 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазЖелДорогу возглавил Нурлан Сауранбаев
08:17 09.04.2021

Нурлан Сауранбаев назначен председателем правления АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Решением Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Сауранбаев Нурлан Ермекович назначен на должность председателя правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы". Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.
Нурлан Сауранбаев родился в 1967 году в городе Джамбуле.
Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, Центр обучения нефтяной промышленности (Италия). По специальностям экономист, магистр нефтяного администрирования.
Трудовую деятельность начал в 1991 году руководителем частной коммерческой компании, где проработал до 1997 года.
В 1997-1998 гг. - исполнительный директор Конгресса предпринимателей РК.
В 1998-2000 гг. - директор департамента РГП "Қазақстан темір жолы".
В 2000-2002 гг. - первый вице-президент, генеральный менеджер, руководитель группы по управлению проектом реконструкции ОАО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" ЗАО "ННК "Казахойл".
В 2002-2004 гг. - директор Департамента инжиниринговых и сервисных проектов ЗАО "НК "КазМунайГаз".
В 2004-2007 гг. - генеральный директор ТОО "ТенизСервис".
В 2007-2010 гг. - управляющий директор акционерного общества НК "КазМунайГаз".
В 2010-2011 гг. - советник заместителя председателя правления, управляющий директор АО "ФНБ "Самрук-Казына".
В 2011-2014 гг. - вице-министр индустрии и новых технологий.
В 2014-2016 гг. - заместитель министра обороны.
В 2016-2017 гг. - руководитель оргкомитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.
В 2017-2018 гг. - аким г. Шымкент.
С 2019 года по настоящее время - заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1617945420
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