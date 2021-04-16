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|КазКНБ опровергает. Никакой спецоперации против моджахедов в Атырауской области не проводится, идут плановые....
13:14 18.04.2021
17 апреля т.г. на отдельных электронных информационных ресурсах начали рассылать видео о якобы проводимых акциях в Атырауской области.
Комитет национальной безопасности официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности.
Распространяемое видео в социальных сетях с учений "Қалқан-2021".
В связи с этим, пресс-служба КНБ убедительно просит редакции отечественных СМИ при перепечатке или ссылке на подобного рода материалы, обращаться за подтверждением или комментариями в Комитет национальной безопасности, а также призывает не рассылать ложную информацию.
Пресс-служба КНБ РК