КазКНБ опровергает. Никакой спецоперации против моджахедов в Атырауской области не проводится, идут плановые....

13:14 18.04.2021

17 апреля т.г. на отдельных электронных информационных ресурсах начали рассылать видео о якобы проводимых акциях в Атырауской области.



Комитет национальной безопасности официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности.



Распространяемое видео в социальных сетях с учений "Қалқан-2021".



В связи с этим, пресс-служба КНБ убедительно просит редакции отечественных СМИ при перепечатке или ссылке на подобного рода материалы, обращаться за подтверждением или комментариями в Комитет национальной безопасности, а также призывает не рассылать ложную информацию.



Пресс-служба КНБ РК



