туманов умер 6 апреля. "Он лечился дома амбулаторно и после ухудшения состояния здоровья 1 апреля был госпитализирован в больницу. У него была пневмония. При поступлении состояние пациента было тяжелым", - сказал Аалиев.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617942900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Импульс развитию туризма: Сенаторы приняли Закон
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2021 года №187
- Развитие торгово-экономического сотрудничества государств-членов ЕАЭС обсудили участники заседания Совета ЕЭК
- Кадровые перестановки
- В "Самрук" приходит новый менеджмент
- Участились аварии в коммунальных сетях
- Нешутейный первоапрельский тариф
- Крымбек Кушербаев провел заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- 200 тенге за литр: бензин резко подорожал в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  