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О КазДепутате Тлеухане, законах генетики и безродных "тексізах", - Н.Даутбеккызы
10:24 16.04.2021

"Тексіз" переводится "хам". Депутат Б. Тлеухан и его люди, увлекаясь лошадьми, давно смотрят на казахов биологическим взглядом

"Жаманнан жақсы туады - адам айтса нанғысыз, жақсыдан жаман туады - бір аяқ асқа алғысыз" /От плохого может родиться хороший, что даже не поверится, а от хорошего может родиться негодный, который не стоит и чашки еды / - изречение казахских биев-мудрецов

Конечно, в общем и в целом можно согласиться и посочувствовать озабоченности депутата казахстанского Парламента Б.Тлеухана, выраженной им в недавнем громком выступлении касательно этических и генетических аспектов ЭКО. И все же бросается в глаза: 1) бессистемность, хаотичность и беспринципность его идеологической позиции, когда из всего пышного "букета" похожих кричащих проблем казахской реальности он почему-то произвольно вытаскивает какой-то один, а не другой "цветок". А как насчет такого "цветка", как проституция, которая в стране явно имеет "казахское этническое лицо", да еще и с такой "инновацией", как мужская проституция среди джигитов? И это, говорят, особенно процветает в г. Нур-Султане, под носом у респектабельных депутатов...И статистика инфекций,передающихся половым путем среди молодежи, бесплодия как следствия всего этого? Разве это не большая угроза для генетического здоровья нации, нежели какой-то 1-2% зачатых с помощью ЭКО детенышей человеков? (конечно, урегулировать там какие-то моменты надо).

Проблем, угрожающих и давно уже разлагающих казахов весьма много, в том числе захлестнувшая страну педофилия, уровень суицида, наркомании и т.д. И вот ответ: на самом деле не надо быть "чукчей" (да проститься мне этот пережиток советского расизма, просто всем нам известны и понятен смысл старых анекдотов про чукчей в СССР, под которыми, кстати, подразумевались все "узкоглазые" шаманисты, в том числе и отчасти мы, казахи; по крайней мере, о нас так думали...). И потому бороться надо не с тенями (следствиями), а подходить к проблеме регенерации казахского этноса комплексно и с акцентом на раскрытие и искоренение общих корней зла, причин, переформатирования сферы культуры и идеологии, также медицины, пересмотр законодательства и т.д. А просто выхватить один фрагмент/вопрос из контекста и будоражить этим народ - это несолидно для профессионального политика.

2) Тенденция к биологизаторству и недооценка духовно-моральных факторов в проблеме регенерации народа. Как нам известно, депутат Б. Тлеухан и его окружение давно увлекаются лошадьми, конным спортом, коневодством, принявшим у них международный масштаб. Много лет назад, когда я, доктор исторических наук, внесшая вклад в исследование сложнейших проблем духовной истории Казахстана, обратилась к нему с как депутату с просьбой в помощи в переиздании моей фундаментальной монографии, которая выйдя в свет всего в 220 экземпляров, давно сиротливо ждет достойного тиражирования в стране, и вообще спонсорской поддержке меня как автора и ученого, в трудных условиях делающего интеллектуальный джихад, то Б.Тлеухан, проигнорировав мою просьбу, дал понять, что проблемы ученого-патриота его волнуют не больше, чем благополучие несметных табунов его гордых, дающих хорошую прибыль и радость "ханских" лошадей... Поистине, Хаким Абай, критикуя увлечение недалеких казахов байгой, скачками лошадей, едко заметил: какой же надо иметь уровень сознания, чтобы радоваться тому, что один хайуан (животное) обогнал другого хайуана!

А вспомнили мы про лошадей не зря (а где лошади, там и бараны, известно). Дело в том, что у Б.Тлеухана, как и его друга, известного лектора-пропагандиста духовных ценностей поэта М. Тазабека (кстати, к обоим им, будучи выше личных обид, отношусь в общем положительно, тем более на фоне катастрофической нравственно-умственной деградации народа) давно заметен этакий "лошадиный", т.е. биологический взгляд и акцент в оценке казахов, общества, человека вообще. Впрочем, это свойственно многим казахским мужчинам. Они это называют "тек" (гены), и часто оперируют словом "тексіз". Однако нельзя утрировать это многозначное понятие. И в последний раз опять прозвучало у Б. Тлеухана слово "тексіз", и опять именно в биологическом, генетическом значении, как "безродный", без фамилии и т.д.

В действительности, казахские мудрецы понимали проблему генов и биологии человека намного глубже и диалектично (в том числе разделение на мужчин и женщин, но это тема другого разговора). А известное слово "тексіз" больше использовалось нашими предками в значении невоспитанность, грубость, хамство.

При этом казахское Степное Знание-Даналык гласило, что в этом мире могут быть парадоксы, когда в родовитом, уважаемом роду может родиться негодный, никчемный потомок (вот почему нельзя переоценивать роль как генов, так и воспитания, думать и верить, что якобы все можно победить педагогикой) и, наоборот, из среды "тексіз", безродных, может и грешных, плохих людей по воле Милостивого Аллаха может вырасти и выйти в свет достойный человек. Поэтому казахи говорили: "Жаманнан жақсы туады адам айтса нанғысыз, жақсыдан жаман туады бір аяқ асқа алғысыз" (букв."От плохого может родиться хороший, что даже не поверится, а от хорошего может родиться негодный, который не стоит и чашки еды").

Н.Даутбеккызы

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618557840
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