Узбекистан идет к Ренессансу, или еще раз об углублении реформ, Крысах, Пофигизме и прочих вещах, - Б.Мусаев

14:03 10.04.2021 Бахадыр Ф. Мусаев УЗБЕКИСТАН ИДЕТ К РЕНЕССАНСУ, или еще раз об углублении реформ, Крысах, Пофигизме и прочих вещах.



Каждый день мой, как обычно, начинается ранним утром, когда встаю на рассвете для выгула собаки. Вот и немногим более недели назад, по обыкновению, я проснулся задолго до восхода солнца. Спустился вместе с собакой на поводке с 8 -го этажа, и выйдя из подъезда, опешил от представшей картины - почти половина территории нашего общего двора, по краям которого стоят 4 высотных дома (три корпуса двенадцатиэтажки, две девятиэтажки и одна пятиэтажка) была завалена каким -то мусором похожем на отходы со строительных площадок.



После прогулки, накормил четвероногого друга, позавтракал сам и вновь спустился вниз, чтобы выяснить в нашем ТЧСЖ "Акбар файз сервис коммунал", что это за дела у нас во дворе



И вот какой разговор состоялся между мной и председателем ТЧСЖ.



- Азамат, что Вы здесь со двором натворили!?



- Мы благоустраиваем территорию для детей …. На этом месте будет волейбольная площадка.



- Какая может быть площадка, если треть двора завалили каким -то мусором. Похоже, что это отходы строительные



- Вы, Бахадыр -ака, не беспокойтесь. Это ничего, что отходы. Мы приберемся, подровняем и сверху еще зальем бетоном. И все будет хорошо



- - Ничего себе заявка. Надеюсь, это не шутка. Хотя 1 апреля принято называть днем дурака. Азамат, все же думаю, ты и сам знаешь, что спортплощадки не на бетоне "стоят". И потом на каком основании ты решил строиться? У кого спросил?



- У жильцов дома №23. Этот участок территории двора закреплен за названным домом . И они, жильцы дома не против. Мы спрашивали их согласия. Дала добро на эту нашу акцию благоустройства и председатель махаллинского комитета .



Я остановился. Не имело смысла продолжать разговор, так как было очевидно, что председатель ТЧСЖ, не моргнув глазом, элементарно врет.



Замолчал я. Он же дальше -больше нес какую - то околесицу насчет того, что ТЧСЖ "Акбар…" совместно с председателем махалли "Тонг" (Рассвет) озабочены благоустройством настоящей территории, что де с возведением волейбольной площадки будет очень хорошо детям. Между тем, с первого взгляда видно, что проектируется вовсе не волейбольная площадка, а автостоянка. Излишне было бы напоминать о положении (Уставе ) ТЧСЖ, что налицо нарушение прав собственников жилья, когда: во первых, не было собрания жильцов; во-вторых, - протоколов собраний .. Безусловно, стоит ли удивляться предприимчивости и напору "растущего" чиновника от ТЧСЖ, если открывая Сети интернета, например, страницу фейсбука Максима Черникова, общественного активиста из Ташкента,, консультирующего, помимо всего прочего тех, кого интересует вопрос "Как нам жить с ТЧСЖ, читаешь и видишь здесь фотографии, множества творимых безобразий …, где не прослеживаются следы работы Управлений по благоустройству, существующих при хокимиатах каждого района …



Я слушал председателя, не имея малейшего желания продолжать пустой, никчемный разговор



Итак. Я молчал и посмотрел раз -два ему в глаза. Азамат, не робея, вдохновенно врал. К нему присоединился его приятель по имени Кобыл, проживающий в соседнем дворе по улице Тузель-2, дом №27. Здесь, имеется такого рода "волейбольная" площадка, в действительности несколько лет реально функционирующая в качестве добротной автостоянки. Инициатором построения ее , если не ошибаюсь, выступил в свое время тот же самый молодой человек по имени Кобыл.



Минула неделя. Каждый день вижу обгаженную территорию двора, портится настроение… Сегодня вечером проходил с собакой мимо ТЧСЖ, встретил его председателя, замечаю, что Азамат хочет поздороваться, опередив это его намерение, за меня прервал мое молчание мой пес. Он угрожающе зарычал и так залаял, что почему - то мне полегчало на душе . Я подумал: Аллах с тобой, Азамат, и со всеми вами другими, будь то Крысы вы, или …



И все же ловлю себя на мысли, что помимо Крыс и прочей твари из категории кровососов, подлецов, воров и т.п., еще не перевелись в нашем обществе честные, порядочные люди, словом, есть нонконформисты с присущим им качеством "конформизма наоборот", так сказать, с конформизмом от противного… Это о них , например, узбекских журналистах и блогерах Отабеке Саттори, Миразизе Базарове, Алексее Волосевиче, я чаще всего думаю, желая им доброго здравия и дальше как можно дольше нести Правду, которую, к сожалению, не хотят услышать и принимать множество соотечественников



Размышляю об этом и в голову идут слова Послания К Римлянам Святого Апостола Павла: Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего…



Впечатляет настоящее откровение - завет и следом по законам ассоциативного мышления вспоминаются иные хрестоматийно известные строки классика, которые с учетом времени и места звучат актуально для нас -узбекистанцев



"Национальное возрождение, о котором они кричали, похоже на камень. Когда его подымаешь с земли, из под него выползают гады. Чтобы скрыть свою мерзость, они пользуются высоким словами". (Эрих Мария Ремарк)



Поначалу может показаться, что слова классика слишком прямолинейны. А если подумать, то каждый, кто не совсем утратил способность размышлять, согласится с моим утверждением, что здесь налицо попадание в десятку.



О чем речь?



Все о том же, о чем пишут сегодня в Сети интернета, о чем, в частности, и я не только думал, "вскрикивал" про себя, не переставая при этом говорить вслух на протяжении более двух десятков лет: это же имитация реформ! Ясно, что ускоряемся в никуда с этой, т.н. узбекской моделью развития экономики…, Бойня 13 мая 2005 г в Андижане обнажила сущность государственности как машины для убийства. Лично я, после этого отбросил из своего лексикона термин "политическая корректность"



О чем же я хотел сказать и сказал сегодня?



Все о том же, что ничего будто не меняется по сути в нашем житие - бытии, если иметь в виду установившийся строй правления, порядки и нравы, где все времена в условиях провозглашенной независимости, не перестают оставаться переходными, то бишь, остаемся там же - на пути углубления, расширения …во имя достижения пресловутого "государства с великим будущим", читай, теперь будто и выхода на дорогу национального прогресса, ведущего якобы прямо к Ренессансу. В действительности же , по жизни таковой "возвышающий обман" все больше отбрасывает нас - узбекистанцев назад и мы становимся тем ,чем и кем были 100, 200, …лет назад. И чем больше я задумываюсь над настоящей действительностью, того, что происходит вокруг (в стране, обществе, государстве) и внутри каждого человека, то осознаю: в Стане все возвращается на круги своя, читай то же самое происходит, когда все начинается по новому кругу или находит продолжение башизм, каримизм и т.п. вещи, сопряженные с развитием процессов странового уровня, двигателями которых являются деньги и власть, ложь, считай, возвышающий обман. Вокруг этого и вертится все и вся, т.е. покупается, продается, отнимается…Посмотрите в какой упаковке преподносят (ся) людям (множеству) т.н. государственных мужей. Не важно, героями или антигероями они являются в действительности. Ведь ныне, главное, не содержание, а упаковка, которая выставляет их как лидеров, государственников, разумеется, выдающихся реформаторов и спасителей нации.



Вместо P.S.



Вот и все и не все, на что хотел (мог) обратить внимание и имею сказать следующее напоследок.



Нашим людям, нарастившими за последние десятилетия в подкорке шишку мудрости, все знающих и к тому же благоразумных, не нужна истина. А на кой ляд она им. Разве может радовать правда, в т.ч. о самом себе. В частности, кто задумывается над тем, какая "команда триумфаторов" функционирует в стране, в чем проявления ее триумфа, если не конфуза и курьезов?



Быть может, оглядываясь кругом, где слышатся, читаются лишь слова, слова, а за ними, судя по всамделишней жизни, ничего в смысле получения натуральной и духовной пищи. Потому должно говорить и писать только Правду, заставляющую человеку задуматься о своей жизни, сложившихся обстоятельствах и т.д и т.п. . В конце - концов, известно, возвышающий обман, отнюдь не способствует росту , движению вперед по пути прогресса. Доколе можно людям …Мерзопакостное это дело вешать на уши лапшу (лагман).



Спрашивается, к чему и зачем я завел разговор, точнее, привел избранные фрагменты состоявшегося разговора о мнимой детской волейбольной площадке и причем здесь собака? Впрочем, до умного дойдет, что я "нарисовал" маленькую картинку к большим вопросам. Между прочим, кто - то из советских публицистов писал, что застой - время выгула собак, не знаю, так ли это на самом деле. Вместе с тем, позволю себе дополнить настоящее утверждение замечанием: застой или не застой у нас в Узбекистане, но верно, подгнило многое в нашем государстве и ржавчина разъедает все и вся от ее основания до самой вершины, если, разумеется, признать, что оно является государством в собственном смысле слова.



Вот уже более недели прошло, как взял ТЧСЖ, да и выдал первоапрельскую хохму. Сейчас ночь (9 апреля). Завтра новый день.



Засветло пойдем на улицу с моим псом (восточноевропейской овчаркой, стареющим кобелем, с которым неразлучен больше 10 лет). Надышимся мы ним кислорода и только тогда вернемся домой, когда станет совсем светло и из за гор Чимгана появится солнце.



Бахадыр Ф. Мусаев 09 (10). 04. 2021 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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